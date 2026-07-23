Putinova řízená demokracie
Prý jsme podle výsledku voleb chtěli politické změny, které u nás zavádějí dnes vládnoucí autoritativní strany. Ty jsi chtěl změnu? Ty jsi chtěl Putinovu řízenou demokracii místo naší liberální demokracie?
Autoritativní strany u nás odmítají naši liberální demokracii tím, že narušují demokratickou dělbu moci, zejména ingerencí exekutivní moci do moci soudní, což je běžné v totalitě, ale není možné v naší liberální demokracii!
Přechod od liberální demokracie k řízené demokracii začíná zpochybňováním demokratických institucí, útokem na strážce demokratických principů a zejména útokem na veřejnoprávní média.
Pokud přestane jejich financování skrze koncesionářské poplatky občanů, dojde k podrobení médií vládnoucí stranou, jako jsme to měli za komunistů. Kdo platí, rozhoduje o obsahu vysílání. Vládnoucí politici to již mimochodem přiznávají.
Vztah naší vlády autoritativních stran k ruskému agresivnímu imperialismu je nečitelný. Chleba se láme na Ukrajině. Muniční iniciativu zachováme, ale nedáme na ni ani korunu! Ani jeden náboj pro Ukrajinu! My chceme mír! (Rozuměj: My chceme kapitulaci Ukrajiny!) Není to krátkozraké?
Sloužíme České republice nebo Rusku? Vyhraje-li Ukrajina, bude to naše štěstí. Proto jí pomáháme! Prohraje-li Ukrajina s Ruskem, otevře se Rusku cesta do střední Evropy. Putin má zájem o státy bývalého Sovětského svazu a státy bývalé Varšavské smlouvy.
Proto Putin zahájil třetí světovou válku svojí hybridní válkou. (dle susp. amerického agenta na blogu iDnes) Pomocí ruských oligarchů skupoval strategicky použitelné továrny a strategická místa. Náš stát si s tím dodnes neví rady!
V psychologické válce ruské tajné služby využívají nejnovější neurofysiologické a behavioristické poznatky z přelomu tisíciletí na ovládnutí společnosti. Začali trollingem, pak šířením lží a dehonestací demokratických institucí, dehonestací Evropské unie a Obranného paktu Severoatlantické aliance, a dehonestací politiků v Evropě a u nás.
Ruská hybridní válka staví na poznání anatomie a fysiologie mozku a na rozdílu mezi jeho staršími a novými strukturami. Silná emoce (strach, zamilování) způsobí ztrátu racionality a vyvolává hlubokou emocionální závislost na osobě, která emocionální napětí sníží.
Těmto metodám ruské hybridní války na ovládnutí společnosti se dobře naučily naše autoritativní strany. Závislost na stranickém guru nezáleží ani na IQ, ani na vzdělání. Voliči autoritativních stran nemusí být simplexní!
Orientace politiků vládních stran na řízenou demokracii bez občanských svobod stále není průkazná, ale cesty k ní vedoucí jsou stále více naplňovány.
Rusové u nás v roce 1948 provedli puč skrze komunisty. Někteří politici (Zdeněk Fierlinger) podepsali spolupráci s ruskými tajnými službami. A Rusové nám zde vládli dál, v Praze založili Prognostický ústav, jehož členové (Václav Klaus, Miloš Zeman...) u nás prováděli politickou a ekonomickou transformaci bez morálních a legislativních základů.
Bylo by naivní myslet si, že ruské tajné služby nás tu nedoprovází dále po Listopadu! Autoritativní politici opakovaně projevili zájem vystoupit z EU a z NATO, opakovaně dehonestují naše demokratické instituce, ukončují činnost všech pojistek občanských svobod a liberální demokracie. Nekladeš si otázku: Proč?
Vážený čtenáři! Ty nemáš obavu z Putinovy „řízené demokracie“?
Bohumír Šimek
Chudák volič!
Zájemců o politický byznys je hodně. Politici přestávají být služebníky občana a jsou jen služebníky sama sebe. To je v rozporu se základy liberální demokracie! Dokážeš si najít politika, který ještě postkomunisticky nezrezivěl?
Bohumír Šimek
Chceš být ovcí vedenou na porážku?
Nebo svobodný občan? Pak cti pravdu, měj úctu k druhému člověku, hledej skutečné kořeny naší společnosti, ale i skutečné základy lidské osobnosti sui generis, poznej zdroje dobra a zla člověka.
Bohumír Šimek
Státníci, politici a šašci
Státníků je mezi námi jako šafránu, ale všichni zasluhují naši úctu. Vděčíme jim za naší liberální demokracii s občanskými svobodami a za právní stát. Politici mají hodně daleko ke státníkům. A nebezpečných šašků je plná zem.
Bohumír Šimek
Husákovská „normalizace“ naší ČT?
Kdo zažil Husákovu éru normalizace za kruté okupace Sovětským svazem, dovede si představit o jakých hrůzách nesvobody chci psát. Já jenom doufám, že ta „normalizace“ nebude dovršena, i když už byla jednoznačně zahájena.
Bohumír Šimek
Proč autoritativní strany nejsou demokratické?
Ruský vládce Putin tvrdí, že jeho režim v Ruské federaci je demokratický a nazývá ho „řízená demokracie“! Podobně se chovají naše autoritativní strany. Jaký je rozdíl mezi autoritativními a demokratickými stranami?
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