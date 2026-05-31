Spojené státy evropské
Moravský kníže Svatopluk I. podle pověsti měl tři syny. Pozval si je a dal jim tři svázané pruty, aby je zlomili. Nikomu se to nepovedlo. Pak je nechal rozvázat a dal každému jen. Zlomili je všichni. Synové tohoto poučení nedbali a přišli o všechno.
Toto je varování i pro evropské státy. První myšlenka sjednocování Evropy bývá připisována Jiřímu z Poděbrad. O Spojených státech evropských se mluvilo již po druhé světové válce. Nakonec jde v Evropské unii o pouhé ekonomické společenství. Jde o falešnou myšlenku, že kdo obchoduje, neválčí.
Po skončení studené války jsme měli šanci se rozhodnout, zda v globalizujícím se světě bude lépe vytvořit federativní uspořádání evropských států a vytvořit tak novou světovou velmoc, nebo zachovat svrchovanost jednotlivých států. Světovým velmocem samozřejmě vyhovuje ta druhá eventualita.
U nás se proti federalizaci Evropy stavěli členové Prognostického ústavu, kteří pracovali pod vedením ruských tajných služeb KGB a u nás po Listopadu organizovali politickou a ekonomickou transformaci společnosti.
Proti federalizaci byli členové Prognostického ústavu, Václav Klaus, Miloš Zeman, Klausova část ODS, Jan Zahradil, který je dnes členem Klausových Motoristů, a díky ruské hybridní válce se vzdalujeme Spojeným státům evropským i přijetí Eura. Z širšího hlediska lze upozornit na Patrioty pro Evropu a řadu destruktivních a fašistických stran, které nabírají na síle v celé Evropě.
Díky moudrému chování evropských států mohly být na světě čtyři velmoci. Spojené státy evropské, Spojené státy americké, Ruská federace a Čína.
Liberální demokracie postavená na evropském humanismu a na židovství a křesťanství se rozšířila do euroatlantického prostoru. Díky ruské hybridní válce se někteří politici orientují na „nový světový řád“, řád síly, moci a podřízenosti slabšího. Jde o ideologii vstřícnou politice světových velmocí. A šíří ji politici, kterým nezáleží na státní svrchovanost.
Co nás čeká? Na Spojené státy evropské nemáme dosti moudrosti. Podle Timothy Snydera Spojené státy americké opouští liberální demokracii ve prospěch autoritativního režimu a skrze Donalda Trumpa se jako velmoc destruují. Ruská federace svoje korupčně oligarchické vztahy se snaží rozšířit do Evropy pomocí autoritativních stran a mocensky je využít.
A Čína? Chce být pánem světa? Lidský život zde nemá žádnou cenu. Číňané žijí virtuální realitou už od dětství. Nedivím se, že Thajwanci nechtějí být součástí Číny. To musí být horší, než kdybychom my chtěli být součástí Ruské federace.
………………………………..
Timothy Snyder v Hydeparku:
Bohumír Šimek
Destrukce státu?
Demokratické strany nás vedou k liberální demokracii s občanskými svobodami a k právnímu státu. Autoritativní strany nás vedou do autoritativních režimů. Prý jsme chtěli změnu. Neznám nikoho, kdo by chtěl autoritativní režim.
Bohumír Šimek
Konec naší liberální demokracie, konec občanských svobod?
„Ještě není čas na demonstrace!“, říká Vladimír Mlynář. Ale mnozí si říkáme s Mikulášem Minářem, zda není už pozdě, zda naše demokracie a občanské svobody již neskončily v podzimních volbách. Bude možný návrat?
Bohumír Šimek
Manipulace s voliči
Věřte, nevěřte! Jsem senior. Ti buď průzračně vidí různá moudra, nebo pouze prázdně konfabulují. Nabízím svůj stařecký pohled a nikoho nenutím, aby mi věřil. Předkládám jen myšlenky chytřejších, kterým věřím.
Bohumír Šimek
Nadlidi
Všichni jsou si před zákonem rovní. V liberální demokracii s občanskými svobodami a v právním státu. V autoritativních režimech to tak není, tam pro určité lidi zákony neplatí, zákonům se vysmívají a odmítají spravedlivé soudy.
Bohumír Šimek
Mikuláš Minář
Mladý muž, hluboce lidský, s vysoce nadprůměrnou inteligencí je ochotný obětovat svůj život ve prospěch našeho národa, ve prospěch Pravdy a úcty ke každému člověku, ve prospěch naší liberální demokracie a našich občanských svobod.
|Další články autora
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta
Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...
Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem
Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní...
Velké ryby nejsou jen mužskou záležitostí, rybářka Gabriela je toho důkazem
Lov trofejních kaprů už dávno není jen doménou mužů. Gabriela Tauberová z Organizace...
Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?
„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v...
Smyk a čelní srážka v jižních Čechách: auto narazilo do autobusu. Zranilo se 13 lidí
Třináct lidí se zranilo při srážce autobusu s osobním autem u Boršova nad Vltavou na...
Čtyři koně Převalského míří do Kazachstánu. Vůbec poprvé jen hřebci
Další čtyři koně Převalského v neděli zamířili do Kazachstánu, jedná se o třetí cestu ohroženého...
V Havlíčkově Brodě spadl větroň. Pilot při nouzovém přistání narazil do benzínky
V Havlíčkově Brodě v neděli odpoledne havarovalo malé bezmotorové letadlo. Pilot větroně se...
Závod Běchovice–Praha slaví 130. ročník. Železný v retro obleku, Špotáková mezi dětmi
Historické dresy a obleky, sportovní legendy a stovky školáků na startu. Na den přesně 129 let od...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 755
- Celková karma 11,08
- Průměrná čtenost 1011x