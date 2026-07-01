Proč autoritativní strany nejsou demokratické?
Demokratické strany usilují o liberální demokracii, občanské svobody a právní stát. Základní pohled drží do budoucnosti země s ohledem na občanskou svobodu všech občanů a jejich spokojenost. Jejich hlavním znakem je úsilí o svobodu projevu členů společnosti. Hodnota stranických členů je posuzována podle politických dovedností, které také rozhodují o tom, kdo bude předsedou strany.
Autoritativní strany pečují především o svoje členy a přizpůsobují jim svoje zákonodárství, ve kterých povyšují své členy nad ostatní občany. Nejvyšší hodnotou je loajalita k předsedovi a jeho ideologii. Předseda takové strany je také prakticky nenahraditelným majitelem. Podle mých zkušeností si svoji ideologii mění podle našeptávání od našich nebo zahraničních oligarchů.
Poslední dobou je zjevné, že demokratické strany jsou ochranou naší Ústavy jako základu a hlavního předpokladu naší demokracie. Autoritativní strany stále tvrději napadají naši Ústavu svými absurdními výklady, čímž naši demokracii ohrožují. Avšak naše autoritativní strany nenapadají jen naši Ústavu, ale velmi často a nebezpečně zpochybňují naše demokratické instituce. Nepotřebují je. Asi by pro ně byl život v totalitě bez svobod snazší!
Nejvážnější je však jejich štěpení moci výkonné. Ústavní zákonodárci předpokládali, že politici budou stoupenci naší liberální demokracie, a že budou schopni se racionálně domluvit v duchu demokratických svobod našich občanů.
Jenže autoritativní strany usilují o postavení dvou částí exekutivy do antagonistického postavení. Jejich úpornost v této aktivitě u mne vzbuzuje hluboký pocit nebezpečí pro naši liberální demokracii, pro naše občanské svobody, pro naši státní svrchovanost a pro budoucnost našeho státu.
Naše demokratické strany stavějí převážně na evropském humanismu, jehož základem jsou židovské a křesťanské morální zásady vedoucí k vzájemné pomoci, koordinaci a zejména pomoci slabšímu člověku nebo státu.
Naše autoritativní strany se hlásí k „novému světovému řádu“, řádu moci, síly a porobení si slabšího občana, ale i slabšího státu. Tím se podrobují velmocím místo toho, aby hájili naši státní suverenitu.
Tento útok autoritativních stran na českou státní suverenitu mne velmi zneklidňuje. Válka našich politiků může vést jen k podřízení se velmocím! Hrozí ztrátou svobody našich občanů! Proč to děláte, naše vládo? Co je smyslem vašeho nactiutrhání našemu panu prezidentovi, nejlepšímu prezidentovi a státníku v našich dějinách?
Pro výtky některých z vás dnes otevírám diskusi, i když jsem si vědom, jak obtížné je věcně diskutovat ad rem v dnešní postfaktické době. S úzkostí se těším na vaše názory na liberální demokracii s občanskými svobodami a vaše názory na právní stát.
Nic mne nemůže překvapit. Proto žiju v naději na slušnou diskusi.
MUDr. Bohumír Šimek, praktický lékař v.v.
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https://www.novinky.cz/clanek/domaci-pavel-na-veceri-nato-nebudu-pujde-tam-babis-s-manzelkou-40586089
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-kolar-vlada-chce-prezidenta-ponizit-40586159#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_vert_ab=&dop_vert_id=&source=hp&seq_no=1&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku
Nedal se konflikt s vládou očekávat, když vám ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v lednu v esemeskách hrozil kvůli nejmenování Filipa Turka ministrem extrémní kohabitací?
Ani prezident, ani nikdo soudný neočekával, že se můžeme v demokracii dočkat něčeho takového. Prezident je denunciován, je mu bráněno ve výkonu pravomocí, po marných pokusech se s vládou dohodnout je nucen obrátit se na Ústavní soud a potom je za to pranýřován…
Ocitáme se v situaci, kdy už se svádí boj o ústavnost a vládu práva, jako pilíře fungování demokratické společnosti. Doufám, že se snad částečně podaří zase emoce uklidnit a dojde k nějakému rozumnému východisku.
Prezident znovu požádal premiéra Babiše, aby se sešli a aby si řekli, jak se vláda staví k tomu, co jí Ústavní soud předběžným opatřením nařídil. Z jeho pohledu se vláda předběžného opatření nedrží.
Když předseda Sněmovny Tomio Okamura řekne, že Ústavní soud je vazalem prezidenta, tak to už je opravdu daleko za hranou. Přitom soudce zpravodaj Pavel Šámal byl jmenován ještě exprezidentem Milošem Zemanem. Dva disentní soudci (ti, co odmítli většinový názor a předběžné opatření, jímž ÚS vládě nařídil cestu prezidenta na summit zajistit - pozn. Red. naopak byli jmenováni prezidentem Pavlem.
Prezident žádal o jednání s Babišem několikrát a marně. Máte informaci, že tentokrát už se sejdou?
Teď je 11 hodin a nevím, že by se něco změnilo. Premiér se k tomu staví tak, že když se prezident obrátil na Ústavní soud, tak už s ním nebude nic řešit. To je další důkaz, že nepochopil, jak má fungovat demokratická společnost a dělba moci.
Vláda si nemůže myslet, že je nadřízená prezidentovi a bude ho šikanovat a dostávat do nedůstojné a ponižující pozice jen, aby se mu pomstila za to, že nejmenoval jakéhosi obskurního nedospělého člověka a čestného prezidenta Motoristů do vládní pozice.
Petr Pavel se k tomu sám vyjádřil ve svém online rozhovoru s občany. Cokoliv dodávat je zbytečné. Jsou tu používané vysloveně mafiánské metody, je to jako byste nejednala v nějaké politické kultuře, ale jako byste jednala s Cosa Nostra.
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/audio-podcast-vlevo-dole-zasedani-vlady-kde-to-babis-nevydrzel-macinkovi-zarazil-dalsi-provokace-309675#dop_ab_variant=1683111&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_vert_ab=&dop_vert_id=&source=hp&seq_no=2&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku
Bohumír Šimek
Cesta do totality
Chceš žít ve svobodné, svrchované zemi? Chceš žít svobodně v liberální demokracii a právním státu? Chceš žít v zemi, kde budeš nejen svobodný, ale i šťastný? To záleží na Tobě, jaké politiky si zvolíš v zatím svobodných volbách.
Bohumír Šimek
Macinkův puč
Pokud mám být upřímný, tak se bojím puče od populistických, autoritativních stran, které přijaly metodiku ruské hybridní války k ovládnutí společnosti. Od demokratických stran nám puč rozhodně nehrozí.
Bohumír Šimek
Petr Macinka: Soudruh se pokusil o ústavní puč
Normální ministr zahraničí NESMÍ tvrdit, že požadavek vyjádřený Ústavním soudem v jeho předběžném opatření v zájmu zachování ústavních zvyklostí je ústavním pučem, protože tím projevuje svoji politickou neschopnost!
Bohumír Šimek
Babišova černá díra zdravotnictví
Psal jsem do Zdravotnických novin, jak zabránit vzniku „černé díry“, z pozice klíče ke zdravotní péči, z pozice praktického lékaře, který vidí pod prsty většině aktérů ve zdravotnickém systému. Psal jsem, ale nejsem novinář.
Bohumír Šimek
Od demokracie k totalitě
To jde rychle. Stačí vyvolat chaos a oligarcha může vše. Naši rodičové nedokázali pochopit, jak mohli komunisté zvítězit. Nepostřehli, že jsou vedeni ruskými tajnými službami. Tak jsme se dobrovolně vzdali liberální demokracie.
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