Válka politiků
Bejvávlo, bejvávalo, bejvávalo, dobře…
Dnes je to jinak! Strany ztratily smysl svých programů a svých ideologií. Strany proklamují nějaké své programy. Ale konají podle nich? Přesto je občané volí. Proč? Protože slibují neuvěřitelné sliby. Neuvěřitelné, ale přesto jim občané věří.
Občané nevěří politikům, kteří propagují svůj program, snaží se mluvit pravdu a usilují se držet své ideologie určující straně její směřování srozumitelně pro občany. Lidi věří politikům, kteří si na pravdě až tak nezakládají, a tvrdí nehorázné sliby podobné létajícím pečeným holubům přímo do huby. Proč?
Někteří politici konzervativně staví na evropském humanismu postaveném na Ježíšově výzvě ke spáse lidstva výzvou k pravdě a lásce. (Jan14,6 1Jan4,8) Kdo dnes hledá životní poučení v Písmu? S vaničkou jsme vylili Dítě do záchodu.
Jsou politici, kteří nás liberalisticky přesvědčují, že dochází ke změně světového řádu v řád moci, násilí a patolízalství, který překoná evropský humanismus. „Světový řád moci“! Trochu mi to voní marxismem ruské kominterny. A trochu mi to smrdí neomezenou mocí a popřením všech hodnot, slibů, smluv a memorand.
Když se jedni politici snaží sloužit svým občanům, druzí se systematiky snaží proměnit jejich úspěchy v neúspěchy. Zneklidňuje mne, že stoprocentně! Jedna nit nezůstává suchá! Ač je to k nevíře, daří se jim to také téměř stoprocentně. Občané jim to věří.
Trochu mi to připomíná pokročilý ruský trolling. Ale ruskému trollingu, jednoduchému a složitému, naši občané nevěří, popírají ho a zahrnují ho mezi směšné konspirační teorie. Nicméně jde o metodu ovládnutí společnosti mírovou cestou, bez boje a bez revoluce, podle nejnovějších poznatků psychologických, neurofysiologických a behavioristických z přelomu tisíciletí.
Tuto metodu ovládnutí společnosti lze využít i při nejrůznějších referendech (Brexit) a pro vábení občanů o hlas před volbami. Ohledně dosažení ideologického cíle je to metoda v úspěchu velmi efektivní.
Pravolevé bitvy mezi politiky úspěšně vyřadili Václav Klaus a Miloš Zeman svojí Opoziční smlouvou. Pravicový politik bezhlavě verboval proti levicovému politikovi a levicový politik bezhlavě mobilizoval proti pravicovému politikovi, aby si pak po volbách podali ruce a chtěli vládnout spolu na věčné časy. Proti jejich zhoubným volebním zákonům se postavil Ústavní soud na žádost Senátu a na podnět Václava Havla.
Tímto aktem Klause se Zemanem pravolevé vidění politiky pro běžného občana skončilo. Andrej Babiš úšpěšně použil obě označení k získání voličů, i když ve skutečnosti nikdy nestál na žádné straně v tomto duchu. Záhy poznal, že metodou ruského trollingu získá své voliče mnohem pohodlněji.
Ve volebním roce 2021 bylo ještě možné získávat voliče normálním, čestným způsobem, podle jejich volebních programů a jejich rámcového ideologického směřování. Po nástupu Fialovy vlády opozice zahájila pokročilý ruský trolling spočívající v systematickém proměňování vládních úspěchů v neúspěchy.
Prakticky nezáleželo na tom, co vláda dělá. Vše dělala špatně. Válka mezi vládou a opozicí byla krutá. Opozice nejen nepomáhala na tvorbě zákonů, ale přímo blokovala tvorbu zákonů. Opozice svázala vládě ruce a snažila se systematicky vládu zničit. Pokročilý ruský trolling přinesl své ovoce.
Vládnoucí strany s vnitřní demokracií prohrály a zvítězili strany populistické, strany autoritativní, proruské a fašistické strany se stranou pornoherce. K Putinovi se přímo nehlásí. Sterzikovu šestikoalici, která veřejně preferovala ruskou agresivní válku, jsme si nezvolili.
Vydrží nám vzniklá vládní šestikoalice? Vnímám, že její vztah k ruskému agresivnímu imperialismu není známý. Je rozporuplný. Tají se. Proč? Na vládě se podílí jen strany autoritativní bez vnitřní demokracie (“špatná akustika na Hradě“) se svými majiteli, o jejichž našeptávačích nic nevíme.
Svoje vládnutí začali antidemokraticky sundáním ukrajinské vlajky, bez informování ostatních stran, a zejména parlamentní delegací na Slovensko bez opozičních stran. To je nedemokratický počin!
Ve válce politických stran budou ukazovat svoji sílu. Naši občané je chtěli! Jejich voliči si úmyslně zvolili politiky ve střetu zájmů, politiky, kteří touží po návratu pod křídla Kremlu, hajlující politiky, pornoherce. To vše voliči prý předem věděli a přesto je chtěli. Tak nám zvolení politici musí vládnout.
Na mne z toho dýchá strach! Co nás čeká? Mícháme pravdu se lží po vzoru ruské hybridní války. Zapomněli jsme na základní předpoklad demokracie: pravdu a úctu k druhému člověku. Václav Havel nás varoval, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Naši političtí představitelé se tomu vysmívali! A my jsme Václavu Havlovi neuvěřili?
Česká televize pod vedením Petra Dvořáka usilovala ve všeobecném vzdělávání i o základy demokratické politologie. Marně! Čeká nás konec liberální demokracie s občanskými svobodami? Čeká nás ukončení televizních a rozhlasových poplatků a financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu pod dohledem a cenzurou vládnoucí strany, jako to bylo před Listopadem? Připravovali to již léta a mají to ve vládním programu!
Neválčí nakonec naši politici o to, zda se navrátíme pod křídla kremelské věrchušky?
Jsem optimista. Až pochopíme odkaz Václava Havla, budou naši politici převážně liberální demokraté usilující o občanské svobody a právní stát. Opět budou svorně pracovat na našich zákonech vládní strany s opozičními a my se skutečně budeme cítit líp!
Bohumír Šimek
Rusko a Ukrajina
Rozumíš tomu? Nebo se necháváš vodit Putinem za nos jako vůl na porážku? Nebo jako Donald Trump? Podívej se na tento problém zcela realisticky! Od rozpadu SSSR se Rusko připravuje na třetí světovou válku.
Bohumír Šimek
Martin Kuba opouští ODS. Proč?
Nic překvapivého! Snad všichni jsme to očekávali. Abychom toto pochopili, musíme si uvědomit dějiny ODS od jejího založení Václavem Klausem v roce 1991 do dnešní doby.
Bohumír Šimek
Papež ocenil Petra Fialu
Jednou milou a pracovitou duší jsem byl upozorněn na zcela nepatrný článeček v Katolickém týdeníku 48:2025 s informací, kterou jsem dosud v žádném médiu nikde nezaznamenal. Jde o zcela mimořádné ocenění.
Bohumír Šimek
Advent
Jde o zrcadlo doby. Pokorné očekávání zrození Boží Pravdy a Lásky v nejtemnější části roku jsme nahradili bombasticky se třpytícími pozlátky a vzájemnou lásku jsme proměnili ve vzájemné okrádání.
Bohumír Šimek
Hrozby nastupující vlády - 1
Zastavme se dnes jen u tří věcí: 1) snižování zdanění osob samostatně výdělečně činných, 2) zablokování platů politiků a 3) vztah vnikající vlády k Evropské unii a k ruskému agresivnímu imperialismu.
