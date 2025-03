Opozice a Putin

Opozice je konstruktivní a destruktivní. Konstruktivní opozice se účastní na tvorbě zákonů, účastní se na naší bezpečnosti a usiluje o naši liberální demokracii s občanskými svobodami. Destruktivní opozice dělá opak.

Destruktivní opozice naopak blokuje tvorbu zákonů, usiluje o destrukci naší vlády a reálně se nestará o naši bezpečnost. Planými řečmi hladového nenakrmíš a planým řečněním o míru žádný mír neudržíš! Pro mne je nepříjemným překvapením, že obyčejní lidé preferují autoritativní režimy směřující do autokracie a totality, preferují destrukci země a její podřízení vraždícímu agresorovi před budoucností Česka a Evropy v míru!

Naše vláda pozvala všechny parlamentní strany na diskusi o bezpečnost Česka a Evropy, včetně utajených informací. Konstruktivní opozice se zúčastnila, destruktivní opozice odmítla přijít pod záminkou, že navýšení výdajů na zbrojení předtím vláda navrhla na 3 procenta. Přesto, že její voliči je pochopili, já je nechápu, pokud nevnímám, že vztah k obraně Česka a Evropy je u vlády a destruktivní opozice diametrálně jiný.

Naše vláda bere vážně Putinovy proklamace, že po porážce Ukrajiny obsadí Pobaltí a střední Evropu. Tomu naše vláda spolu s demokratickou částí Evropy chce zabránit. Evropa se spoléhala na hlavního garanta NATO, ale dnes chápe, že za prezidentování Donalda Trumpa je tato garance absolutně nefunkční, protože dává přednost důvěře nedůvěryhodnému vládci Ruské federace.

Naše destruktivní opozice přesto usiluje o umetání cestičky do střední Evropy pro ruský agresivní imperialismus. To je pro naši liberální demokracii s občanskými svobodami velmi nebezpečné! Vidíme to u kamarádů na Slovensku a v Maďarsku, kde politici zaměnili liberální demokracii za autoritativní režimy.

Část destruktivní opozice nepokrytě prosazuje, aby se Ukrajina vzdala Putinovi. To mne nepřekvapuje, když jsem poznal, že se v ní shromažďují politici snící po návratu k ruskému protektorátu, který jsme tu prožívali přes čtyřicet let.

Ale část destruktivní opozice je v této oblasti absolutně nečitelná. Jen její neúčast a nezájem o bezpečnost Česka na uzavřeném jednání s utajovanými informacemi nám klade otázku, jaký je její skutečný vztah k agresivnímu ruskému imperialismu, když diskusi o tom odmítají. Požadují veřejné projednávání v poslanecké sněmovně se zveřejněním před zraky agresivních nepřátel? Chtějí nabízet utajované skutečnosti evropskému agresorovi? Proč?

Blíží se volby do poslanecké sněmovny, ve kterých se budeme rozhodovat mezi liberální demokracií a autoritativními režimy směr totalita. Mysleme a nevěřme slepě politikům, kteří touží jen po svojí moci a svém prospěchu!