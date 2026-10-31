Strach jde z vlády
Vládnou nám autoritativní strany, jejichž předsedy jsou neměnní majitelé stran, u kterých je především ctěna loajálnost vůči svému vůdci, místo politických dovedností a místo dovedností umožňujících dialog a hledání kompromisů. Jde především o populistický přístup k občanům s potřebou vládnout, panovat a ovládat společnost. Rozhodně nám chybí ochota sloužit našim občanům, což je základní, proč je volíme.
Prvním varováním pro mne byla stoprocentní negace minulé vlády bývalou opozicí a současnými vládními politiky. Veškeré úspěchy i neúspěchy proměňovali v neúspěchy. Toto varování málokdo bral vážně.
Druhé varování bylo, že někteří dnes vládnoucí politici se skrývali za bezmeznou poslaneckou imunitu před soudním stíháním. Poslanecká imunita má sloužit pro případ potenciálního stíhání poslanců za své politické výroky v poslanecké sněmovně před degenerovanou mocí exekutivní. Čemu slouží dnes u nás všichni víme!
Třetí varování bylo, že někteří dnes vládnoucí politici se nevěnovali dostatečně střetu svých zájmů. To znamená, že Česko je naše, my tu rozhodujeme o vašich penězích, my zvolení můžeme všechno. To smrdí východním kastovnictvím.
Čtvrté varování bylo, když někteří vládnoucí politici se začali chovat hrubě nepřátelsky a nestydatě vůči cizincům, vůči Ukrajincům. Zvláště výhružně to vnímají ti, kteří znají příběh o milosrdném samaritánovi, kdy Židy nenáviděný Samaritán pomohl přežít oloupenému člověku. Židé šli kolem, ale nepomohli. (Luk10,30-37)
Páté varování je, že někteří vládní politici stále ochromují naši obranyschopnost. Začalo to bezdůvodným nepřátelstvím a nenávistí vůči Ukrajincům, kteří byli nesmyslně napadeni „zvláštní vojenskou operací“ za účelem vyhlazení Ukrajinců. Rusové se chovají, jako že Ukrajina je naše a můžeme si s ní dělat, co chceme.
Evropské státy si uvědomují, že minimálně státy bývalé Varšavské smlouvy si Rusové také přivlastňují a vyhrožují, že Veliká Rus bude sahat od Lisabonu po Vladivostok.
Přesto někteří naši vládnoucí politici odmítají pomoc Ukrajině, tvrdí, že chtějí pouze mír, ani jeden náboj Ukrajině! Ukrajinci se musí vzdát! To znamená, že otevírají dveře Putinovi do Evropy. Oslabují naši obranyschopnost, chtějí pouze mír. Co to znamená? Česko předáme Putinovi bez jediného výstřelu?
Již dávno před tím tito politici usilovali o vystoupení Česka z Evropské unie a z obranného společenství Severoatlantické aliance. V této straně se scházejí všichni proruští politici z nejrůznějších stran, kteří ochotně vítají Rusy jako Putinovy vyslance! Nejen na motorkách! A k holokaustu Ukrajinců tito naši vládní politici mlčky přihlížejí!
Šesté poslední varování je útok na dobře fungující financování našich veřejnoprávních médií formou koncesionářských poplatků. Když něco ruším a nemám představu, jak to nahradit, to je podezřelé! Když to provádím překotně a bez jakéhokoliv vysvětlení, tak to vytváří u mnoha moudrých lidí odpor, protože to vnímají jako útok na naši liberální demokracii. Když to provádím s nátlakem v noci, kdy normální lidé spí, a provádím to násilně s porušováním jednacích principů, mluví to jednoznačně pro podraz!
Ano, jde především o ovládnutí veřejnoprávních médií vládnoucí stranou, jako to měli komunisti, abychom měli klid na práci a mohli jsme dělat absolutně, co chceme, co si usmyslíme. Dali jste nám hlas a teď držte hubu a krok! Vládní politici nám to opakovaně připomínají! Václav Klaus s tím začal a dnes to uvádíme do absolutní dokonalosti!
Ota Klempíř alias Olda pro StB, vyrobil první pokus o zestátnění médií, který neprošel. Ale současný návrh na ovládnutí se násilím protlačuje, i když je také naprosto neakceptovatelný! Současně byl zahájen útok na naši kulturu na mnoha místech! Kultura nemá být svobodná? Má vyjadřovat přání vládnoucí strany? To ale Otovi Klempířovi nestačí, zahájil útok na vědeckou obec a na její granty! Půjde snad o další likvidaci naší inteligence, jak to dělali komunisti, abychom nepřevyšovali politiky chudé duchem?
Také máte obavu, že tato vláda vytváří nevratné kroky od naší liberální demokracie s občanskými svobodami k řízené demokracii bez občanských svobod? Na Slovenku Babišův kamarád umlčel veřejnoprávní média a dále znásilňuje slovenskou společnost. Co můžeme čekat od těchto slovenských, maďarských a českých kamarádů?
Totalita začíná lží, nenávistí, závistí a pokračuje likvidací svobody medií, svobody shromažďovací a svobody slova! Nezavírejme oči před touto zrádnou cestou. Návrat do normálu nemusí být možný! Obtíže návratu liberální demokracie můžeme nyní pozorovat v Polsku.
Moudří občané zjevně vnímají, co tato vláda připravuje. Proto vycházejí do ulic a vyhrožují stávkou. A moudří členové opouští ANO. Nic nového. Od vstupu Babiše do politiky, opouští ho mnozí spravedliví a moudří od počátku!
Milý voliči! Začni myslet a braň se!
Bohumír Šimek
Konec svobody a demokracie?
Příznivci vládnoucích autoritativních stran se v duchu ruské hybridní války vysmívají pojmu “liberální demokracie“, že neexistuje. (liberální=svobodný) Demokracie buď je nebo není. Proč vláda vzbuzuje reakci naší společnosti?
Bohumír Šimek
Cesta do totality?
V roce 1948 ruské tajné služby provedly antidemokratický puč pomocí komunistů. Nepodobá se stav dnešní naší společnosti naší poválečné společnosti? Popišme si cestu do totality a zvažme, zda se té cestě dokážeme vyhnout!
Bohumír Šimek
Proč Babiš prohrál volby
STAN:ANO=10:0 Katastrofa! Pojďme panu premiérovi hledat příčinu selhání, než najde nepřítele, který ho zastavil na cestě k řízené demokracii. Zatím je to jen lenost jeho stoupenců, kteří nešli volit do druhého kola senátních voleb
Bohumír Šimek
Vítězové a poražení
Tyto volby byly znamením, jak moc jsme pokročili na cestě od liberální demokracie s občanskými svobodami k „řízené demokracii“ (Putinův terminus technicus) bez občanských svobod. Dnes víme, že nejsme tak hloupí, jak to vypadalo.
Bohumír Šimek
Chudák volič
Doba je těžká, nepřehledná, přehršel nekontrolovatelných informací, pravda je smíchána se lží, pravdu logicky nenajdeš, volené politiky neznáš, všichni jsou nejlepší, všichni mluví pravdu a vždycky jen ti druzí lžou.
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