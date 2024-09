Sebevražda Pirátů

Digitalizace stavebního řízení nefunguje a premiér Petr Fiala propustil z vládních služeb předsedu Pirátů Ivana Bartoše. Takto chlap na propuštění reagovat nesmí!

Ivan Bartoš svoje pochybení nepřiznal a u svých spolustraníků zdvihl negativní emoce a vyprovokoval spolustraníky proti Petru Fialovi, proti vládě, proti demokratické politice. Eliminace Ivana Bartoše z vlády asi neproběhla nejšťastněji, nebyla příliš diplomatická, ale takto chlap reagovat nemůže!

V maximálně vybuzené negaci svým předsedou, Piráti nepočkali na zklidnění emocí a obnovení racionálního myšlení a chování, a svolali tiskovou konferenci, na které svoje nepřátelství prezentovali v plné síle a obvinili ODS z mafiánských praktik a lživě obvinili Petra Fialu z plánovaného spoluvládnutí ODS s ANO po příštích volbách.

Ono se již delší čas spekuluje, zda by po příštích volbách mohla jít klausovská frakce ODS s ANO do vlády, ale o samotných indiciích jsem zatím neslyšel. Horší bylo, když Piráti obvinili špičky ODS, že zmáčkly Petra Fialu, že buď vyhodí z vlády Piráty nebo půjde on sám. To už vnímám jako pomluvu a lež. A nejsem sám! Vadí to i některým Pirátům.

Premiér Petr Fiala požádal Piráty o výměnu ministra, který pracovně neuspěl, ale současně pochválil ministra Salomouna a ministra Lipavského za dobrou práci. To nevnímám jako vykopnutí Pirátů z vlády!

Pokud mi paměť sahá, tak Piráti vznikli jako jedna z protestních stran proti klausovskému politickému byznysu, korupci a protekci, kopírujícími ruské vztahy převzaté komunistickou stranou přes ruské tajné služby. Ty ve skutečnosti od války u nás řídily naši společnost, která přijala ruské metody vládnutí lží, dehonestací, nenávistí, strachem a justičními vraždami. Skrze Prognostický ústav zde ovlivňovaly i transformaci naší společnosti. Proto také jsme si ruské nemravnosti přetáhli přes Listopad.

Piráti jako protestní strana jsou složeni z nejrůznějších liberalistických převážně levicových až revolučně levicových ideologií, což způsobovalo jejich politickou nefunkčnost. Mezi Piráty se prosadil jako vůdce Ivan Bartoš, kterému jako jedinému Pirátu v Evropě se podařilo dostat Piráty do vlády.

Tím Piráti umožnili dodat potřebnou sílu demokratickým stranám k vítězství nad autoritativními stranami, které byly donuceny jít do opozice. Teď budou demokratickým silám chybět! Navíc se připojili k politikům, kterým jde o destrukci naší liberální demokracie a občanských svobod.

Ivan Bartoš byl významnou pirátskou osobností. Díky té emocionálně přepjaté tiskové konferenci bude těžké Piráty konsolidovat a postavit na nohy jako funkční demokratickou stranu. Jejich voliči se nejspíš přidají k jiným protestním a destrukčním stranám

V současné geopolitické situaci, kdy za našimi humny Rusko otevřelo třetí světovou válku, kdy Slovensko a Maďarsko odmítá pomoc napadené Ukrajině a již dnes se paktují s Putinem, a kdy naše země je prošpikována ruskými agenty s připravenou pátou kolonou Putina, jsou tyto kroky velmi riskantní vůči naší státní svrchovanosti!

Pokud nechceme, aby naše vláda opět vládla pod dohledem ruských tajných služeb, pokud si chceme zachovat svoji státní svrchovanost musíme se opřít o odkaz Václava Havla, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí!