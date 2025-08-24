Rusko znovu vítězí!
Moderní válka je jiná než byla ještě v minulém století. Pokud jako vůdce velmoci chci změnit vládu v jakékoliv zemi, o kterou mám zájem, ve vládu vstřícnou k mým úmyslům, nepotřebuji k tomu tanky a vojáky, ale stačí se do země opřít plíživě, nenápadně svými desinformačními agenty a svými aktivisty, kteří rozloží společnost v antagonistické skupiny, které se vzájemně ubíjejí a umožní obsazení zákonodárných sborů politickými stranami, které jsou schopné mocenskému vládci sloužit.
Předpokládám, že myslící lidé si již konečně všimli, že máme mezi sebou autoritativní strany, které už zcela veřejně proklamují podporu ruskému agresivnímu imperialismu, které již dokonce odložily zástěrku komunistické internacionály a s veřejnou podporou ruské velmoci se již netají.
Máme mezi sebou autoritativní strany, které brání pomoci Ukrajině v zápase s Ruskem, a které usilují o zrušení suverenity našeho státu zakotvené v Evropské unii a v Severoatlantické alianci, která je ochranným společenstvím proti všem agresorům, včetně Ruska.
A máme mezi sebou autoritativní strany, které svůj vztah k Rusku úspěšně tají a přitom zcela skrytě usilují o snížení naší vnitřní a hlavně zevní obranyschopnosti proti jakémukoli agresorovi. Obranu státu mají za zbytečnou a mnoho lidí jim to věří.
Kromě autoritativních stran, ve kterých má pravdu jen předseda, často zakladatel a majitel strany, máme u nás strany s vnitřní demokracií, ve kterých předseda není předsedou „na věčné časy“ a každý člen má možnost vyjádřit své názory bez osobních následků. Tyto strany mají svůj srozumitelný program ve prospěch všech občanů Česka. Jde o současné vládnoucí strany a z opozice jde o Piráty, jejichž vnitřní demokracie je až nepředstavitelně široká.
Některé autoritativní strany se spokojují s nemalými penězi od státu za volební výsledek. Jiné autoritativní strany usilují o moc a ovládnutí Česka pro svůj prospěch a prospěch svého vůdce. Usilují o vytváření zákonů, které jen jim přinesou užitek a zaplevelují náš právní systém. Pro svůj úspěch ve volbách jsou schopné naslibovat lidem „létající pečené holuby přistávající rovnou do huby“.
Blíží se volby. Abychom si udrželi svoji liberální demokracii s občanskými svobodami, musíme se naučit rozlišovat fakta od virtuální reality u nás tolik rozšířené a nesmíme volit strany koketující s ruským narativem a využívající ruské metody ovládnutí naší společnosti!
Budu volit jen strany, které mi garantují pokračování liberální demokracie. Tyto strany náš stát rozhodně nepovedou k autoritativním režimům, ani do podřízenosti ruskému agresivnímu imperialismu. Nechtěl bych dopadnout jako na Slovensku nebo v Maďarsku!
Stále více to působí dojmem, že ruská propaganda nejen u nás vítězí, ale že proruskou volbu letos v říjnu mají již zajištěnou. Svědčí pro to i ruská oslava vítězství nad Evropou vloni na podzim. Ale já stále věřím, že jsme potomky hrdých Čechů, kteří usilují o svoji státní svrchovanost, a kteří usilují o svoje občanské svobody.
Ruský agresivní imperialismus staví na moci, lži, nenávisti a závisti. Proto došlo ke komunistickému puči v únoru 1948. Byli jsme po válce morálně desorientovaní. Já věřím v sílu odkazu Václava Havla, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.
Pokud dokážeme rozlišit ruské desinformační lži od skutečné pravdy, ruský agresivní imperialismus u nás zvítězit nemůže. Já věřím českému národu, že se nenechá znovu zotročit! Nikým! Ani Ruskem!
Máme to i na prezidentské zástavě: PRAVDA VÍTĚZÍ!
Bohumír Šimek
Trump a Putin
O Ukrajinu vůbec nejde. Jde o nové rozdělení světa mezi dvěma velmocemi, mezi Moskvou a Washingtonem, mezi Kremlem a Bílým domem, mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem. Zkusme to pochopit.
Bohumír Šimek
Sebevražda SOCDEM
Česká strana sociálně demokratická byla založena roku 1878 jako levicová strana starající se především o práva dělníků. V červnu 2023 si změnila značku na SOCDEM a Janu Maláčovou si zvolila do svého čela. Může přežít?
Bohumír Šimek
Blažek a Putin
Před dvěma měsíci Richard Brabec, ano z ANO, na ČT24, v „Událostech, komentářích“ marxisticky přesvědčoval ministra Martina Dvořáka, že nastal „nový světový řád“, řád moci a síly. Nenastal! Ani Putin nenastoupil vládu nad světem!
Bohumír Šimek
A co to je ta demokracie?
To byl dotaz jedné z vás, které jsem slíbil odpověď. Popíšu jen základy, které může znát každý z nás, každý laik, a nepotřebuje se k tomu věnovat studiu politologie.
Bohumír Šimek
Začala třetí světová válka?
To nám řeknou historikové po několika desetiletích. Každopádně „post festum“, neboli hezky česky „s křížkem po funusu“. My obyčejní lidé si tuto otázku klást můžeme a nemusíme čekat na „post bellum“.
|Další články autora
