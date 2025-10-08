Teď, když máme, co jsme chtěli…
Nejpodstatnější informací z těchto voleb je, že občané přímo podporující ruský agresivní imperialismus pod vedením Vladimíra Putina podstatnou měrou ubývají. To je podstatné zjištění. Bude to stačit?
Nepřiznaná koalice šesti stran Stačilo! se do parlamentu nedostala. Jde o předsedu a desinformátora Daniela Sterzika alias Vidláka s indiciemi finančního zajištění z Ruska (Respekt), uskupení komunistů Kateřiny Konečné, sociální demokracie Jany Maláčové s Lubomírem Zaorálkem, SD-NS s Ondřejem Dostálem, ČSNS s Michalem Klusáčkem, ČSSD s Jiřím Paroubkem a dalšími. Program tohoto slepence je zcela nesourodý, od hrubého nacionalismu, přes socialismus až ke komunismu a hlavně jde o euroskepticismus s protievropskou a proruskou orientací.
Do parlamentu se však dostal další neuvěřitelný slepenec čtyř stran pod křídly SPD Tomio Okamury, věrného kamaráda Miloše Zemana. Jde o další nepřiznanou koalici SPD se stranou Trikolora s předsedkyní Zuzanou Majerovou, což je projekt Václava Klause ml., se stranou Svobodní založenou Petrem Machem, postavenou téměř na desítce nejrůznějších ideologií, deklarující se převážně jako liberální pravice s euroskepticismem Václava Klause st. a strana PRO Jindřicha Rajchla deklarující se jako pravicový nacionalismus se základním programem ke svržení vlády Petra Fialy a postavená na euroskepticismu a nepřiznané vstřícnosti k Rusku.
SPD Tomio Okamury je další nepřiznaná koalice sjednocená základním protievropským programem. Od našich soudů se dovídáme, že nepřiznané koalice nejsou koalice dle volebního práva. Dokonce i předseda Ústavního soudu Josef Baxa dává přednost superkorektnosti vůči euroskeptickým stranám před duchem Ústavy. Proč? To už jsme tak daleko na Východě?
Z populistických, autoritativních stran se kromě SPD do parlamentu dostaly Motoristé předsedy Petra Macinky a ANO Andreje Babiše. Motoristé jsou také proklamativně, formálně rozkročeni ideologicky na nacionálně pravicovém populismu se základním požadavkem vystoupení z Evropské unie. I u zrodu této strany je Václav Klaus st., v jehož institutu pracoval předseda Motoristů.
Všechny tyto strany jsou více či méně vstřícné ruskému imperialismu a spolu s Václavem Klausem usilují o „rekonstrukci“ Evropské unie. Více či méně odmítají efektivní pomoc Ukrajině v jejím zápase s Ruskem a více či méně odmítají řádné vyzbrojení naší armády. Abychom jejich roli pochopili, přehlédněme jejich ideologické nálepky, které si samy daly, a sledujme jejich skutečné cíle v politice!
Populistické, autoritativní strany, kterým jsme dali zelenou k sestavení vlády, jsou ANO, SPD a Motoristé. Tyto strany mají za společný cíl svržení demokraticky zvolené vlády Petra Fialy a „revizi“ Evropské unie. Oba tyto cíle jsou vstřícné ruskému agresivnímu imperialismu. Pro získávání svých voličů využívají metodiky ruské hybridní války založené na nejnovějších psychologických, neurofysiologických a behavioristických poznatcích. (Alvarová: Průmysl lži)
Vláda Petra Fialy usilovala o efektivní pomoc Ukrajině s vědomím, že Ukrajina je bezpečnostní hráz proti ruské rozpínavosti a byla si vědoma, že evropské státy musí být jednotné, pokud nemají podlehnout agresivním zájmům Ruska.
ANO je deklarováno jako hnutí zakladatele a majitele Andreje Babiše, který z rozhodnutí strany SMER Roberta Fica nemá nic společného se slovenským agentem 25085 Burešem. ANO je strana populistická, autoritativní, bez vnitřní demokracie, ve které platí jen slovo předsedy, který se zjevně nechává vést někým ze svého zákulisí. Zvláště to vnímám nyní při vyjednávání vlády.
Roli našeho pana prezidenta generála Petra Pavla na sestavování této vlády mu vůbec nezávidím. Do této vlády se usilují dostat proruské, protievropské, falešně nacionální elementy s nejrůznějšími vlastními nálepkami.
Dovolím si ještě připomenout informaci z veřejně dostupných zpráv, že Andrej Babiš s Milošem Zemanem oslavovali loni na osmdesátinách Miloše Zemana na Hluboké nad Vltavou vítězství v letošních říjnových volbách. Ale i Rusové vloni na podzim oslavovali svoje vítězství nad Evropou, jak víme z veřejně dostupných informací.
Co nás čeká? Nevíme! Miroslav Kalousek připomíná demokratickým stranám, že nám slíbily zachování naší státní svrchovanosti postavené na Evropské unii a obranném společenství Severoatlantické aliance a zachování obrany naší země proti ruskému agresivnímu imperialismu. Nebudou to mít lehké, ale slib je slib!
Odpověď na otázku v perexu nemám. Indicie jsou, ale důkazy chybí. Jisté je, že Rusové se svými agenty jsou u nás aktivní od druhé světové války a často rozhodují o naší politice více než my sami. I dnes mnoho našich občanů Rusům u nás slouží ruským trollingem nebo úsilím po rozložení naší společnosti.
Václav Havel dobře věděl, proč nám tu zanechává odkaz, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Pokud si tohoto budeme vědomi, svojí státní svrchovanost si uchovat můžeme!
………………………………………
Nepohrdej těmito odkazy:
https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-evropa-v-ceskych-volbach-zvitezil-agent-kremlu-pisi-v-rusku-40542255#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=7&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/225452801240029/
https://www.novinky.cz/clanek/komentare-trefa-miroslava-kalouska-odpovednost-ma-i-opozice-40542360#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=8&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sta%C4%8Dilo!_(koalice)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svobodn%C3%AD
Bohumír Šimek
Vážená paní Lhotská!
Překvapuje mne, že jste byla voličkou ODS. Váš článek „Zachrání ODS volební porážka?“ je spíše propagací ANO.
Bohumír Šimek
Zvítězí tuto sobotu u nás Rusové?
Po druhé světové válce u nás zvítězili Rusové skrze komunistickou stranu, jejíž členové se do Moskvy jezdili učit, jak zakroutit demokratům krkem, a někteří podepsali s ruskými tajnými službami spolupráci proti naší demokracii.
Bohumír Šimek
Skončí liberální demokracie?
Tomáš Garrigue Masaryk nám nechal vzkaz, že demokracie je jen pro vzdělané a moudré. Ostatní snadno o ni přijdou. A právě těchto občanů se zmocnila ruská propaganda a naše opozice, populisticky ladí jejich uchu.
Bohumír Šimek
Proruská hyperkorektnost
Máme před volbami a hrozí nám slovenská cesta odklonu od liberální demokracie s občanskými svobodami k autoritativním režimům bez občanských svobod! To chceme?!? Chceme jít slovenskou cestou?
Bohumír Šimek
Koho budu volit?
Jsme zemí naplněnou lží a nenávistí k prasknutí díky ruské hybridní válce v zájmu ovládnutí Evropy (Nebo celého světa? Nevím!), která ovlivňuje myšlení, volby a referenda ve státech ruského zájmu.
|Další články autora
