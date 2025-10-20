Pravda o státním rozpočtu
Byli jsme toho svědky v neděli 19/10-2025 v politických debatách „Partie“ na Primě a v „Otázkách Václava Moravce“ na ČT24. Stoprocentní pravdu neslyšíme ani u koalice ani u opozice. Příčinou je, že politici míchají realitu s virtuální realitou svých ideologií.
Nemusíte být ani politik, ani politolog, stačí jen tak usilovně sledovat informace v relevantních médiích, abyste viděli politikům pod pokličku a nenechávali se navzájem rozeštvávat v ideologických soubojích! Pokud o tom píšu já, pak užívám jen všeobecně dostupné informace z médií, které se tvrdě drží novinářských zásad kvalitní novinařiny.
Poslední dobou je aktuální spor, zda dosluhující koalice má povinnost do nové sněmovny znovu předložit již jednou předložený státní rozpočet. Tak nejprve fakta bez ohledu na to, co říkají politici dosluhující Fialovy vlády a utvářející se nové vládnoucí koalice.
Zákon určuje vládě, že musí do poslanecké sněmovny předložit rozpočet na příští účetní období do konce září. Ale žádný zákon neurčuje vládě, že musí tento rozpočet dávat do sněmovny dvakrát. Posunutím termínu voleb z jarních měsíců na podzimní nastává problém, že předložený rozpočet fungující sněmovna nestačí projednat.
Když tento problém řešili v Partii na TV Prima, Eva Decroix a Vít Rakušan tvrdili pravdivě, že dosluhující vláda splnila svoji zákonnou povinnost předložením rozpočtu do parlamentu do konce září, a že předkládat státní rozpočet znovu do parlamentu není zákonná povinnost.
Karel Havlíček a Petr Macinka tvrdili, že je zákonnou povinností vlády dodat novému parlamentu svůj státní rozpočet znovu. To není pravda! To je jen spontánně zavedený usus, nikoliv zákon.
Vznikající vládní koalice to bere od dosluhující vlády jako kapric. Minulá opozice se chovala velmi zvláštně, když systematicky kritizovala každý vládní počin jako špatný, včetně toho, že není vláda schopna složit dobrý státní rozpočet. Andrej Babiš se opakovaně na ČT24 chlubil, že mají svůj státní rozpočet na příští tok, který je podstatě lepší než rozpočet vládní.
V této situaci vládní politici považují za nesmyslný počin, předkládat nové sněmovně původní státní rozpočet, protože vznikající vládě bude tento rozpočet sloužit jen k další potupě odcházející vlády. Když mají již hotový nový státní rozpočet, pak starý rozpočet nepotřebují.
Státní rozpočet ve sněmovně již leží a je navíc na stránkách Ministerstva financí k dispozici každému občanovi. Přesto Andrej Babiš vyhrožuje, že hrozí miliardové škody, když starý, nepoužitelný rozpočet nebude do sněmovny k dehonestaci končící vlády znovu předložen.
Podle vznikající vládní koalice má však tento rozpočet hrubé nedostatky, protože v něm chybí desítky miliard korun na zamýšlené silniční a železniční stavby. To ministr dopravy Martin Kupka přiznal, ale také vysvětlil, jak státní rozpočet od nedávných krizí jede s odřenými zády. Přesto vždy přesto končí v přebytku.
Proč? Protože tento státní rozpočet již kalkuluje s potenciálními příjmy navíc, se kterými nemůže počítat v uzavřeném náčrtu rozpočtu. To vznikající Babišova vláda považuje za katastrofu, kritizovala to každým rokem a nezajímala se o to, že vždy státní rozpočet skončil v plusu.
Nepochybuju, že je to na hraně zákona, ale za hlavní považuji, že ty rozpočty nakonec dopadají v roční uzávěrce dobře, že tedy nás občany nepoškozují, a že dokonce zvládají velké investice.
Osobně se obávám toho, že vznikající vláda vyhrožuje, že chce dodržet výši deficitu za každou cenu. Vzhledem k výroku politiků mám obavu, že jsou ochotni udržet schodek i za cenu snížení obranyschopnosti naší země, což považuji v současné geopolitické situaci s ruskou válkou za humny za velmi nebezpečné.
Jenže na závěr neděle Miroslav Kalousek s básnickou licencí tvrdil, že vláda státní rozpočet do sněmovny přinesla nedodělaný. To je vážné obvinění. To teprve musíme specifikovat bez té básnické licence, abychom se k tomu mohli postavit čelem.
Bohumír Šimek
Občanská odpovědnost
Demokratický volič musí vybírat politiky se znalostí voleného politika a demokratický politik nesmí lhát o svých politických plánech, pokud si chtějí zachovat liberální demokracii. Jinak směřujeme do ruského imperialismu.
Bohumír Šimek
Poděkování Petru Fialovi
Vážený pane profesore! Chci Vám vyjádřit svůj dík za Vaši snahu udržet naši republiku v liberální demokracii s občanskými svobodami a za Vaše úsilí o zachování naší státní svrchovanosti proti ruskému agresivnímu imperialismu.
Bohumír Šimek
Teď, když máme, co jsme chtěli…
Vyhráli Rusové? Nevím. Demokratickým, protiruským stranám jsme dali 92 mandátů. Populistické, autoritativní a extremistické strany dostaly 108 mandátů. O politiky hlásící se k ruskému imperialismu zájem poklesl. Co bude dál?
Bohumír Šimek
Vážená paní Lhotská!
Překvapuje mne, že jste byla voličkou ODS. Váš článek „Zachrání ODS volební porážka?“ je spíše propagací ANO.
Bohumír Šimek
Zvítězí tuto sobotu u nás Rusové?
Po druhé světové válce u nás zvítězili Rusové skrze komunistickou stranu, jejíž členové se do Moskvy jezdili učit, jak zakroutit demokratům krkem, a někteří podepsali s ruskými tajnými službami spolupráci proti naší demokracii.
