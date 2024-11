Psychiatr Jan Cimický

Prezident Miloš Zeman chtěl psychiatra MUDr, Jana Cimického vyzdvihnout svým oceněním nad ostatní občany. Tím vyvolal pomstu již léty přikrytých příkoří.

Rozhodně nechci rozporovat ženami utrpěná příkoří, ale když vidím jak ubohý stařík je odsuzován jako sexuální predátor, pak si kladu otázku, jaký je přínos tohoto odsouzení pro naši společnost. Znásilnění panem doktorem již dávno nehrozí. Navíc soudíme člověka podle dnešních norem, které dříve nepanovaly.

Neschvaluji to, ale je jistým faktem, že znásilňování žen je běžnou záležitostí po celém světě. Dokonce i v náboženských společnostech! Sexuální znásilňování dětí svými rodiči také není vzácností.

Dokonce v komunistické éře bylo normální, že muž musí ženu k milování starosvětsky přinutit. Byly ženy, které chtěly být pomilovány se znásilněním. Dokonce existuje i sadomasochismus. Můj kamarád, když poznal u jedné holky, že ji musí zmlátit, aby měla něco ze sexuálního prožitku, tak byl jejím pánem.

V této době bylo i normální, že lékaři nejrůznějších profesí více či méně znásilňovali ženy ve svém okolí. Někteří primaři sexuálně pečovali o všechny své podřízené sestry, které jim to dovolily. Taková byla tenkrát doba. Všichni to věděli, ale nikdo se neozýval.

Znal jsem kolegu psychiatra, který skrze sexuální akt urychloval psychiatrickou diagnostiku. To, co by těžko odkrýval měsíce, odkryl během pár sezení. Napsal spoustu knih o vztahu mezi mužem a ženou, o manželství, viděl do těchto vztahů, ale sám si nedokázal žádnou ženu udržet. Byl třikrát rozvedený.

My dnes soudíme pana doktora Cimického podle dnešních norem a vůbec nerespektujeme, že každý člověk je plně determinován, a že jeho svobodná vůle je jen naší iluzí. Kdo se nenaučí milovat ženy a jen je znásilňuje, je ve skutečnosti ubožák, který sám sebe a své okolí ochuzuje o plnohodnotný život.

Moudrý muž koketuje se ženou, až když žena chce s ním koketovat, pohladí ženu, když ona potřebuje jeho pohlazení, políbí ženu, když ona potřebuje jeho políbení, a svlékne ženu, až když ona chce být od něho svlečena. Ale už i na tomto ponaučení začíná usedat prach! Dnes už i ženy začínají muže znásilňovat. A pak se diví, že muži jsou sexuálně slabší!

Jenže my jsme dnes sexy (nebo trendy), když ubohého stařečka nazýváme sexuálním predátorem.