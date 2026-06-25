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Petr Macinka: Soudruh se pokusil o ústavní puč

Normální ministr zahraničí NESMÍ tvrdit, že požadavek vyjádřený Ústavním soudem v jeho předběžném opatření v zájmu zachování ústavních zvyklostí je ústavním pučem, protože tím projevuje svoji politickou neschopnost!

Posledních několik let stále zřetelněji pozoruju, že u nás máme čestné, pravdomluvné, spravedlivé, demokratické politiky sloužící našim občanům a zaměřeným do budoucnosti naší společnosti, ale i stále více politiků autoritativních stran dávající přednost lžím před pravdou, nenávistně pomlouvající demokratické politiky a zahleděné jen do své vlastní ekonomické budoucnosti.

Cesta do terorizující totality začíná u simplexních lidí proměněním pravdy v lež a lži v pravdu, aby došlo k totální desorientaci převažující části společnosti.

Tím také začali Rusové svoji třetí světovou válku. Zahájili její hybridní, psychologickou formou, postavenou na nejnovějších odborných poznatcích, zahájili ji především v zemích ruského zájmu, v zemích bývalého Sovětského svahu a zemích bývalé Varšavské smlouvy.

Mezi prvními o tom informovaly české tajné služby, kterým se Miloš Zeman vysmíval a usiloval o jejich ochromení, a týdeník Respekt, jehož investigativnímu redaktorovi se ještě podařilo dostat do prvního destruktivního institutu v Petrohradu.

Zpochybnění toho, co je pravda a co je lež, vyvolává u člověka destrukci racionality a takový člověk je emocemi snadno ovladatelný jakýmkoliv „spasitelem“. Fixace člověka na jeho osobu a jeho ideologii je obdivuhodně pevná.

Politici našich autoritativních stran tuto ruskou metodiku přijali a tím se stali praktiky neporazitelní. Jenže s jejich počátečními úspěchy roste jejich nestoudnost v záměně pravdy v lež. Tím se blíží linie, na které se většina obalamucených postaví proti jejich lžím, a zažijeme politické tsunami.

Druhým zastavením na likvidaci naší liberální demokracie je znevažování nejen liberální demokracie, ale také znevažování demokratických institucí a nedodržování demokratické dělby moci, což pozorujeme již dávno od Listopadu. Naši politici usilující o svoji totální moc toho využívají stále víc.

A třetím bodem na likvidaci naší liberální demokracie je útok na nezávislá veřejnoprávní média, která si chtějí někteří politici podřídit, aby potenciální skuteční pučisté měli klid na práci, jak to známe z komunistické éry.

Naši politici autoritativních stran ještě užívají jednoho fenoménu, který také okopírovali od ruské hybridní války. Kromě lží a pomluv, jde o nenávistnou vulgárnost a hrubost. Teprve dnes poznáváme tím vyvolávané změny ve společnosti. Myslel jsem, že se pokusím všechny ty nenávistné nadávky tady uvést. Ale vždyť je každý zná a denně slyší!

Chceš zachránit naši liberální demokracii s občanskými svobodami a právním státem? Pak vezmi vážně odkaz Václava Havla, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. A podle tohoto jednoduchého odkazu posuzuj všechny politiky!

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Lež, nenávist a pomsta skrze současnou vládu vítězí!

Naši rodičové se divili, jak se mohli komunisti dostat k moci. Stalinovy ruské tajné služby skrze komunisty ovládli Československo po válce. Dnes je situace velmi podobná! Skrze které politiky ruské tajné služby ovládnou Česko dnes?

Chceš být v obraze? Přečti si v klidu následující rozbor člověka s velmi vysokým IQ:

Odkaz

Odkaz

Autor: Bohumír Šimek | čtvrtek 25.6.2026 14:27 | karma článku: 0 | přečteno: 35x

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