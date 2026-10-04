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Rusko, pro tebe všecko!

Bohumír Šimek
Záhy po rozpadu Sovětského svazu na konci studené války a marném pokusu o liberální demokracii, ruské tajné služby s Putinem v čele připravily ovládnutí světa a obnovu ruské říše, Veliké Rusi sahající od Lisabonu po Vladivostok

Po ruském puči 1948 skrze komunisty ruské tajné služby od počátku udržovaly pořádek v zemi vyvražďováním nepohodlných lidí, ale od šedesátých let hledaly sofistikovanější metody. V šedesátých létech bylo již zcela zřejmé, že ruský východní blok zaostává za Západem. Ideologické sešněrování společnosti, nedostatek osobních svobod a oligarchické korupční politické-ekonomické vztahy, byly toho zjevnou příčinou. Násilná „normalizace“ po Pražském jaru to ještě více zvýraznila.

Nejen v Rusku, ale i u nás, vznikaly ústavy zabývající se těmito problémy. V Praze byl v osmdesátých letech založen Prognostický ústav, kde podle týdeníku Respekt pracovali zaměstnanci pod dohledem ruských tajných služeb KGB, kteří pak u nás organizovali naši ekonomickou a politickou transformaci. Samozřejmě bez legislativy a bez morálky!

Václav Klaus založil „pravicovou“ stranu ODS a Miloš Zeman založil „levicovou“ stranu ČSSD. Václav Klaus poznamenal naši společnost nedůvěrou k Evropské unii, jejíž potřebu zde mnozí v podobě „Spojených států evropských“ pociťovali již od druhé světové války. Dnes jsme mohli být čtvrtou velmocí, což by nás ochránilo před ruskou krvelačnou agresivitou.

Od stalinských dob panovaly v Rusku klientelistické, korupční a protekční vztahy, které naši komunisté přijali jako normu, a Václav Klaus je převedl přes Listopad formou politického byznysu. Proti tomu se zde organizovaly protesty a vznikaly nejrůznější strany (Věci veřejné, Úsvit demokracie), které se pak v různých typicky ruských vztazích utopily. Pak ale vznikaly strany autoritativní, bez vnitřní demokracie, vedoucí k absolutnímu populismu a využívajících metod ruských mocenských vztahů a metod ruské hybridní války.

Nepřestávají spory o tom, zda se na Sametové revoluci nepodílely i tajné služby. Všichni víme, že studentský průvod dne 17. listopadu 1989 zavedli na Národní třídu příslušníci tajných služeb, kteří jsou zvěčněni na fotografiích čela průvodu, a že mrtvý student Šmíd oživl jako člen tajných služeb Zifčák z Jesenicka.

Dlouho se tyto údaje před veřejností tajily, aby Sametová revoluce nebyla denunciována, ale dnes je podstatné, že pravda v laskavé úctě nemůže uškodit, a že nejdůležitější je, ty v Listopadu nabyté svobody, liberální demokracii a úsilí po právním státu si nenechat nikým v příštích volbách vzít.

Je dobré vědět, že úsilí ruských tajných služeb s Putinem v čele a obnova Ruska jako světové velmoci jsou znovu oživeny. Stalinův odkaz trvá. A tak vznikl plán na obnovu této hegemonie, který se v současnosti realizuje.

Rusové využili nejnovějších poznatků psychologických, neurofysiologických a behavioristických pro vytvoření hybridní války usilujícím o ovládnutí států ruských zájmů.

Vláda na věčné časy Klause se Zemanem se neuskutečnila. Václav Havel skrze Senát a Ústavní soud tuto nedemokratickou neřest zastavil. Za současnou politickou krizi vděčíme Ústavnímu soudu, který čtyřkoalici považoval za jedinou stranu!

V současnosti je mezi námi řada politiků nasměrovaných proti liberální demokracii s občanskými svobodami, kteří dehonestují demokratickou dělbu moci, dehonestují demokratické instituce a boří nejrůznější pilíře demokracie včetně velmi dobře fungujících veřejnoprávních médií!

…………….

https://plus.rozhlas.cz/prognosticky-ustav-podivuhodna-skola-revoluce-7827784

https://denikn.cz/238173/predchazely-mu-iluze-zustaly-po-nem-konspirace-prognosticky-ustav-od-a-do-z/

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/tajemstvi-jakesovy-vestirny-archiv-prognostickeho-ustavu-zustava-neprobadan-82526

Autor: Bohumír Šimek | neděle 4.10.2026 17:58 | karma článku: 0 | přečteno: 35x
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Netoužím po Tvojí pochvale, ani po karmě. Toužím jen po zachování naší liberální demokracie s občanskými svobodami a zachování naší státní svrchovanosti zabezpečené, nikoliv Ruskou federací, ale zabezpečené Evropskou unií a obrannou Severoatlantickou aliancí.

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