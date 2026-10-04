Rusko, pro tebe všecko!
Po ruském puči 1948 skrze komunisty ruské tajné služby od počátku udržovaly pořádek v zemi vyvražďováním nepohodlných lidí, ale od šedesátých let hledaly sofistikovanější metody. V šedesátých létech bylo již zcela zřejmé, že ruský východní blok zaostává za Západem. Ideologické sešněrování společnosti, nedostatek osobních svobod a oligarchické korupční politické-ekonomické vztahy, byly toho zjevnou příčinou. Násilná „normalizace“ po Pražském jaru to ještě více zvýraznila.
Nejen v Rusku, ale i u nás, vznikaly ústavy zabývající se těmito problémy. V Praze byl v osmdesátých letech založen Prognostický ústav, kde podle týdeníku Respekt pracovali zaměstnanci pod dohledem ruských tajných služeb KGB, kteří pak u nás organizovali naši ekonomickou a politickou transformaci. Samozřejmě bez legislativy a bez morálky!
Václav Klaus založil „pravicovou“ stranu ODS a Miloš Zeman založil „levicovou“ stranu ČSSD. Václav Klaus poznamenal naši společnost nedůvěrou k Evropské unii, jejíž potřebu zde mnozí v podobě „Spojených států evropských“ pociťovali již od druhé světové války. Dnes jsme mohli být čtvrtou velmocí, což by nás ochránilo před ruskou krvelačnou agresivitou.
Od stalinských dob panovaly v Rusku klientelistické, korupční a protekční vztahy, které naši komunisté přijali jako normu, a Václav Klaus je převedl přes Listopad formou politického byznysu. Proti tomu se zde organizovaly protesty a vznikaly nejrůznější strany (Věci veřejné, Úsvit demokracie), které se pak v různých typicky ruských vztazích utopily. Pak ale vznikaly strany autoritativní, bez vnitřní demokracie, vedoucí k absolutnímu populismu a využívajících metod ruských mocenských vztahů a metod ruské hybridní války.
Nepřestávají spory o tom, zda se na Sametové revoluci nepodílely i tajné služby. Všichni víme, že studentský průvod dne 17. listopadu 1989 zavedli na Národní třídu příslušníci tajných služeb, kteří jsou zvěčněni na fotografiích čela průvodu, a že mrtvý student Šmíd oživl jako člen tajných služeb Zifčák z Jesenicka.
Dlouho se tyto údaje před veřejností tajily, aby Sametová revoluce nebyla denunciována, ale dnes je podstatné, že pravda v laskavé úctě nemůže uškodit, a že nejdůležitější je, ty v Listopadu nabyté svobody, liberální demokracii a úsilí po právním státu si nenechat nikým v příštích volbách vzít.
Je dobré vědět, že úsilí ruských tajných služeb s Putinem v čele a obnova Ruska jako světové velmoci jsou znovu oživeny. Stalinův odkaz trvá. A tak vznikl plán na obnovu této hegemonie, který se v současnosti realizuje.
Rusové využili nejnovějších poznatků psychologických, neurofysiologických a behavioristických pro vytvoření hybridní války usilujícím o ovládnutí států ruských zájmů.
Vláda na věčné časy Klause se Zemanem se neuskutečnila. Václav Havel skrze Senát a Ústavní soud tuto nedemokratickou neřest zastavil. Za současnou politickou krizi vděčíme Ústavnímu soudu, který čtyřkoalici považoval za jedinou stranu!
V současnosti je mezi námi řada politiků nasměrovaných proti liberální demokracii s občanskými svobodami, kteří dehonestují demokratickou dělbu moci, dehonestují demokratické instituce a boří nejrůznější pilíře demokracie včetně velmi dobře fungujících veřejnoprávních médií!
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https://plus.rozhlas.cz/prognosticky-ustav-podivuhodna-skola-revoluce-7827784
https://denikn.cz/238173/predchazely-mu-iluze-zustaly-po-nem-konspirace-prognosticky-ustav-od-a-do-z/
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/tajemstvi-jakesovy-vestirny-archiv-prognostickeho-ustavu-zustava-neprobadan-82526
Bohumír Šimek
Volba skrze referendum ohrožuje naši demokracii, svobodu a naši státní svrchovanost
Položme si otázku, čím referendum je pro nás ohrožením. Mnohý namítá, že ve Švýcarsku konají volby jen formou referenda a nic je neohrožuje. To je pravda, ale Česko a Švýcarsko nelze k sobě přirovnávat! Proč?
Bohumír Šimek
Zmrazení platů politiků je podvod pro hloupé voliče
V normální demokratické zemi mají politici hodně vysoké platy, aby se předešlo pokušení politiků živit se nekalým způsobem, aby se předcházelo konfliktu zájmů, a aby se dost moudrých politiků hlásilo do politické služby.
Bohumír Šimek
Koho určitě volit nebudu
Chci svrchovaný stát v rámci funkční Evropské unie, chci liberální demokracii s občanskými svobodami, chci právní stát, chci geopolitickou nezávislost na velmocích, chci zdravou a moudrou společnost a tomu přizpůsobím svoji volbu.
Bohumír Šimek
Proč nevolím politiky vládních stran
Pokusím se vysvětlit svým přátelům a známým, proč někteří politici jsou pro mne volitelní a jiní nevolitelní, proč jedni mají moji důvěru a druzí mojí důvěru nemají, proč jen někteří politici přemýšlí o budoucnosti.
Bohumír Šimek
Nikdy jsem nevolil stranicky
Proč? Protože u nás po 50 letech nacistické a komunistické totality strany ztratily svoji ideologickou ukotvenost a populisticky mění svoje směřování. Naši polistopadovou revitalizaci stran prováděli členové Prognostického ústavu.
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