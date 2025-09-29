Skončí liberální demokracie?
Život je čím dál tím více složitý. Nepřekvapuje mne, že v hospodských řečech politice nikdo nerozumí a nechá se snadno zmanipulovat. Při poslechu „Politické spektrum“ člověk žasne, že prakticky nikdo z těchto malých stran neví, o čem mluví při politických otázkách a nedokáže domyslet důsledky svých názorů.
Pravda, i někteří politici v parlamentu dávají rovnítko mezi demokracií a totalitou. Ti už by měli vědět, o čem mluví. Nebo jde jen o pokračování ruského trollingu?
Prý žijeme v postfaktické době, kdy nikomu nezáleží na tom, co je pravda a co je lež. Tento stav vnímáme v Rusku, ale i v Americe. Ale také u nás! To je cesta vstřícná ruskému agresivnímu imperialismu. To chceme?
Václav Havel nám zde zanechal odkaz, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Mnozí politici se tomu vysmívali a lhali a lhali, až je soudy odsoudily a potvrdily je skutečnými lháři. Lež a nenávist nás přibližuje Rusku. To jsou praktiky, kterými je ovládán ruský lid.
Pravda a úcta k druhému člověku nám umožňují naši svobodnou státní svrchovanost zajištěnou Evropskou unií a obranným společenstvím NATO proti ruské agresi. To je cesta pro vzdělané a moudré demokraty. To je také pro mne rozhodující, až půjdu k volbám.
Nejsem politolog. Převážně jsem se staral o fungování našeho těla a našeho myšlení. Nejnovější poznatky z oborů psychologie, neurofysiologie a behaviorismu nám vysvětlují, jak lze s člověkem snadno manipulovat. Využívá toho ruská hybridní válka a od Rusů se tomu vyučila naše populistická opozice, která si s morálkou hlavu nedělá. Jde jim jen o jejich vlastní moc nad námi.
Část naší opozice je k Rusku vstřícná veřejně a část neveřejně. Část opozice přiznává, že ruská nadvláda by jí nevadila, a část to nepřiznává. Po druhé světové válce tento stav nevadil komunistům. Tato závislost komunistů na Kremlu byla důvodem k justičním vraždám Heliodora Piky, Milady Horákové a dokonce i hlavy komunistů, generálního tajemníka Ústředního výboru KSČ Rudolfa Slánského.
Pokud o těchto věcech píšu, stavím jen na veřejně známých a dostupných informacích. Setkávám se s tím, že tato fakta o ruské hybridní válce jsou potupně proklamována za „spiklenecké teorie“, které nemám v úctě již od svého dětství. Překvapuje mne hyperkorektnost některých politologů a komentátorů, kteří dělají, že o těchto faktech neví. Bojí se? Nebo jsou tolik zahloubáni do své vědy?
Vážím si naší současné vlády, že přes nepředstavitelnou různorodost členů udělala tolik práce, kterou opozice programově neuznává a simplexní lidi systematicky přesvědčuje, že nic neudělala.
Jen velmi simplexní člověk nevidí, co ruský agresivní imperialismus děla u nás v Evropě, ale i v celém světě, jak se snaží u nás vymýtit liberální demokracii, náš evropský humanismus a ustavit v Evropě totalitu, kterou ovládá Ruskou federaci.
Právě o tom rozhodujeme v našich volbách do parlamentu. Zachováme si kurz na Západ nebo se obrátíme na Východ? Zvolíme si pokračování liberální demokracie s občanskými svobodami, nebo si zvolíme cestu do autoritativních režimů, jako to předvedli Slováci? Chceme si ještě udržet naši svobodu? Chceme zpět do ruského otroctví?
Přes všechna spiknutí proti demokracii očekávám od Čechů, bývalých reků, moudrost a statečnost!
Naši politici:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10116287760-politicke-spektrum/225411058200017/
Pravda, lež, pravda, lež – rozeznáš to ještě? Poznáš, kdo mluví pravdu a kdo lže?
https://www.ceskatelevize.cz/porady/17113857060-volby-2025/225411033390001/
Bohumír Šimek
Proruská hyperkorektnost
Máme před volbami a hrozí nám slovenská cesta odklonu od liberální demokracie s občanskými svobodami k autoritativním režimům bez občanských svobod! To chceme?!? Chceme jít slovenskou cestou?
Bohumír Šimek
Koho budu volit?
Jsme zemí naplněnou lží a nenávistí k prasknutí díky ruské hybridní válce v zájmu ovládnutí Evropy (Nebo celého světa? Nevím!), která ovlivňuje myšlení, volby a referenda ve státech ruského zájmu.
Bohumír Šimek
Zděšení před volbami
Nenávist, lži, pomluvy a nadávky se zařezávají do naší společnosti jako kremelský nůž. Po otevřen diskuse pod svými články se nestačím divit, jak falešné a hloupé nadávky se sypou na moji hlavu. Vrátíme se k orwellskému ptydepe?
Bohumír Šimek
Koho volíš?
Budeme volit českou gubernii ruského carismu Vladimíra Vladimíroviče Putina, kterou jsme víceméně byli přes čtyřicet let, nebo budeme volit Česko jako svobodně svrchovaný stát opřený o souručenství EU a NATO?
Bohumír Šimek
Ruská válka
Na počátku druhé světové války si Hitler se Stalinem rozdělili Polsko a v Katyni vystříleli polskou inteligenci. Po válce si Amerika s Ruskem rozdělili svět na část svobodnou, demokratickou a část autoritářskou, totalitní.
