Proruská hyperkorektnost
Doufám, že už většina z nás dokáže rozlišit strany demokratické s vyměnitelnými předsedy od stran autoritativních, které jsou vlastněny majitelem předsedou, který často nerozhoduje o politice, ale populisticky řídí svou stranu oligarchickými našeptávači, o kterých nevíme, zda jsou z Česka nebo z Ruska!
Podobně se musíme urychleně do voleb naučit rozlišovat strany, které se brání ruské agresi a usilují o naši státní svrchovanost ukotvenou ve společenství Evropské unie a obranného společenství Severoatlantické aliance NATO, od stran kterým spolupráce s Putinem není proti srsti!
A protože rozpoznávat strany, kterým by nevadila spolupráce s ruskými tajnými službami GRU (jako to nevadilo našim komunistům po druhé světové válce), je velmi obtížné pro člověka, který se tím nezabývá celý život, posuzovat hyperkorektnost jednotlivých stran vůči Rusku.
Právě ta jejich hyperkorektnost je to, co by nás mělo varovat před novým
zaprodáním ruské mocnosti. U nás jsou strany, které o naši státní svrchovanost neusilují a veřejně proklamují naší potřebu spolupráce s ruským agresivním imperialismem. Jen člověk, který to trvale sleduje, si dokáže představit, co by následovalo po jejich zvolení.
Pak jsou u nás strany hyperkorektní vůči Rusku, vůči ruské agresivní imperialistické politice. Jakákoliv pochybení Putina se snaží vysvětlit v jeho prospěch. Usilují o větší legalizaci referend u nás a považují za korektní vyhlášení referenda o vystoupení Česka z EU a NATO.
Máme však u nás strany, jejichž hyperkorektnost vůči Rusku je skryta. Kritizují ruský agresivní imperialismus velmi zdrženlivě, stejně zdrženlivě jako kritizují Donalda Trumpa. Nejzřetelnější je jejich omezování našich výdajů na obranu a na omezování pomoci Ukrajině, která svým hrdinským úsilím chrání státy Evropy před návratem do ruského panství.
Proto mám potřebu upozornit na hyperkorektnost některých našich stran vůči Rusku. Komunisty jsme si po válce neprozřetelně zvolili a byli jsme ruskou gubernií přes 40 let. Nyní nám hrozí být ruskou gubernií na staletí!
……………………..
Přídavek pro moudré:
Respekt38/2025:8-9
Rozhovor s Věrou Jourovou:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10095426857-interview-ct24/225411058040925/
Máte čas? Zkuste se v tom vyznat, kdo mluví pravdu a kdo lže:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/17113857060-volby-2025/225411033590925/
Kritika Zbyňka Stanjury stojí za poslech:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/audio-podcast-ptam-se-ja-vykrouzkuji-volici-nepopularniho-ministra-stanjura-odpovida-286980#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=abtest290_novy_boxik_streamu_varA&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
Bohumír Šimek
Koho budu volit?
Jsme zemí naplněnou lží a nenávistí k prasknutí díky ruské hybridní válce v zájmu ovládnutí Evropy (Nebo celého světa? Nevím!), která ovlivňuje myšlení, volby a referenda ve státech ruského zájmu.
Bohumír Šimek
Zděšení před volbami
Nenávist, lži, pomluvy a nadávky se zařezávají do naší společnosti jako kremelský nůž. Po otevřen diskuse pod svými články se nestačím divit, jak falešné a hloupé nadávky se sypou na moji hlavu. Vrátíme se k orwellskému ptydepe?
Bohumír Šimek
Koho volíš?
Budeme volit českou gubernii ruského carismu Vladimíra Vladimíroviče Putina, kterou jsme víceméně byli přes čtyřicet let, nebo budeme volit Česko jako svobodně svrchovaný stát opřený o souručenství EU a NATO?
Bohumír Šimek
Ruská válka
Na počátku druhé světové války si Hitler se Stalinem rozdělili Polsko a v Katyni vystříleli polskou inteligenci. Po válce si Amerika s Ruskem rozdělili svět na část svobodnou, demokratickou a část autoritářskou, totalitní.
Bohumír Šimek
Čeká nás občanská válka?
Já pevně věřím, že ne, ale také vnímám, že naše společnost je tvrdě antagonisticky štěpena ruskou hybridní válkou a naší populistickou, autoritativní, antisystémovou a proruskou opozicí.
|Další články autora
Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“
Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na...
OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas
Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké...
Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují
Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už...
Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena
Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech...
Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem
Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za...
Jak vážně vnímat předvolební průzkumy? Od reality se často liší, význam však mají
Premium Předvolební průzkumy patří k nejoblíbenějšímu zboží politického marketingu. Strany je citují i...
Posuneme stavbu okruhu kolem Prahy i dálnici D3, slibuje lídr SPOLU Kupka
Část předvolební kampaně SPOLU absolvoval Martin Kupka (ODS) s dalšími kandidáty v sedle bicyklu a...
Pátý den Dozimetru. Hlubuček dál vypovídá, popsal značkový dárek od Redla
Také v pátek pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr. Po čtvrteční několikahodinové obhajobě Petra...
Bezprecedentní. Pentagon svolal generály a admirály z celého světa, budí obavy
Americký ministr obrany Pete Hegseth na příští týden bez udání důvodu svolal setkání stovek...
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....
- Počet článků 719
- Celková karma 15,73
- Průměrná čtenost 1041x