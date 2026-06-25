Petr Macinka: Soudruh se pokusil o ústavní puč
Posledních několik let stále zřetelněji pozoruju, že u nás máme čestné, pravdomluvné, spravedlivé, demokratické politiky sloužící našim občanům a zaměřeným do budoucnosti naší společnosti, ale i stále více politiků autoritativních stran dávající přednost lžím před pravdou, nenávistně pomlouvající demokratické politiky a zahleděné jen do své vlastní ekonomické budoucnosti.
Cesta do terorizující totality začíná u simplexních lidí proměněním pravdy v lež a lži v pravdu, aby došlo k totální desorientaci převažující části společnosti.
Tím také začali Rusové svoji třetí světovou válku. Zahájili její hybridní, psychologickou formou, postavenou na nejnovějších odborných poznatcích, zahájili ji především v zemích ruského zájmu, v zemích bývalého Sovětského svahu a zemích bývalé Varšavské smlouvy.
Mezi prvními o tom informovaly české tajné služby, kterým se Miloš Zeman vysmíval a usiloval o jejich ochromení, a týdeník Respekt, jehož investigativnímu redaktorovi se ještě podařilo dostat do prvního destruktivního institutu v Petrohradu.
Zpochybnění toho, co je pravda a co je lež, vyvolává u člověka destrukci racionality a takový člověk je emocemi snadno ovladatelný jakýmkoliv „spasitelem“. Fixace člověka na jeho osobu a jeho ideologii je obdivuhodně pevná.
Politici našich autoritativních stran tuto ruskou metodiku přijali a tím se stali praktiky neporazitelní. Jenže s jejich počátečními úspěchy roste jejich nestoudnost v záměně pravdy v lež. Tím se blíží linie, na které se většina obalamucených postaví proti jejich lžím, a zažijeme politické tsunami.
Druhým zastavením na likvidaci naší liberální demokracie je znevažování nejen liberální demokracie, ale také znevažování demokratických institucí a nedodržování demokratické dělby moci, což pozorujeme již dávno od Listopadu. Naši politici usilující o svoji totální moc toho využívají stále víc.
A třetím bodem na likvidaci naší liberální demokracie je útok na nezávislá veřejnoprávní média, která si chtějí někteří politici podřídit, aby potenciální skuteční pučisté měli klid na práci, jak to známe z komunistické éry.
Naši politici autoritativních stran ještě užívají jednoho fenoménu, který také okopírovali od ruské hybridní války. Kromě lží a pomluv, jde o nenávistnou vulgárnost a hrubost. Teprve dnes poznáváme tím vyvolávané změny ve společnosti. Myslel jsem, že se pokusím všechny ty nenávistné nadávky tady uvést. Ale vždyť je každý zná a denně slyší!
Chceš zachránit naši liberální demokracii s občanskými svobodami a právním státem? Pak vezmi vážně odkaz Václava Havla, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. A podle tohoto jednoduchého odkazu posuzuj všechny politiky!
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Lež, nenávist a pomsta skrze současnou vládu vítězí!
Naši rodičové se divili, jak se mohli komunisti dostat k moci. Stalinovy ruské tajné služby skrze komunisty ovládli Československo po válce. Dnes je situace velmi podobná! Skrze které politiky ruské tajné služby ovládnou Česko dnes?
Chceš být v obraze? Přečti si v klidu následující rozbor člověka s velmi vysokým IQ:
Bohumír Šimek
Babišova černá díra zdravotnictví
Psal jsem do Zdravotnických novin, jak zabránit vzniku „černé díry“, z pozice klíče ke zdravotní péči, z pozice praktického lékaře, který vidí pod prsty většině aktérů ve zdravotnickém systému. Psal jsem, ale nejsem novinář.
Bohumír Šimek
Od demokracie k totalitě
To jde rychle. Stačí vyvolat chaos a oligarcha může vše. Naši rodičové nedokázali pochopit, jak mohli komunisté zvítězit. Nepostřehli, že jsou vedeni ruskými tajnými službami. Tak jsme se dobrovolně vzdali liberální demokracie.
Bohumír Šimek
Ohrožení české demokracie a občanských svobod?
Andrej Babiš: Chtěli jste změnu! Budete ji mít! Tomio Okamura: My můžeme všechno! My už v České republice máme nacistickou nebo teroristickou totalitu? Zatím jsem si toho nevšimnul!
Bohumír Šimek
Rusifikace české politiky
Překvapilo mne to a překvapuje stále víc, jak naše politika se stále více podobá vztahům v ruské společnosti politických a ekonomických elit. Podobně mne překvapují i naše falešné vztahy a lhostejnost mezi lidmi vůči budoucnosti.
Bohumír Šimek
Proč dobrovolně opouštíme liberální demokracii?
Neznám nikoho, kdo by v Listopadu ochotně nezvonil svými klíči konci ujařmení Sovětským svazem skrze komunisty v touze po svobodě a demokracii. Za pár desetiletí je naše společnost proměněna k nepoznání!
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