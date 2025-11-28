Papež ocenil Petra Fialu
Podle té zprávičky byl odcházející premiér dne 20. listopadu letošního roku oceněn papežem Lvem XIV. Velkým křížem řádu Pia IX. pro veřejně činné lidi.
Papežský nuncius Jude Thaddeus Okolo při předávání řekl: „Jeho nasazení ve prospěch ochrany náboženské svobody, ať už jako universitního profesora nebo jako předsedy vlády, dokládá odhodlání zajistit právo na svobodu svědomí a vyznání pro všechny občany České republiky. Jeho úsilí o zachování duchovního dědictví jeho národa a hledání trvalého míru v konfliktních oblastech podtrhuje jeho věrnost vyšším principům soudržnosti a tolerance, dialogu a jednoty.“ (citace dle KT48:2025)
Jaký skutečný přínos Petra Fialy v naší společnosti vnímám? Pro pochopení to musím vzít zeširoka.
V Sovětském svazu v první polovině dvacátého století se vytvořily specifické politicko-ekonomické vztahy mezi vládnoucími politiky, tajnými službami a podnikající nomenklaturou. Po komunistickém puči v roce 1948 se tyto zvláštní, korupční vztahy staly normální i u nás.
Komunistický ministr vnitra Lubomír Štrougal u nás založil Prognostický ústav, který pracoval pod dozorem ruských tajných služeb KGB, jak jsme byli informováni v solidních veřejných zdrojích asi před dvaceti léty.
Zaměstnanci Prognostického ústavu prováděli u nás polistopadovou politickou a ekonomickou transformaci. A je zjevné, že se snaží ovládat naši společnost dosud.
Václav Klaus u nás založil Občanskou demokratickou stranu, která již při svém vzniku odvrhla základní desatero tezí, na kterých měla být postavena, a které jsem připisoval Josefu Zieleniecovi. Místopředseda Zieleniec mi ze zorného pole zmizel a stranu ovládnul její předseda.
Václav Klaus odmítnul právní a morální rámec transformace, čímž umožnil, aby si každý nelegálně mohl získat majetek, jak to dovedl. Kdo se dostal do konfliktu s justicí, byl amnestován.
Václav Klaus tím dal základ vztahu Čechů k jejich vlasti a členům ODS předal negativní vztah k Evropské unii, kterou můžeme oškubat a sabotovat její politiku, jak to jde. Vůči Ruské federaci zachoval volný vztah. Podle toho se mnozí chováme dodnes. Povšimněme si toho, ve kterých stranách se klausovští politici shromažďují. To je poučné!
Václav Klaus, nejen ve své ODS, přetáhnul typické ruské ekonomicko-politické vztahy přes Listopad. Rozjel se politický byznys postavený na korupčních vztazích politiků s ekonomickými, „překabátěnými“, polistopadovými oligarchy. Tím dochází k vytváření antagonistických, nenávistných vztahů mezi občany. Nemusíme všechno svádět jen na ruskou desinformační hybridní válku.
Utváří se různé politické strany se stranickým byznysem a proti nim antagonisticky stavěné strany s posvátným „antikorupčním“ potenciálem, v nichž politický byznys kvete na plné obrátky. Tento politický antagonistický souboj zakrývá skutečnou transformaci naší společnosti v zájmu ruského agresivního imperialismu.
Klausova ODS skrze svůj politický byznys a zákulisní kmotry, o kterých prvně promluvil Mirek Topolánek, u svých voličů propadá, protože nesplňuje normy konzervativně pravicové strany, a ODS se dostává na hranu vypadnutí z poslanecké sněmovny.
Část jejich politiků a jejich voličů pohrdá pravdou, lidmi a morálními vztahy podle ruských vzorů, a část si uvědomuje, že bez poctivých, pravdivých vztahů a úcty k druhému člověku žádná strana nemá svoji budoucnost.
V tomto okamžiku se universitní profesor Petr Fiala obětuje a nechává se zvolit do čela ODS a mobilizuje čestné politiky ODS k aktivitě a obnově konzervativní pravice. Dlouho jsem ho podceňoval, že se nedokázal dostatečně zbavit korupcechtivých politiků a jejich zákulisních kmotrů.
Překvapilo mne, že je silnější než jsem si myslel. Jeho cílem není obnova prázdné korupční ODS bez konzervativně pravicových idejí, ale obnova čestné, konzervativně pravicové politiky, což je obzvláště obtížné pro dosavadní systematické pěstování komunistických idejí u nás.
Proti těmto překonaným levicovým idejím se Petru Fialovi podařilo dát dohromady politiky z různých demokratických stran přesvědčených, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí, a nejen dát je dohromady, ale i udržet ve svornosti po celou dobu vládního období.
Politologové a klausovští politici prorokovali, že doba trvání této vlády bude pouze na měsíce. Ale Petr Fiala dal základ nové politice, ve které se hlasy klausovsky nepřebíjejí, ale zvažují v jejich obsahu, a jde o hledání vzájemného konsensu. To je i příčinou, že tato vláda nám tu ve skutečnosti přes veškeré lži, pomluvy a dehonetace funguje dosud.
Profesor Petr Fiala si za svůj politický výkon zaslouží odpovídající odpočinek. Pro soustavné a systematické čtyřleté pronásledování populisty, autoritativními antidemokraty a proruskými destruktory prohrály demokratické strany volby a moc v naší zemi musí předat populistickým, autoritativním, zčásti destruktivním a proruským stranám, protože jsme si je zvolili, včetně fašistů, nacistů, homofobů a pornoherců. Zvoli jsme si autoritativní strany? Budou nám vládnout!
Budeme schopni se vrátit k liberální demokracii s občanskými svobodami a úsilím po právním státě? Zčásti to bude záviset i na příštím sjezdu ODS, zda zvítězí klausovská nebo Fialova frakce. Klausovská část, místo obhajování svých postojů na kongresu, přestupuje k jiným stranám.
Pan profesor Petr Fiala je důkazem, že síla poselství Ježíše Krista z Nazaretu stále dokáže měnit svět! Podle Erika Taberyho všechny totality jednou skončí, jen touha po svobodě, touha po pravdě a touha po lidství jsou věčné.
Bohumír Šimek
Advent
Jde o zrcadlo doby. Pokorné očekávání zrození Boží Pravdy a Lásky v nejtemnější části roku jsme nahradili bombasticky se třpytícími pozlátky a vzájemnou lásku jsme proměnili ve vzájemné okrádání.
Bohumír Šimek
Hrozby nastupující vlády - 1
Zastavme se dnes jen u tří věcí: 1) snižování zdanění osob samostatně výdělečně činných, 2) zablokování platů politiků a 3) vztah vnikající vlády k Evropské unii a k ruskému agresivnímu imperialismu.
Bohumír Šimek
Zdravotní péče pod drobnohledem
Ad: Doktor Pafko řekl jen to, o čem se v medicíně dlouho ví (Respekt 50/2022:str.9) Není pravda, že zdravotní péče je podfinancována pro feminizaci zdravotnictví! Pokud chceš znát pravdu, čti dál.
Bohumír Šimek
Chtěli jsme změnu? Máme změnu!
Tvoří se vláda ANO Andreje Babiše, SPD Tomio Okamury a Motoristů Petra Macinky a Filipa Turka v symbioze s Václavem Klausem a Milošem Zemanem. Jakou změnu očekáváš?
Bohumír Šimek
Jsi lenoch nebo pracant?
Jaký je tvůj vztah ke střídání zimního a letního času? Každý rok se o tom mluví, shání se doporučení všech možných i nemožných odborníků, dokonce i jeden z nás se chtěl stát prezidentem, aby to změnil.
|Další články autora
Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku
Seriál Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny...
Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují
Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně...
Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem....
Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let
Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné...
Padlý král a jeho „ropucha“. Krutý portrét zničil legendu o lásce Eduarda a Wallis
Seriál Vzdal se trůnu, aby mohl zůstat se ženou, kterou miloval. Může být něco romantičtějšího než příběh...
Bělehradské čekání na Godota. Hlavní město Srbska konečně bude mít metro
Dlouhé čekání obyvatel největšího evropského hlavního města bez metra se chýlí ke konci....
Ukrajina si nemohla jaderné zbraně nechat. Byl by z ní vyvrhel, říká historik
Premium Agrese na Ukrajině pramení z ruského komplexu, že Amerika zneužila jeho slabosti po konci studené...
Skácel se strom, který zasadil v Bratislavě exprezident Klaus. K úklidu se nikdo nemá
Pod okny sídla slovenského prezidenta v Bratislavě spadl strom, který svého času v Bratislavě...
Na 45 ran deset nožů. V obviněném z mírovské vraždy poznali dávného vraha
Premium Před jedenácti lety brutálním způsobem zavraždil svou kamarádku, za což měl zůstat za mřížemi až...
Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi
Už jenom do této neděle 30. listopadu 2025 máte šanci se zúčastnit komunitní ankety Školka roku 2025. Přidáním recenze se automaticky zapojíte do...
- Počet článků 733
- Celková karma 15,40
- Průměrná čtenost 1029x