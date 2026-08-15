Prodáš svoji svobodu za koblížek?
Liberální demokracie je vláda lidu skrze zvolené zástupce v režimu občanských svobod. „Řízená demokracie“ je terminus technicus Vladimíra Putina o režimu v Rusku, kde jsou občanské svobody značně omezené.
Liberální demokracie staví na přísné demokratické dělbě moci mezi moc zákonodárnou (dvoukomorový parlament), výkonnou (vláda a prezident) a soudní (soustava soudů), jejichž vzájemná ingerence v demokracii není možná. Na příklad moc výkonná nesmí ovlivňovat moc soudní! To by byl protidemokratický postup špatného demokrata.
Naše Ústava je koncipována pro svobodné, demokratické politiky. Úmyslně není napsána do nejmenších podrobností a nechává svobodu pro politiky, aby se navzájem svobodně domluvili. Není správné, pokud vláda jako polovina výkonné moci zasekává klín do této moci proti druhé části moci výkonné, našemu panu prezidentovi! Místo svobodné demokratické domluvy je vykopána válečná sekera a hloubí se hluboký příkop, který poškozuje všechny občany!.
Pro demokratické moci je důležitá vzájemná kontrola. Poslanecká sněmovna je kontrolována Senátem, opozicí a prezidentem. Moc výkonná je kontrolována Poslaneckou sněmovnou, prezidentem a některými neziskovými organizacemi. Moc soudní je odpovědná moci výkonné.
To jsou základní pojistky liberální demokracie. Ale stejně důležitou kontrolou jsou svobodná média, zejména veřejnoprávní média financovaná koncesionářskými poplatky, která mají za úkol svobodně kritizovat moc zákonodárnou, výkonnou i soudní. Podobnou funkci mají i četné další neziskové organizace.
To vše složitě slouží správnému chodu naší liberální demokracie. Existenci Senátu nechtěli komunisti, ale i Václav Klaus, který zpožďoval naplnění Senátu, čímž se zbavil solidních konzervativních politiků.
Útoky na veřejnoprávní média zde začali agenti ruské hybridní války, pokračovali čeští proruští aktivisti a komunisti, někteří špičkoví politici a nyní současná vláda autoritativních stran. Útočí se i na kritické neziskové organizace.
Liberální demokracii s občanskými svobodami a úsilím po právním státu máme, ale demokrati nám chybí. Zkuste si zajít do hospody a zeptat se štamgastů, co je to demokracie. Většina lidí vám bude popisovat všechno možné, jen ne demokracii. Takovým lidem snadno liberální demokracii uzmete.
Pomocí naší Ústavy je naše liberální demokracie v naší společnosti dobře zabezpečená. Dokonce i na situaci, pokud demokratické strany po volbách budou vystřídány stranami autoritativními.
V roce 1948 to byli Rusové, kteří u nás provedli puč pomocí našich komunistů. V roce 1989 jsme se osvobodili ze jha Sovětského svazu. To však neznamená, že by skončil zájem Rusů znovu ovládat státy bývalé Varšavské smlouvy. Nepokusí se Rusové o nový puč u nás?
Vladimír Putin zahájil třetí světovou válku hybridními formami. Podle jeho nadávného osobního prohlášení počítá s rozpadem Evropské unie a rozpadem obranného společenství Severoatlantické aliance zevnitř po atacích Evropy hybridní válkou..
Andrej Babiš boří jednu pojistku naší liberální demokracie za druhou. Proč? Navíc se postavil proti našemu panu prezidentovi generálu Petru Pavlovi a tím štěpí naši moc výkonnou! Proč? Nejsou jeho důvody malicherné? Pak ale proč?!?
Milý čtenáři! Chceš svobodu nebo koblihu? Když budeš ctít odkaz Václava Havla, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí, pak si liberální demokracii zachováš! Když nebudeš volit nenávistné lháře, samolibé arogantní politiky a politiky zaměřené na aktuální spotřebu se zadlužováním naší země.
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Bohumír Šimek
Co jsme to zvolili?
Již v páté lekci latiny jsme četli Sententiae ponderantur, non numeratur, stesk, že myšlenky jen sčítáme a nezvažujeme jejich obsah. Václav Klaus toto vnesl do politiky jako normu preferování počtu před obsahem. To trvá dosud!
Bohumír Šimek
Nadlidi
Všichni jsou si před zákonem rovní v liberální demokracii s občanskými svobodami a úsilím o právní stát. V autoritativních režimech to tak není, tam pro určité lidi zákony neplatí, zákonům se vysmívají a odmítají spravedlivé soudy
Bohumír Šimek
Konflikt Babiše s Pavlem
Sledujme nepochopitelnou válku mezi naším prezidentem a premiérem o naši liberální demokracii s občanskými svobodami a o autoritativní režim autoritativních stran pro totální ovládnutí a podrobení našich občanů?
Bohumír Šimek
Putinova řízená demokracie
Prý končí naše liberální demokracie, občanské svobody a právní stát postavené na evropském humanismu. A začíná „nový světový řád“ moci, síly a podřízení se slabšího člověka nebo slabšího státu velmocím?
Bohumír Šimek
Chudák volič!
Zájemců o politický byznys je hodně. Politici přestávají být služebníky občana a jsou jen služebníky sama sebe. To je v rozporu se základy liberální demokracie! Dokážeš si najít politika, který ještě postkomunisticky nezrezivěl?
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