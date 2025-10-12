Poděkování Petru Fialovi

Vážený pane profesore! Chci Vám vyjádřit svůj dík za Vaši snahu udržet naši republiku v liberální demokracii s občanskými svobodami a za Vaše úsilí o zachování naší státní svrchovanosti proti ruskému agresivnímu imperialismu.

Nejvíce si vážím toho, že jste postavil naši vládu na principech evropského humanismu a snažil jste se postavit proti typicky ruským politicko-ekonomickým vztahům, které nám sem byly přetaženy přes Listopad skrze Prognostický ústav formou politického byznysu.

Vážím si na Vás toho, že jste dokázal Klausovu skomírající ODS postavit zpět na nohy na nových principech v duchu Tomáše Garrigue Masaryka, Karla Čapka a Václava Havla, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.

Přesto že klausovská ODS si byla vědoma, že pravicová politika v naší postkomunistické éře je prakticky nemožná, jak mi na přelomu tisíciletí potvrdil ministr Tomáš Julínek, usiloval jste o obnovu ODS na konzervativních a pravicových principech, čímž Vám hrozilo neudržení sociálního smíru proti organizovanému protivládnímu postupu z několika různých směrů, včetně ruské hybridní války.

Vážím si Vašeho odhodlání bránit Evropu proti ruské agresivní rozpínavosti přes veškerou mocnou ruskou propagandu. V tomto směru jste s naším panem prezidentem generálem Petrem Pavlem udělali mnoho užitečné práce pro suverenitu Česka i celé Evropy.

Vážím si Vás, že se svojí vládou jste stáli na principech evropského humanismu proti valícímu se nebezpečí přesvědčování našich občanů pro „nový světový řád“ práva moci, síly, ponížení slabšího, nedodržování mezinárodního práva a nedodržování slibů, jak jsme ho slyšeli propagovat Richardem Brabcem, hejtmanem za ANO, v rozhovoru s ministrem Martinem Dvořákem v Komentářích na ČT24.

Mám obavu, aby tento „nový světový řád“ zavánějící marxismem a sovětskou mocí k nám nepřinášela nová vznikající vláda, ve které sice nezasednou přímí propagátoři Ruska, ale budou tam jména, která svým předchozím fašistickým a rasistickým vyjadřováním ozdobou naší země nebudou.

Vážený pane premiére! Jsme vděčni za obnovu jména Česka v Evropě a v celém světě. Doufám, že naše země se s nově vznikající vládou nepostaví proti Vám, proti Vaší iniciativě, proti EU a proti NATO. Doufám, že směřování naší země do západního evropského humanismu nebude přesměrováno na východní mocenskou, antihumánní cestu!

Je sice pravda, že strany směřující přímo pod křídla Kremlu jsme do parlamentu nepustili, ale pustili jsme tam politiky, u kterých jejich fašismus nebyl tak zjevný, ale i strany vyjednávající za zády Evropy v nepřátelských státech o vystupování z NATO. Jsem upřímně zvědavý, jak se s fašisty, homofoby a skrytými proruskými silami vyrovná potenciální premiér, který přes svoji formální právní nevinnost je ve střetu zájmů a je stíhaný soudy v Česku a ve Francii.

Vážený pane premiéře, vysmívali se Vám, ale vy jste po Listopadu první, kdo dokázal udržet vládu pěti rozdílných stran prakticky až do konce čtyřletého vládního období. Dokázal jste to i přes soustavné vytváření alternativního názoru na politiku systematicky budovaného opozicí a ruskou propagandou.

Vážený pane premiére! Vážím si Vás, že jste dokázal vzdorovat soustavnému výsměchu ruských agentů, českých proruských aktivistů a naší opozice. Nepochybuju, že příčinou Vaší odolnosti bylo pevné ukotvení v evropském humanismu.

Voliči Vás, pane premiére, odstavili od vlády, pohrdli evropským humanismem a otevřeli nám cestu do východních vzájemných vztahů moci a pohrdání druhým člověkem.

Vládní demokratické strany poslali občané do opozice. Všechny už slíbily, že budou silnou opozicí postavenou na pravdě a úctě k druhému člověku a budou hájit své sliby občanům o zachování liberální demokracie s občanskými svobodami.

Vážený pane premiére, obětoval jste naší zemi, Evropě a evropskému humanismu hodně svých sil a svého zdraví. Většina z nás Vám přeje řádný odpočinek! Bůh Vám žehnej!

MUDr. Bohumír Šimek, praktický lékař v.v.

Autor: Bohumír Šimek | neděle 12.10.2025 16:20 | karma článku: 8,53 | přečteno: 87x

Bohumír Šimek

  • Počet článků 725
  • Celková karma 15,36
  • Průměrná čtenost 1036x
Celý život jsem studoval medicínu a pracoval jako klíč ke zdravotní péči, jako venkovský praktický lékař. Po Listopadu jsem se zabýval organizací zdravotní péče a diskutoval v různých odborných časopisech. Po Listopadu jsem se účastnil politiky zakládáním Občanského fóra a Občanské demokratické strany v jedné pohraniční obci. Pak jsem postrádal u ODS nejprve konservativismus, ale posléze i pravicovost. Tak jsem vystoupil. Celý život od dětství jsem se snažil řešit vztah mezi determinismem a svobodnou vůlí. Zajímavé jsou konsekvence v teologii a justici. Celý život jsem řešil problémy věřících Bohu a atheistů. Klíčovým je, že Bůh není součástí tohoto světa. Sleduji polistopadový vývoj politiky a obávám se o naši liberální demokracii, naše občanské svobody a o právní stát, protože na můj vkus zde příliš mnoho občanů podléhá alternativnímu myšlení, jehož zdrojem je již desetiletí trvající ruská hybridní válka v Evropě, v Americe i v Africe. Pokud si chceme uchovat demokratické hodnoty, musíme se navrátit k Václavu Havlovi, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Bez těchto hodnot nefunguje demokracie, občanské svobody ani právní stát!

