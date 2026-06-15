Rusifikace české politiky
Ruská společnost neprožila normální kapitalismus a z feudalismu se ocitla v podivné společnosti krutovlády s iluzí internacionálního komunistického boje za práva chudých a ožebračovaných. Karl Marx by se divil! Na vrcholu politické pyramidy stál Josif Vissarionovič Džugašvili alias Stalin se svým vražedným aparátem. Jde o despocii, ve které lidský život nemá žádnou cenu.
V dětství mnou otřásl tradovaný příběh, že Stalin nechal v bonboniéře bonbony infiltrovat jedem, pozval si spisovatele Maxima Gorkého a nabídnul mu bonbon, jen aby sledoval jak světoznámý spisovatel umírá ve smrtelných křečích. Psal se rok 1936.
Ruská společnost se prohloubila v pohrdání člověkem, pohrdání pravdou, přepisováním dějin, nesmyslnými, bezdůvodnými vraždami, genocidou Ukrajiny smrtí hladem, násilným přestěhováním národů tisíce kilometrů od jejich domova a jejich nahrazení Rusy. Něco podobného jsme provedli v Sdudetech.
V tomto chaosu vznikala spousta nových bezcharakterních oligarchů propojujících se submisivně s vládní politikou velikého Stalina. Korupčně se propojovala ekonomika s politikou. Tito bezcharakterní oligarchové po kolapsu Sovětského svazu skupovali strategické podniky a lokality po celé Evropě v rámci ruské hybridní války.
Takovéto ruské ekonomicko-politické vztahy se po válce staly normou pro naši komunistickou společnost a Václav Klaus tyto vztahy přetahnul přes Listopad, když legislativně a morálně zhasnul nad nově vznikajícími oligarchy.
Řada světoznámých firem vyrábějících nejkvalitnější výrobky na světě skončila (kladenská Poldi), ale vznikla spousta rychlokvašných oligarchů ovládajících naši politiku, kteří si zcela bezostyšně rozebírají Českou republiku, a kteří si tvoří zákony svým cílům na míru.
Na jejich úspěchu se podílí i metody ruské hybridní války postavené na nejnovějších neurofysiologických, psychologických a behavioristických výzkumech. Výsledkem je ztráta racionality i u vzdělaných občanů.
Proto se naše politika už prakticky nezdržuje racionalitou svých slibů, ale svoji sílu staví na emocionálním ovládnutí voličů. Naši politiku řídí noví oligarchové, které budoucnost České republiky a jejích občanů nezajímá. Zajímají se jen o svoje zisky.
Noví oligarchové a jejich služebníci nás přesvědčují, že evropský humanismus chránící slabé už dávno skončil, a že nastupuje „nový světový řád“(nový? velmocenský!), že nastupuje řád síly, moci a pokoření slabšího.
Noví oligarchové potřebují klid na práci a potřebují se zbavit jakékoliv kritiky. Proto potřebují zastavit všechna media, která se zatím nebojí říct pravdu! Potřebují cenzuru! Jako mají v Rusku!
Naši rodičové se divili, jak mohli komunisté po válce zvítězit. Nevšimli si, že komunisti jsou jen loutky, za jejichž nitky tahají Stalinovy ruské tajné služby.
Od rozpadu Sovětského svazu jsou evropské země prošpikovány ruskými tajnými službami. A my se tváříme, jako bychom o tom nevěděli. Dokonce se snažíme umlčovat naše tajné služby, které na to upozorňují!
Lež, nenávist, pomstychtivost není cesta do budoucnosti. To je cesta zničení liberální demokracie s občanskými svobodami!
Bohumír Šimek
Proč dobrovolně opouštíme liberální demokracii?
Neznám nikoho, kdo by v Listopadu ochotně nezvonil svými klíči konci ujařmení Sovětským svazem skrze komunisty v touze po svobodě a demokracii. Za pár desetiletí je naše společnost proměněna k nepoznání!
Bohumír Šimek
Spojené státy evropské
Federalizace států v Evropě je jediná cesta, jak si zachovat státní svrchovanost. Snaha po individuální svrchovanosti jednotlivých států je nejjistější cesta do náruče velmoci, v Evropě je to cesta do otroctví Ruska.
Bohumír Šimek
Destrukce státu?
Demokratické strany nás vedou k liberální demokracii s občanskými svobodami a k právnímu státu. Autoritativní strany nás vedou do autoritativních režimů. Prý jsme chtěli změnu. Neznám nikoho, kdo by chtěl autoritativní režim.
Bohumír Šimek
Konec naší liberální demokracie, konec občanských svobod?
„Ještě není čas na demonstrace!“, říká Vladimír Mlynář. Ale mnozí si říkáme s Mikulášem Minářem, zda není už pozdě, zda naše demokracie a občanské svobody již neskončily v podzimních volbách. Bude možný návrat?
Bohumír Šimek
Manipulace s voliči
Věřte, nevěřte! Jsem senior. Ti buď průzračně vidí různá moudra, nebo pouze prázdně konfabulují. Nabízím svůj stařecký pohled a nikoho nenutím, aby mi věřil. Předkládám jen myšlenky chytřejších, kterým věřím.
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