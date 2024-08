Co o ní víme? Někteří z nás vnímají předválečné hemžení politiků a ptají se, kdy začne. Ale jeden bloger iDnes, připomínají svojí dikcí amerického agenta, před léty napsal, že třetí světová válka už dávno začala.

Tak jak je to? Pokusím se z veřejně dostupných informací složit myšlenky tak, aby mi to dávalo smysl.

Druhá světová válka byla zahájena niemandem Adolfem Hitlerem, „aby byl zachován mír v Evropě“. Skrze Národně socialistickou dělnickou stranu Německa NSDAP se dostal k moci, ovládl německou politiku skrze typicky levicovou závist a nenávist bohatých, především Židů, anektoval Rakousko, za mlčenlivého souhlasu evropských politiků anektoval české Sudety, aby „ochránil“ Němce na československém území, se Stalinem se podělil o Polsko, a jak mu začala chutnat moc, chtěl být vládcem světa. Napadl Nizozemí, Francii a Sovětský svaz. Tak se rozjela druhá světová válka, ve které efektivně zasáhly Spojené státy americké dodávkami válečného materiálu, včetně do Sovětského svazu, a pak i přímou vojenskou účastí při pacifikaci Adolfa Hitlera.

Třetí světová válka byla zahájena, podle blogera iDnes, záhy po rozpadu Sovětského svazu. Podle investigativních novinářů Respektu, ruské tajné služby vedené Vladimírem Vladimírovičem Putinem zřídili v Petrohradě zvláštní ústav, ve kterém dobře placení zaměstnanci měli za úkol ve státech ruského zájmu (ve státech, které se vymanili ze Sovětského svazu, a ve státech, které byly součástí ruského, východního bloku, ale i ve státech Evropské unie a ve státech v Severoatlantické alianci) provádět trolling proměňující pravdu v lež a proměňující lež v pravdu.

Ruská hybridní válka je postavena na nejmodernějších poznatcích, jak si podrobit území bez jediného výstřelu, bez ztráty jediného vojáka a bez ztráty vojenské techniky. Využívá nejnovější poznatky neurofysiologie, psychologie a neobehaviorismu. Měli jsme možnost o tom vyslechnout přednášku Alexandry Alvarové pro MCHpD, která také o tom napsala knihu „Průmysl lži“ (letos vyšlo třetí doplněné vydání).

Hybridní válka zahrnuje všechny nejrůznější aktivity, které zemi zájmu poškozují ekonomicky, politicky a ideologicky. Rusové zahájili za korupční peníze skupování různých budov a strategických podniků, které přivedeny do krachu mohou způsobit veliké ztráty. Patří sem i nejrůznější sabotáže (Vrbětice), hackerské útoky na infrastrukturu, nemocnice, banky, letiště, vraždění nepohodlných lidí, nelegální migrace a hlavně přímé ovlivňování obyvatelstva skrze sociální sítě a skrze ruské i místní agenty.

Jde o proruskou orientaci občanů a především nejrůznějších politických špiček. Proruskými agenty jsou prošpikovány politické strany, parlamenty a orgány samosprávy. Jde o nepřímé ovlivňování politiky v ruském zájmu, jde o ovlivňování jednotlivých hlasování a nejrůznějších referend. Neumím dokázat, že Brexit a volby prezidentů, včetně amerického, jsou dílem Rusů, ale jednoznačně jsou podle jejich přání. O ruské podpoře Donalda Trumpa již dnes nikdo nepochybuje.

Společnost je třeba rozdělit a ovládnout pomocí místních proruských politiků. Využívá se politiků průzračně proruských, ale i politiků, jejichž proruskost není tak snadno zjevná. Příkladem jsou naši prezidenti. Podřízenosti ruskému agresivnímu imperialismu mohou sloužit jednotliví politici, ale i celé politické strany.

Takže nejzákladnějším prostředkem hybridní války je změna myšlení občanů v proruské orientaci. Cesta Svobodné Evropy je již dáno překonána. Dnes, v době fungujících sociálních sítí, se vytvoří servery produkující alternativní myšlení vedoucí k nedůvěryhodnosti vůči veřejnoprávním médiím (a úsilím o jejich privatizaci), k nedůvěře vůči místním vládám a institucím, šíří nedůvěru k parlamentu a místním politikům, nedůvěru k Evropské unii a jejím politikům, nedůvěru v obrannou Severoatlantickou alianci a nedůvěru ve spojence.

Podle Respektu takových serverů u nás fungovalo, a snad ještě funguje, jen v Česlu k padesáti! Vzájemně si potvrzují svoji „důvěryhodnost“. Jejich falešný obsah je pak šířen pomocí nejrůznějších aktivistů hromadnými maily. Zpočátku šlo o aktivisty především z komunistické strany, nyní převažují členové SPD Tomio Okamury, kteří mne neustále svými naivními desinformacemi zásobují, včetně videí vyrobených umělou inteligencí.

U této destruktivní hybridní války je nejpozoruhodnější, že dokážou v občanech oddělit racionální myšlení od emocí, ztlumit fylogeneticky novější struktury mozku, jako je kůra mozková, a aktivovat vývojově starší struktury thalamu, kde sídlí centrum emocí. Silná aktivace emocí ochromuje racionální myšlení.

Marně jsem se snažil získat stoupence alternativního myšlení k rozumné diskusi, ale bylo to vždy marné. Oni prostě nejsou schopni komunikovat v rovině racionální a pouze nenávistně vyštěkávají, že jsem hlupák, že ničemu nerozumím, že jen oni mají pravdu. U nás jsou celé strany, které se v tomuto alternativnímu myšlení a petrohradském trollingu vyučily a používají ho i v politice k ovládnutí svých voličů. Ti pak působí dojmem hluboké, nekritické zamilovanosti do svých vůdců. V současnosti to vidíme u Donalda Trumpa a jeho republikánů. Ale totéž vidíme i v Česku.

Po takovéto důkladné řízené proměně společnosti ve státech Evropy, v roce 2014 Vladimír Putin vstoupil se svými neidentifikovatelnými vojáky na Ukrajinu „v zájmu zachování míru v Evropě“, a aby „osvobodil“ Rusy na Ukrajině a anektoval Krym za mlčení evropských politiků.

Dne 22. února 2022 se svojí armádou (tentokrát již přiznanou) vstoupil znovu na Ukrajinu s tvrzením, že když Ukrajinci budou „moudří“, že se jim nic nestane. Ale Ukrajinci nebyli moudří a začali se bránit. Amerika demokraticky zvolenému prezidentovi Volodymyru Zelenskému nabídla azyl, ale ten se rozhodl zůstat se svým lidem.

Tak Putin zahájil třetí světovou válku již též konvenčním způsobem. Všichni jsme byli překvapeni, s jak špatnou armádou vstoupil do války. Dlouho se Ukrajinci bránili a brání dosud, především pro svoji odvahu bránit svoji zem proti nepříteli, kterého dobře poznali v nuceném soužití Sovětského svazu.

Bez pomoci ze zahraničí se samozřejmě Ukrajinci ubránit nemohou. Evropská unie si pozdě povšimla ukrajinské odvahy a pozdě začala vyzbrojovat Ukrajinu ve strachu z ruských psychopatů, kteří mají v rukou atomové zbraně, a kteří neustále vyhrožují, že je použijí. Evropa zaspala a dnes už ji to bude stát mnohem více.

Ruská hybridní válka poznamenala společnost v evropských státech. Ty jsou rozděleny na část odmítající závislost na Rusku, která si váží svojí liberální demokracie, občanských svobod a právního státu, a druhou část, která je vstřícná autoritativním režimům a nevadilo by jí totálně ovládat Českou republiku pod dohledem ruských tajných služeb, jako tomu bylo za komunistické éry. Proruské alternativní myšlení se u nás i v ostatních státech Evropy rychle šíří, a proto také Kreml hlásal, že Rusové již zvítězili.

Protože v této válce jde o souboj liberální demokracie s autoritativními a totalitními režimy, začínají se státy ve světě dělit na dvě party. Státy usilující o liberální demokracii s občanskými svobodami, kam patří hlavně státy Evropské unie, Amerika, Kanada, Japonsko, Jižní Korea, a na státy autoritativní až totalitní, jako je Rusko, Írán, Severní Korea a Čína.

Rozum jde stranou, burcují se iracionální emoce, a když nějaký psychopat použije atomovou zbraň, máme se na co těšit. Boží stvoření nebude k poznání.

V této válce jde o souboj mezi liberální demokracií s občanskými svobodami a mezi demokracií autoritativní s okleštěnými občanskými svobodami. V liberální demokracii se člověku dýchá lépe, svobodněji, ale rozhodovací proces je delší, složitější. Musí souhlasit většina. V autoritativní demokracii je to jednodušší. Vůdce zavelí a je rozhodnuto, ale občanské svobody jsou omezené. Vůdcové autoritativní demokracie a totality pro rychlost rozhodování považují tento režim za produktivnější a lepší.

Evropská unie se svým požadavkem stoprocentního souhlasu mezi státními reprezentacemi je sice na vyšším žebříčku liberální demokracie, ale rozhodování je ještě více složitější a v případě úmyslného destruktora je mnohem zranitelnější.

Až se budu rozhodovat ve volbách, koho vybrat, budu stavět na tom, že liberální demokracii mohu očekávat jen od strany s vnitřní demokracií. Strany nedemokraticky podřízené vůdci, strany autoritativní, budou realizovat pouze autoritativní režimy. Toto považuji za důležité, abychom si to uvědomili než půjdeme k volbám.

To je také důvod, proč vedení Evropské unie kritizuje státy, které se odchylují od liberální demokracie a přibližují se tak k totalitnímu režimu. Viktor Orbán v Maďarsku začal omezením svobody slova a trvá si na svém autoritativním režimu. Strana Právo s spravedlnost v Polsku nedemokraticky ingerovala do moci soudní a Donald Tusk navrátil svoji zemi na cestu k liberální demokracii. Na Slovensku si Slováci zvolili Roberta Fico, který spěchal s nedemokratickou ingerencí do moci soudní, tvrdě omezil svobodu slova, omezuje i svobodu shromažďovací a destruhuje dokonce i kulturu!

Je moudré si uvědomit, že i u nás jsou strany usilující o autoritativní demokracii a navíc se perfektně naučili metodám ruské hybridní války s petrohradským trollingem, který proměňuje pravdu v lež a lež v pravdu. To je velmi nebezpečné pro naši liberální demokracii, zvláště v současné geopolitické situaci, a když u nás je tak malé povědomí o tom, co je to demokracie a jaké jsou její principy!

O naši liberální demokracii můžeme přijít i ze zevních příčin ruské hybridní války, stavějící na petrohradském trollingu a vytvářející alternativní názory podřizující myšlení našich občanů ruským zájmům. Toto se dnes již týká pomalu poloviny občanů a dokonce i několika celých politických stran!

Je nejvyšší čas postavit se k ruské hybridní válce čelem! Jak? Protože jde o systematické narušování liberální demokracie, měli bychom se věnovat vzdělávání občanů v liberální demokracii a jejích principech fungování.

Protože ruská hybridní válka staví na petrohradském trollingu degradujícím naše racionální myšlení je vhodné si vzpomenout na odkaz Václava Havla, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. To je nejsilnější obrana proti ruské hybridní válce.

Prosím milé čtenáře, aby si přečetli:

Alexandra Alvarová: Průmysl lži – 2024 – 3. doplněné vydání

Nebo alespoň poslechli tyto dva rozhovory:

https://www.tvnoe.cz/porad/38169-v-souvislostech-alexandra-alvarova-muzeme-poznat-dezinformace

https://www.tvnoe.cz/porad/32536-za-obzorem-alexandra-alvarova-nejen-o-dezinformacich/viz-375070