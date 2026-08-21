Ruský trolling a jeho důsledky
Záhy po rozpadu Sovětského svazu investigativní novináři Respektu objevili v Petrohradu a popsali první trollí institut, ve kterém dobře placení zaměstnanci rozbíjeli nejrůznější veřejné diskuse ve všech zemích ruského zájmu a systematicky proměňovali pravdu v lež a lež v „pravdu“.
Země současného ruského zájmu jsou především země bývalého Sovětského svazu, které se Rusové rozhodli znovu připojit k Ruské federaci a země Varšavské smlouvy, které se rozhodli znovu podřídit Kremlu. Příkladem může být Ukrajina, kterou Rusové přes Budapešťské memorandum považují za svoje území.
Trolling je jedna ze složek ruské hybridní války, která měla vyvolat zmatení v myslích občanů. Následovala masírka myslí občanů ruskou propagandou zasévající nedůvěru k Evropské unii, k obrannému společenství Severoatlantické aliance, nedůvěru k Americe, nedůvěru k evropským a místním politikům. (ČT24 a Respekt)
Podle informací v Respektu se jen v naší zemi ruská propaganda šířila téměř padesáti různými servery. Z nich se šířily nejrůznější falešné informace, vylhané pobuřující zprávy a pomluvy seriosních médií, včetně veřejnoprávních. To se pak šířilo přes hromadné maily, zejména mezi staršími občany. A to se děje stále.
Cílem bylo znejisťování, zneklidňování a strašení našich občanů muslimskými migranty, kteří u nás prakticky nejsou, strašení chudobou našich občanů, která zde také není, a hospodářským krachem státu, který nám zatím rozhodně nehrozí. Naopak! Hospodářství se znovu rozjíždí po evropských krizích.
Hluboký strach je emocí, která odpojuje staré struktury mozku (thalamus) od fylogeneticky novějších struktur (kůra mozková), čímž likviduje racionalitu člověka. Člověk není schopen myslet a snadno zobe jakoukoliv hloupost od svého „spasitele“. Silný strach dělá u člověka podobnou paseku jako hluboká zamilovanost. (Zdroje: Srovnávací embryologie a neurofysiologie)
Je všeobecně známé z tisku a historie, že od druhé světové války je naše společnost prošpikována ruskými agenty a českými proruskými aktivisty, což trvá až do dnešní doby. Těmi jsou prostoupeny všechny pro chod země důležité instituce, včetně vládnoucích struktur. (ČT24, Respekt a a další tisk) A nežijme iluzí, že jsme se jich Sametovou revolucí zbavili! Naopak!
Všichni můžeme poznávat, co osobně poznávám sám, že proruskými aktivisty jsou prošpikovány snad všechny naše politické strany, především strany autoritativní, bez vnitřní demokracie, které mají svého majitele, který se populisticky řídí svými našeptávači, o kterých nic nevíme.
Mnozí vnímáme, že tyto autoritativní strany dle ruského vzoru vytváří alternativní „pravdy“, a tak kromě skutečné pravdy se zde paralelně šíří virtuální realita. Příkladem bylo systematické proměňování všech úspěchů vlády v neúspěchy vlády ve veřejném narativu. To může být nebezpečné pro naši liberální demokracii s občanskými svobodami.
Dnes pozorujeme střet skutečné pravdy s virtuální realitou, střety pravdy s nepravdami. Toto nazývám sekundárním, pokročilým trollingem, který je pro občany nižší inteligence neprůhledný. Ale poznávám, že je někdy neprůhledný i pro některé vysokoškoláky, kteří jsou pod vlivem ruské propagandy.
Mistrovský, vrcholně pokročilý trolling je sdělení k emocionálně zpracovanému člověku, kterým je pouze přiveden ke lživému závěru, který se už nesdělí, a jehož závěr si ten člověk ochotně doplní sám.
Poslední dobou se na mne slétají aktivisté, kteří mne všemožným způsobem destruktivně dehonestují, přesvědčují mne, že vědomě lžu, že jsem se zbláznil. Tak se na mne valí podobné lichotky, které zpochybňují moje informace veřejně dostupné. A to je cíl! Aby autor nepohodlných poznatků o sobě začal pochybovat a přestal psát. Pak ani cenzura v pravém slova smyslu není třeba. Proto také neotvírám diskuse, které prakticky nikdy nebyly ad rem, ale pouze ad personam!
Pokročilý trolling umožňuje, že si občané nezvolí politiky ochotné jim sloužit a zvolí si politiky, kteří hledí jen na svoje zájmy, na svůj politický byznys. Tento stav, který mi připomíná poválečná léta a volby, po kterých se naši rodičové divili, koho si zvolili.
Po druhé světové válce Rusové u nás v roce 1948 provedli puč pomocí komunistů. V roce 1989 jsme se osvobodili z ruského jha. Ale nezapomeňme, že politickou a ekonomickou transformaci společnosti u nás dělali zaměstnanci Prognostického ústavu, kteří zde pracovali pod dohledem ruských tajných služeb KGB (Respekt), a všechny neřesti komunistické éry nám přetáhli přes Listopad.
Dnes u nás ruské tajné služby GRU pomocí nejmodernějších metod psychologických, neurofysiologických a behavioristických rozkládají naši společnost svojí hybridní válkou, pomocí českých proruských aktivistů a pomocí některých vysoce postavených politiků u nás, jejichž evidenční čísla a krycí jména kolují mezi námi!
Naši autoritativní politici si zavázali svoje voliče pomocí metodiky ruské hybridní války a pomocí strachu, který u nás šířili. Nepřipravují Rusové u nás nový puč? Kdo z nás jim v tom chce pomoci?
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https://www.novinky.cz/clanek/komentare-ocima-sasi-mitrofanova-tato-noc-zase-nebude-kratka-40593598?utm_campaign=aifunkce&utm_medium=seznam_distribuce&utm_source=www.seznam.cz
Zajímavé výroky našich politiků:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-cesky-poslanec-nebo-rusky-propagandista-poznate-vyroky-zakonodarcu-294438#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=3&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
Erik Tabery u Marie Bastolové v Mediálním cirkusu:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/audio-podcast-medialni-cirkus-tabery-cekam-velmi-tezke-roky-nejsme-na-to-jako-spolecnost-pripraveni-294916#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=3&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
https://medium.seznam.cz/clanek/kovarik-vaclav-myslenkove-bloudeni-nejen-petra-macinky-aneb-chce-petr-pavel-monarchii-305732#source=hp&seq_no=4&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=blogy.sznhp.box&dop_vert_ab=&dop_vert_id=&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku
Bohumír Šimek
Prodáš svoji svobodu za koblížek?
Sebelepší demokratická Ústava nezabrání puči, pokud země nemá dostatek demokratů. Naše Ústava je jedna z nejlepších, ale povědomí Čechů o demokracii je velmi malé. To umožňuje nakročení od liberální demokracie k řízené demokracii.
Bohumír Šimek
Co jsme to zvolili?
Již v páté lekci latiny jsme četli Sententiae ponderantur, non numeratur, stesk, že myšlenky jen sčítáme a nezvažujeme jejich obsah. Václav Klaus toto vnesl do politiky jako normu preferování počtu před obsahem. To trvá dosud!
Bohumír Šimek
Nadlidi
Všichni jsou si před zákonem rovní v liberální demokracii s občanskými svobodami a úsilím o právní stát. V autoritativních režimech to tak není, tam pro určité lidi zákony neplatí, zákonům se vysmívají a odmítají spravedlivé soudy
Bohumír Šimek
Konflikt Babiše s Pavlem
Sledujme nepochopitelnou válku mezi naším prezidentem a premiérem o naši liberální demokracii s občanskými svobodami a o autoritativní režim autoritativních stran pro totální ovládnutí a podrobení našich občanů?
Bohumír Šimek
Putinova řízená demokracie
Prý končí naše liberální demokracie, občanské svobody a právní stát postavené na evropském humanismu. A začíná „nový světový řád“ moci, síly a podřízení se slabšího člověka nebo slabšího státu velmocím?
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