Opoziční tanečky a skutečný cíl

Vnímáme, že opozice se chová divně a klademe si otázku: Proč? To je v současnosti u nás pro většinu těžko rozklíčovatelné, pokud nevezmeme v úvahu všechny veřejně dostupné informace a vážné indicie!

Přicházející potenciální změny nacházíme nejen v naší politice, ale i v politice celosvětové. O těchto změnách budeme i my rozhodovat v našich podzimních volbách do poslanecké sněmovny. Tyto potenciální změny dostávají stále reálnější kontury!

Kdo v Česku ví, co je základem liberální demokracie s občanskými svobodami a úsilím o právní stát? Zkus se zeptat třebas v hospodě. Prakticky nikdo! Jsme po čtyřicetiletém vymývání mozků našimi komunisty pracujícími pod dozorem ruských tajných služeb a po dvacetiletém destruktivním fungování ruské hybridní války, ve které dominuje petrohradský trolling programově proměňující pravdu v lež a lež v pravdu, s následným göbelsovským vtloukáním nejrůznějších myšlenek, které mají umožnit mocenské vítězství bez jediného výstřelu. Rusové při tom využívají nejnovější převratné vědecké poznatky psychologie, neurofysiologie, včetně poznatků behavioristických.

Nebudu zde opakovat veřejně dostupné poznatky a indicie, zde opakovaně zveřejněné, protože by to bylo příliš dlouhé, a nikdo by to nedočetl. Přidám jen, že i podle členů ANO (Richard Brabec o tom veřejně na ČT přesvědčoval ministra Martina Dvořáka) končí evropský humanismus a je nahrazován érou „nového světového řádu“ s budováním společnosti na moci, síle a pohrdání pravdou, smlouvami a právem.

Pomineme-li, že v těch slovech slyšíme echo marxismu, nebo přesněji echo ruské ideologie, jde o pohrdání slabším člověkem, slabším státem a ponecháváme je bez pomoci. Ostatně toto echo slyšíme i od politiků opozičních autoritativních stran.

Vnímám to a vypadá to tak nejen u nás, ale i globálně v celém světě. Donald Trump se zjevně bojí Číny a viditelně vyhledává spojenectví s Ruskem, přijímá ruskou ideologii a ruský pohled na celosvětové problémy. Vidíme to jak ve vypovídání spolupráce v NATO, tak i vypovídání pomoci Ukrajině.

Dnes už jen hodně simplexní člověk nevnímá realitu ruské hybridní války, která štěpí naši společnost 1) na realistické stoupence liberální demokracie postavené na evropském humanismu, jehož základem je úcta k pravdě a úcta k druhému člověku a 2) stoupence ideologie moci, síly, nenávisti, lži a pohrdání druhým, zejména slabším, člověkem nebo státem.

Každý můžeme mít před sebou televizní obraz Miloše Zemana uctívajícího moc, zejména ruskou moc, a pohrdání druhým člověkem. Každý má možnost vnímat Zemanovo pohrdání pravdou a jeho výsměch lásce. A každý máme možnost si pamatovat jeho výchovu jednodušších a slabších jedinců k „novému světovém řádu“, kteří odmítali liberální demokracii a jevili ochotu klanět se mocným. Všichni jsme to mohli vidět v přímých přenosech ČT a všichni je vídáme v autoritativních stranách dodnes!

A dostáváme se k současnosti. Vidíme bujaré tanečky opozičních politiků, které svojí agresivitou proti vládě, proti Evropě, proti Americe a proti evropskému humanismu, zastírají zvenčí řízenou naši budoucnost kolem našich podzimních voleb do parlamentu.

Mnohými z vás, ale i některými z akademické obce, jsou moje všeobecné a všem dostupné poznatky řazeny mezi směšné konspirační teorie. Ale pozor! I toto neuvědomované popírání reality může sloužit ztrátě našeho evropského humanismu, ztrátě smyslu pro pravdu a ztrátě úcty k druhému člověku.

Kromě dostupných informací a indicií pro to nemám žádné důkazy, ale mám reálný strach, že nás tento podzim čeká podobný puč, jako jsme prožili v roce 1948, kdy ho provedli komunisté vedení ruskými tajnými službami, kterým byli vědomě svými podpisy zavázáni (Zdeněk Fierlinger).

Všichni můžeme vnímat podobu předzvěstí politického puče po válce a potenciálního puče v dnešní době. Jen prim již nebudou hrát komunisté, dodnes navzdory své ideologii věrně sloužící ruskému agresivnímu imperialismu, ale populistické, autoritativní strany, jejichž politici jsou perfektně zpracovaní ruskou hybridní válkou, a kteréžto strany dokonce přijaly ruskou metodiku k ovládnutí společnosti.

Do toho všeho nám tu vybouchla „bitcoinová atomovka“, které nikdo nerozumí. Vládní strany hledají fakta, opoziční strany zastavují činnost zákonodárného sboru a patlají se v lejnech, aby hodně smrděla. O co šlo?

Proč zrovna Pavel Blažek, člen polistopadové ODS, jejíž předseda tady dělal politickou a ekonomickou transformaci v duchu ruských politicko-ekonomických vztahů? Pavel Blažek byl vždy pro mne člověkem, který si dobře rozumí s proruským prezidentem Milošem Zemanem a jeho poradcem Martinem Nejedlým, který má svoje kšefty v Rusku.

Fakta jsou fakta. Ale nelze z nich jednoduše dovozovat cokoliv, co mnohého z nás při jejich spojení napadá. Nelze jakákoliv taková podezření prezentovat! Dokonce i BIS vyloučila iniciativu Ruska v této kauze. To snad ani Rusové by nedokázali něco tak absurdního vymyslet!

To bychom se chovali jako opoziční politici, kteří nehledají fakta, ale stále vyhledávají nejrůznější pravděpodobně neexistující konspirace. Prokazují tím hlubokou nedůvěru k vládním politikům. A vzpomeneme-li na úsloví „Podle sebe soudím tebe“, pak mne zneklidňuje, co by nastalo, pokud bychom autoritativní strany na podzim pustili k moci.

Přesto nepodceňujme pochybení Pavla Blažka! Bitcoinovou kauzou bylo dosaženo toho, že se lidé přestávají starat o politiku, že demokraté odmítají jít k volbám, zatímco proruští občané, kterých je dnes u nás již skoro polovina, ti k volbám půjdou!

Budeme následovat Slovensko? Je to předzvěst ztráty naší liberální demokracie s občanskými svobodami? Jde o záměnu evropského humanismu „novou“ destruktivní, agresivní, mocenskou ideologií?!?

MUDr. Bohumír Šimek, praktický lékař v.v.