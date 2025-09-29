Skončí liberální demokracie?

Tomáš Garrigue Masaryk nám nechal vzkaz, že demokracie je jen pro vzdělané a moudré. Ostatní snadno o ni přijdou. A právě těchto občanů se zmocnila ruská propaganda a naše opozice, populisticky ladí jejich uchu.

Život je čím dál tím více složitý. Nepřekvapuje mne, že v hospodských řečech politice nikdo nerozumí a nechá se snadno zmanipulovat. Při poslechu „Politické spektrum“ člověk žasne, že prakticky nikdo z těchto malých stran neví, o čem mluví při politických otázkách a nedokáže domyslet důsledky svých názorů.

Pravda, i někteří politici v parlamentu dávají rovnítko mezi demokracií a totalitou. Ti už by měli vědět, o čem mluví. Nebo jde jen o pokračování ruského trollingu?

Prý žijeme v postfaktické době, kdy nikomu nezáleží na tom, co je pravda a co je lež. Tento stav vnímáme v Rusku, ale i v Americe. Ale také u nás! To je cesta vstřícná ruskému agresivnímu imperialismu. To chceme?

Václav Havel nám zde zanechal odkaz, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Mnozí politici se tomu vysmívali a lhali a lhali, až je soudy odsoudily a potvrdily je skutečnými lháři. Lež a nenávist nás přibližuje Rusku. To jsou praktiky, kterými je ovládán ruský lid.

Pravda a úcta k druhému člověku nám umožňují naši svobodnou státní svrchovanost zajištěnou Evropskou unií a obranným společenstvím NATO proti ruské agresi. To je cesta pro vzdělané a moudré demokraty. To je také pro mne rozhodující, až půjdu k volbám.

Nejsem politolog. Převážně jsem se staral o fungování našeho těla a našeho myšlení. Nejnovější poznatky z oborů psychologie, neurofysiologie a behaviorismu nám vysvětlují, jak lze s člověkem snadno manipulovat. Využívá toho ruská hybridní válka a od Rusů se tomu vyučila naše populistická opozice, která si s morálkou hlavu nedělá. Jde jim jen o jejich vlastní moc nad námi.

Část naší opozice je k Rusku vstřícná veřejně a část neveřejně. Část opozice přiznává, že ruská nadvláda by jí nevadila, a část to nepřiznává. Po druhé světové válce tento stav nevadil komunistům. Tato závislost komunistů na Kremlu byla důvodem k justičním vraždám Heliodora Piky, Milady Horákové a dokonce i hlavy komunistů, generálního tajemníka Ústředního výboru KSČ Rudolfa Slánského.

Pokud o těchto věcech píšu, stavím jen na veřejně známých a dostupných informacích. Setkávám se s tím, že tato fakta o ruské hybridní válce jsou potupně proklamována za „spiklenecké teorie“, které nemám v úctě již od svého dětství. Překvapuje mne hyperkorektnost některých politologů a komentátorů, kteří dělají, že o těchto faktech neví. Bojí se? Nebo jsou tolik zahloubáni do své vědy?

Vážím si naší současné vlády, že přes nepředstavitelnou různorodost členů udělala tolik práce, kterou opozice programově neuznává a simplexní lidi systematicky přesvědčuje, že nic neudělala.

Jen velmi simplexní člověk nevidí, co ruský agresivní imperialismus děla u nás v Evropě, ale i v celém světě, jak se snaží u nás vymýtit liberální demokracii, náš evropský humanismus a ustavit v Evropě totalitu, kterou ovládá Ruskou federaci.

Právě o tom rozhodujeme v našich volbách do parlamentu. Zachováme si kurz na Západ nebo se obrátíme na Východ? Zvolíme si pokračování liberální demokracie s občanskými svobodami, nebo si zvolíme cestu do autoritativních režimů, jako to předvedli Slováci? Chceme si ještě udržet naši svobodu? Chceme zpět do ruského otroctví?

Přes všechna spiknutí proti demokracii očekávám od Čechů, bývalých reků, moudrost a statečnost!

Naši politici:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10116287760-politicke-spektrum/225411058200017/

Pravda, lež, pravda, lež – rozeznáš to ještě? Poznáš, kdo mluví pravdu a kdo lže?

https://www.ceskatelevize.cz/porady/17113857060-volby-2025/225411033390001/

Autor: Bohumír Šimek | pondělí 29.9.2025 9:02 | karma článku: 4,13 | přečteno: 66x

Bohumír Šimek

  • Počet článků 721
  • Celková karma 15,24
  • Průměrná čtenost 1039x
Celý život jsem studoval medicínu a pracoval jako klíč ke zdravotní péči, jako venkovský praktický lékař. Po Listopadu jsem se zabýval organizací zdravotní péče a diskutoval v různých odborných časopisech. Po Listopadu jsem se účastnil politiky zakládáním Občanského fóra a Občanské demokratické strany v jedné pohraniční obci. Pak jsem postrádal u ODS nejprve konservativismus, ale posléze i pravicovost. Tak jsem vystoupil. Celý život od dětství jsem se snažil řešit vztah mezi determinismem a svobodnou vůlí. Zajímavé jsou konsekvence v teologii a justici. Celý život jsem řešil problémy věřících Bohu a atheistů. Klíčovým je, že Bůh není součástí tohoto světa. Sleduji polistopadový vývoj politiky a obávám se o naši liberální demokracii, naše občanské svobody a o právní stát, protože na můj vkus zde příliš mnoho občanů podléhá alternativnímu myšlení, jehož zdrojem je již desetiletí trvající ruská hybridní válka v Evropě, v Americe i v Africe. Pokud si chceme uchovat demokratické hodnoty, musíme se navrátit k Václavu Havlovi, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Bez těchto hodnot nefunguje demokracie, občanské svobody ani právní stát!

