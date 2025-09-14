Ruská válka

Na počátku druhé světové války si Hitler se Stalinem rozdělili Polsko a v Katyni vystříleli polskou inteligenci. Po válce si Amerika s Ruskem rozdělili svět na část svobodnou, demokratickou a část autoritářskou, totalitní.

Západní euroamerický prostor stavěl na evropském humanismu ukotveném na židovském a křesťanském základu, na spravedlivých vztazích ochraňujících slabšího člověka a slabší stát, postavený na hledání pravdy a na úctě k druhému člověku.

Východní ruský prostor stavěl na moci, pohrdání člověkem, „nas mnógo“, na caristickém poklonkování mocným, na lži a nenávisti, pravdu má jen nejvyšší představený, který se třebas i prostřílí k moci. Jeho moc je vykoupena desítkami milionů mrtvých, na kterých nikomu nezáleží.

Tyto dva světy byly rozděleny drátěnými ploty nabitými smrtícím elektrickým proudem a pokud je chtěl někdo překonat, Rusové ho nechali skrze naše pohraničníky zastřelit.

Mír mezi těmito dvěma světy byl udržován napětím připravenými vražednými atomovými zbraněmi, které hrozily a stále hrozí vyhubením člověka na Zemi. V současnosti zejména Rusové touto hrozbou úspěšně manipulují.

Svobodný, demokratický svět se úspěšně rozvíjel skrze přirozenou vnitřní aktivitu člověka, ale nesvobodný, totalitní svět zaostával pro ubíjení zotročeného člověka do pasivity. Aktivní svobodný postoj k životu bývá vnímán jako pravicový, pasivní submisivní postoj k životu bývá vnímán jako levicový. To platí dosud!

Ruský životní prostor již od počátku minulého století ovládají skryté tajné služby, do jejichž čela se v osmdesátých letech dostal mimořádně moudrý a spravedlivý Michail Gorbačov, který si tyto problémy uvědomil a rozhodl se je řešit. Snažil se zastavit terorizování člověka a otevřít ho svobodnému, aktivnímu životu.

Některým státům Sovětského svazu se podařilo z ruského otroctví osvobodit a osvobodily se i zotročené státy Varšavské smlouvy. Pozoruhodné však je to, že v osvobozujícím jásání většina občanů přehlédla, že ruské tajné služby sice zdánlivě pozastavily svoji činnost, ale ve skutečnosti nadále pracovaly a pracují na plné obrátky.

Rusové ve své zemi utáhli šrouby nesvobody a za každý svobodný projev své občany vraždí kulí na ulici, vypadáváním z okem nebo zavíráním do gulagů na desítky let.

Rusové veřejně prohlásili, že všechny osvobozené státy budou opět nesvobodně organizovány z Kremlu. Proto záhy po rozpadu Sovětského svazu Rusové zahájili třetí světovou válku svými hybridními formami.

Ve státech ruského zájmu organizovali politické a ekonomické transformace skrze vlastní Prognostické ústavy, své typicky ruské ekonomicko-politické vztahy ukotvené v éře jim sloužících komunistů, byly přetaženy přes „sametové revoluce“ a byl podpořen rozvoj typicky ruského politického byznysu.

Rusové skoupili strategicky zajímavé podniky a lokality, dělají nejrůznější záškodnické aktivity, rozvrací myšlení společnosti proti demokratickým vládám, proti Evropské unii, proti obranné Severoatlantické alianci a proti Americe, znevěrohodňují základní státní instituce, pronikají svými agenty a českými proruskými aktivisty do jednotlivých stran, do parlamentu a do vládních struktur.

V zemích ruského zájmu ovlivňují politiku, ovlivňují volby a všechna referenda, jak o tom svědčí Alexandra Alvarová ve své knize „Průmysl lži“, která u nás měla již tři vydání. Podle ní Rusové ovlivňují politiku i v Americe, jsou zodpovědní za Brexit a mají údajně prsty v našich českých parlamentních a prezidentských volbách. Mnohé indicie pro to svědčí, ale dokázat to nedokážu.

Blíží se naše volby do parlamentu, které budou pro naši zemi rozhodující, zda budeme pokračovat v liberální demokracii s občanskými svobodami nebo se vydáme cestou autoritativních režimů, jako se vydali Slováci a Maďaři, cestou potenciálního návratu do kremelské náruče!

Všechny strany se tváří jako demokratické, a tak to také vnímají všichni simplexní občané, kteří věří ve své spasitele. Ale snažme se vniknout do jejich zákulisí, co je pro ně pravda a co je pro ně lež, zda vnímají rozdíl mezi svobodnou aktivitou a pohodlnou pasivitou, zda chtějí změnit svět skutečně k lepšímu nebo čekají až jim ten svět někdo změní, zda skutečně mají svobodný program nebo pouze hlásají prázdná slova.

Po druhé světové válce jsme uvěřili komunistickému programu a přehlédli jsme zákulisní organizaci ruskými tajnými službami, se kterými někteří naši komunisti podepsali svoji spolupráci! A tak v jejich režii přišel „Vítězný únor“ a ruská totalita u nás trvala přes čtyřicet let.

Ve skutečně demokratické společnosti je v podstatě jedno, zda zvolíš Petra nebo Pavla. Když zvolíš Petra, a nebude se ti líbit, čtyři roky to s ním vydržíš, a zvolíš si Pavla. Ale my nejsme normální demokracií! Někteří politici naši demokracii ve sněmovně prohlašují za totalitu! Naše společnost a některé naše politické strany jsou již plně v moci ruské hybridní války!

Pokud si opět zvolíme „Vítězný únor“ může to být volba na staletí!

Ale vraťme se k ruské válce. Adolf Hitler chtěl ovládnout celý svět. Nechce Vladimír Putin ovládnou celý svět? Evropa mlčela k anexi našich Sudet. Evropa mlčela k anexi ukrajinského Krymu. Adolf Hitler zahájil druhou světovou válku, aby byl ve světě zachován mír. Vladimír Putin zahájil svoji válku, kterou nazývá „speciální vojenskou operací“, aby byl ve světě zachován mír.

Pro mne je neuvěřitelné, jak mnoho našich politiků je ochotno podporovat Putinův „mír“. Rusové testují NATO svými drony napadajícími Polsko. To Polsko, ve kterém Stalin s Hitlerem zahájili druhou světovou válku. A od 12. září Rusové testují NATO svým cvičením „Západ“ na hranici s Polskem a na hranici s pobaltskými státy. Před několika lety takto testovali Ukrajinu a pak na ni vtrhli.

Rusové dobře ví, že Evropská unie ani Severoatlantická aliance nejsou vyzbrojené, ani připravené na válku. Ale také poznali, že zvítězit konvenčními zbraněmi nad NATO nemohou. Proto třetí světovou válku zahájili svými hybridními formami, snažili se rozdělit občany do antagonistických táborů v zemích svých zájmů a snažili se oddělit Ameriku od evropské části NATO.

Dnes už by mohli Rusové vědět, že nemohou nad NATO zvítězit. Nevyhubí lidstvo atomovou válkou? Nas mnógo!

Rusko je pro normální pacifisty nepochopitelné. Ale absolutně nechápu naše politiky a naše strany, kteří pod iluzí míru chtějí Rusům pomáhat v poražení Ukrajiny a otevření cesty Rusům do centra Evropy.

Připomíná mi to komunistický „Vítězný únor“! A už vůbec nechápu občany, kteří jsou ochotni je volit nebo nejít k volbám. To vyjde nastejno! Koledujeme si o to, abychom přišli o liberální demokracii s občanskými svobodami jako naši otcové a dědové po válce! To by nebylo na desetiletí, ale na staletí! Oni byli překvapivě zaskočeni. A my k tomu máme slušně nakročeno také!

……………………….

Dokážeš rozlišit, která strana je ochotna vyzbrojovat naši armádu proti ruské invazi? A která strana omezuje vyzbrojování naší armády, aby nás Putin snáze obsadil?

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/225411030500914/

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/225411030510914/

Chceš nahlédnout za závoj?

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10441294653-hyde-park-civilizace/225411058090913/

Autor: Bohumír Šimek | neděle 14.9.2025 18:33 | karma článku: 0 | přečteno: 5x

Další články autora

Bohumír Šimek

Čeká nás občanská válka?

Já pevně věřím, že ne, ale také vnímám, že naše společnost je tvrdě antagonisticky štěpena ruskou hybridní válkou a naší populistickou, autoritativní, antisystémovou a proruskou opozicí.

10.9.2025 v 17:17 | Karma: 15,45 | Přečteno: 601x | Diskuse | Politika

Bohumír Šimek

Není koalice jako koalice!

Předvolební koalice máme dvojího typu: Přiznané a nepřiznané. Přiznané musí dosáhnout na 8% nebo 11% a nepřiznané koalici stačí 5% voličských hlasů, což vytváří jistou politickou nespravedlnost. Co s tím?

7.9.2025 v 17:35 | Karma: 11,28 | Přečteno: 309x | Diskuse | Politika

Bohumír Šimek

Věřím v Babiše

Člověk je zvláštní zvíře! Víra v Boha, víra v Babiše, víra v Okamuru, víra v Zemana, víra v Putina... Každá víra má stejný mechanismus! A člověk ho zneužívá od nepaměti. Zneužívají ho Rusové i naše autoritativní strany.

5.9.2025 v 18:03 | Karma: 12,20 | Přečteno: 450x | Diskuse | Politika

Bohumír Šimek

Komunisti nám nikdy nevládli

Abychom si rozuměli, u moci byli, to ano, ale ve skutečnosti nám tu vládli ruské tajné služby. A já nedokážu vyloučit, že nám tu vládnou dosud.

31.8.2025 v 16:48 | Karma: 15,13 | Přečteno: 384x | Diskuse | Politika

Bohumír Šimek

Americká demokracie se mění v autokracii

Je bolestivé, když v kolébce moderní demokracie je demokracie nahrazována autokratickým režimem. Totéž nám hrozí v našich podzimních volbách. Proč? Nezáleží nám na demokracii!

29.8.2025 v 20:18 | Karma: 13,27 | Přečteno: 285x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

7. září 2025  9:53,  aktualizováno  13:24

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo...

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

7. září 2025  21:35

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4....

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

12. září 2025  14:17,  aktualizováno  18:31

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy...

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

10. září 2025

Seriál Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se...

Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4

8. září 2025  18:35

Premium Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná...

Trumpova armáda? Republikáni se štěpí do nejméně pěti frakcí, jdou si po krku

14. září 2025  18:27

Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi se v posledních letech podařilo pozoruhodným způsobem...

Do Polska dorazily tři české vrtulníky. Chránit jeho území začnou v nejbližší době

14. září 2025  18:22

Do Polska již dorazily tři české vrtulníky, které mají posílit ochranu vzdušného prostoru východní...

Voda v Jáchymovském potoce je znečištěná. Neznámá látka zabila ryby

14. září 2025  17:15

Vodu v Jáchymovském potoce na Karlovarsku znečistila neznámá látka, způsobila mimo jiné i úhyn ryb....

Freudova pravnučka Příbor milovala. Umělkyni připomíná busta i výstava

14. září 2025  17:07

Připomenout osobnost významné britské umělkyně Jane McAdam Freudové, pravnučky Sigmunda Freuda, je...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Bohumír Šimek

  • Počet článků 715
  • Celková karma 14,50
  • Průměrná čtenost 1041x
Celý život jsem studoval medicínu a pracoval jako klíč ke zdravotní péči, jako venkovský praktický lékař. Po Listopadu jsem se zabýval organizací zdravotní péče a diskutoval v různých odborných časopisech. Po Listopadu jsem se účastnil politiky zakládáním Občanského fóra a Občanské demokratické strany v jedné pohraniční obci. Pak jsem postrádal u ODS nejprve konservativismus, ale posléze i pravicovost. Tak jsem vystoupil. Celý život od dětství jsem se snažil řešit vztah mezi determinismem a svobodnou vůlí. Zajímavé jsou konsekvence v teologii a justici. Celý život jsem řešil problémy věřících Bohu a atheistů. Klíčovým je, že Bůh není součástí tohoto světa. Sleduji polistopadový vývoj politiky a obávám se o naši liberální demokracii, naše občanské svobody a o právní stát, protože na můj vkus zde příliš mnoho občanů podléhá alternativnímu myšlení, jehož zdrojem je již desetiletí trvající ruská hybridní válka v Evropě, v Americe i v Africe. Pokud si chceme uchovat demokratické hodnoty, musíme se navrátit k Václavu Havlovi, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Bez těchto hodnot nefunguje demokracie, občanské svobody ani právní stát!

Seznam rubrik

Oblíbené knihy

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.