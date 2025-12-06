Rusko a Ukrajina
Po rozpadu Sovětského svazu se ruské tajné služby s Vladimírem Putinem v čele rozhodly obnovit své impérium. Rozhodly se, že všechny státy osvobozené ze Svazu sovětských socialistických republik, včetně států bývalé Varšavské smlouvy, se „dobrovolně“ nebo násilím navrátí pod nadvládu Kremlu. Rozhodly se pro návrat geopolitického stavu do osmdesátých let.
To však znamená, že Vladimír Putin považuje Ukrajinu za součást Ruské federace. „Když budete rozumní, nic se vám nestane“, řekl Putin než se svojí armádou násilně překročil hranice Ukrajiny.
Co na tom, že před pár lety v Budapešťském memorandu Rusko, USA, Velká Británie a Francie za odevzdání atomových zbraní Rusku, garantovaly Ukrajině nedotknutelnost jejích hranic.
V roce 2014 Rusové anektovali ukrajinský Krym a založili zamrzlý konflikt na východě Ukrajiny. Někteří přirovnávali Putina k Hitlerovi a anexi Krymu k anexi Sudet. Oba jmenovaní aktéři to prováděli v zájmu míru a prevence světové války. Hitler chránil v Sudetech Němce a Putin chránil na Krymu Rusy. Náš prezident Miloš Zeman, jako Neville Chamberlain před desítkami let, to považoval za trvalou změnu v zájmu trvalého míru.
Po několikaměsíčních ruských manévrech u hranic Ukrajiny, dne 24. února 2022 Rusové vpadli na Ukrajinu ze všech stran. Putin byl přesvědčen, že během tří dnů Ukrajina padne, Rusové udělají v Kyjevě vítěznou přehlídku svojí armády a vymění současnou vládu za vládu prokremelskou. Jenže Ukrajinci odmítli být hodní a navrátit se pod nadvládu Kremlu. A to se v Rusku neodpouští! Proto ten současný masakr.
Putin se svými poradci se přepočítal. Přípravná hybridní válka nebyla dostatečně provedena, Ukrajinci se nevzdali, ale postavili se Putinovi na odpor. A brání se dosud. Rusové jen stupňují své násilí a vyvražďují stále Ukrajince včetně Rusů. Likvidují fašisty a narkomany, kteří tam nejsou. Vyvražďují Ukrajince, kteří na Ukrajině prý nejsou, protože ukrajinský národ neexistuje.
Ruské sny o Veliké Rusi sahající od Lisabonu po Vladivostok snad brát vážně nemusíme, ale státy bývalé Varšavské smlouvy, Rusové mají zájem dostat zpět pod nadvládu Kremlu. Kdo slyšel Putinovy výroky na toto téma o tom nepochybuje.
Proto moudří politikové zahájili muniční pomoc Ukrajině. Dobře ví, že Ukrajinci bojují i za naši svobodu. Takže neochota pomoci Ukrajině vlastně zní pro nás vlastizrádně. Jenže Evropa je Ruskem zaskočena, není na válku připravena, uvěřila iluzi věčného míru. A všichni víme, že když padne Ukrajina, padne celá Evropa. Putin síle NATO nevěří, vyhrožuje atomovou válkou a my se bojíme!
Spoléhali jsme na NATO a především na Ameriku. Jenže Donald Trump se chová podivně. Dokonce krátce dokázal uvěřit ruskému narativu, že Ukrajina napadla Ruskou federaci! Donaldu Trumpovi je bližší Vladimír Putin než NATO? Někdy to tak vypadá! Jsou si vládci Kremlu a Bílého dobu osobnostně blízcí? Jsou!
Rusové svojí hybridní válkou ohrožují státy v Evropě, zdá se že i v USA (dle Alexandry Alvarové) a kdoví kde všude ve světě. Začali v Petrohradě založením velikého institutu, ve kterém dobře placení zaměstnanci měli podivný úkol, rozbíjet po světě diskuse trollingem proměňujícím pravdu v lež a lež v „pravdu“. V době, kdy to ještě bylo možné, ten institut navštívili investigativní redaktoři z Respektu.
To je první fáze trollingu, jejímž účelem je ztratit pojem, co je pravda a co je lež. U některých lidí už toto samo vede ke ztrátě racionality. Postupy ruské hybridní války ovládající společnost jsou postaveny na základě nejnovějších psychologických, neurofysiologických a behavioristických poznání z přelomu století. Tento trolling u nás již dnes provozují stovky českých dobrovolných nadšenců, ale i řada politiků.
Asi padesát serverů zde začalo šířit nejrůznější jedovaté a lživé zprávy, vulgaritu a nenávist vůči demokratickým politikům, vůči evropské unii, vůči obrannému společenství Severoatlantické aliance, vůči Americe, vůči demokratickým organizacím a institucím, vůči našim vládám a formovaly naše občany ke vstřícnosti vůči ruskému agresivnímu imperialismu.
Prací investigativců je prokázané, že Rusové financují v Evropě destruktivní strany a destruktivní politiky. Opakovaně o tom čteme ve veřejných zdrojích, usilují o rozbití politiky Evropské unie, politiky demokratických stran a podporují vznik a funkci autoritativních stran, které směřují na proruskou trajektorii.
Takováto hybridní válka je vynikající v tom, že agresor snadno obsadí jakýkoliv stát bez ztráty jediného náboje a jediného vojáka. Rusové na to až tak nehledí „Nas mnógo!“, ale když se jakýkoliv stát zhroutí do náruče Kremlu bez boje, je to lepší.
Ruskou metodiku ovládnutí společnosti přijímají v Evropě i různé strany, které touto ruskou metodou snáze ovládají svoje voliče a snáze se dostávají k moci.
Trochu jsem se rozjel. Původně jsem chtěl především upozornit na to, že Putin považuje Ukrajinu za svoje území, za součást Ruské federace. Nejde jen o oblasti, které si napsal do ruské Ústavy, že jsou součástí Ruské federace aniž by je dobyl, jde o celou Ukrajinu. Kdo si neuvědomuje tyto reálie, je Kremlu směšný, i kdyby byl pánem sebevětší mocnosti! Bez pochopení této základní ruské indoktrinace, je pro nás chování Putina nesrozumitelné.
Jak můžeme ukončit Rusko-Ukrajinskou válku? Donal Trump jen tancuje svoje neefektivní mírové tanečky, politici Evropy jen bezradně létají po mírových jednáních a banketech, rokují a nic. Putin se nám jen směje.
Podle členů ANO (Richard Brabec) nastupuje „nový světový řád“, ve kterém žádné smlouvy neplatí, řád moci, síly, pokořování a servility, který nahradí evropský humanismus postavený na židovské a křesťanské tradici. V tom novém pohledu pociťuji trochu překonaného marxismu a trochu proruské servility. Ale ve skutečnosti, jakou kulturu si zvolíme, takovou budeme mít!
Chceme přistoupit na Putinovu hru a začít masakrovat ruské občany, abychom Putinovu agresi zastavili? Zatím evropské státy pevně stojí na svém evropském humanismu! Abychom tento humanismus ubránili, nesmíme panikařit, nesmíme podléhat politickému tažení našich občanů do kremelské náruče po systematické masáži našich občanů hybridní desinformační válkou. Musíme být hrdí na svůj evropský humanismus a Putinovi se postavit v rozměrech jeho iluze síly, kterou ve skutečnosti nemá.
Putin musí vědět, že Evropa je dostatečně vyzbrojená, aby porazila ruskou armádu. Vždyť je nás třikrát víc než občanů v Ruské federaci! A máme svůj průmysl na podstatně vyšší úrovni než Rusové! Do tohoto stavu se musíme dostat!
Jen se musíme ubránit především našim autoritativním stranám, které se derou k moci, a které nás tlačí k tomu, abychom se Putinovi vzdali, aby se Ukrajina vzdala Putinovi bez boje a odevzdala mu území, které Rusové dosud nebyli schopni vybojovat.
Musíme se Putinovi postavit čelem! Nebát se ustrašeně a nepodléhat zbytečně ruské servilitě a nevěřit lžím ruské hybridní války! Jiná cesta není! To je jediná cesta k obnovení míru na Ukrajině a v celé Evropě!
Jen na nás záleží mír na krajině a naše budoucnost! Nesmíme věřit ruskému trollingu a navrátit se k odkazu Václava Havla, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.
Bohumír Šimek
Martin Kuba opouští ODS. Proč?
Nic překvapivého! Snad všichni jsme to očekávali. Abychom toto pochopili, musíme si uvědomit dějiny ODS od jejího založení Václavem Klausem v roce 1991 do dnešní doby.
Bohumír Šimek
Papež ocenil Petra Fialu
Jednou milou a pracovitou duší jsem byl upozorněn na zcela nepatrný článeček v Katolickém týdeníku 48:2025 s informací, kterou jsem dosud v žádném médiu nikde nezaznamenal. Jde o zcela mimořádné ocenění.
Bohumír Šimek
Advent
Jde o zrcadlo doby. Pokorné očekávání zrození Boží Pravdy a Lásky v nejtemnější části roku jsme nahradili bombasticky se třpytícími pozlátky a vzájemnou lásku jsme proměnili ve vzájemné okrádání.
Bohumír Šimek
Hrozby nastupující vlády - 1
Zastavme se dnes jen u tří věcí: 1) snižování zdanění osob samostatně výdělečně činných, 2) zablokování platů politiků a 3) vztah vnikající vlády k Evropské unii a k ruskému agresivnímu imperialismu.
Bohumír Šimek
Zdravotní péče pod drobnohledem
Ad: Doktor Pafko řekl jen to, o čem se v medicíně dlouho ví (Respekt 50/2022:str.9) Není pravda, že zdravotní péče je podfinancována pro feminizaci zdravotnictví! Pokud chceš znát pravdu, čti dál.
|Další články autora
Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže
Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do...
Kdo ví víc o Vánocích? Otázky, které prověří i Ježíška
Zazvonil zvoneček! Je čas zjistit, jestli máte srdce vánočního elfa, nebo duši lehce kyselého...
Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku
Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po...
Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku
Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného...
Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025
Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu...
V Dražovicích se rekonstruuje průtah, platí uzavírka
Bezpečný provoz v křižovatce v Rychvaldě zajistí nový rondel
Fastfoodové speciality: Každý řetězec má něco, co konkurence nenabízí. Kdo je váš favorit?
Burgery a sendviče, ale také místní speciality a jedinečné nabídky. Repertoár pětice fastfoodů v...
Státní Opera Praha
Tramvajové koleje vedou až ke Státní opeře Praha.
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 736
- Celková karma 15,63
- Průměrná čtenost 1028x