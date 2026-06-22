Ohrožení české demokracie a občanských svobod?
Liberální demokracie stojí na důsledné dělbě moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní. To až tak naši politici neberou vážně. Výkonnou mocí je vláda a prezident. Naše Ústava počítá s demokratickými politiky, kteří se normálně lidsky dohodnou a nebudou se dětinsky prát. Štěpení moci výkonné pro puberťáckou nenávist a mstu, je rizikem pro naši demokracii a občanské svobody!
Rozhodnutí vlády má hlídat poslanecká sněmovna. Rizikem je, že volby poslanců a výběr vlády mají stejný kořen! Pokud poslanci odmítají Ústavu, že se mají rozhodovat podle svého nejsoukromnějšího svědomí a řídí se pouze stranickým diktátem, pak samozřejmě politická korekce není možná. Zvláště pokud se vládní politici vysmívají opozičním politikům, že proti převaze vládních politiků opozice v zájmu lidu nic nezmůže.
Dalším pilířem naší liberální demokracie jsou svobodná veřejnoprávní média. U nás financování cestou koncesionářských poplatků funguje vynikajícím způsobem. Proč tedy autoritativní strany rozhodli o jejich zrušení? Proč je ruší Ota Klempíř, který ve volebním programu Motoristů sliboval jejich zachování? Urychleně je ruší, ale zatím neví, čím je nahradí! To je nezajímá?
Nebo před voliči tají, že skrze platby ze státního rozpočtu budou ovládat jejich propagační program vládnoucí strany, jako to bylo před Listopadem za vlády komunistů?
Autoritativní politici to prý dělají, aby šetřili peníze, které nemáme. Proč si tedy chtějí půjčit navíc sedm miliard korun, které budou muset splácet naše děti a naše vnoučata i s vysokými úroky? To vede k pochybnosti, že ve skutečnosti jde o vůli omezení svobody veřejnoprávních médií, které veřejně autoritativní politici nenávidí, jako politici v Rusku, na Slovensku a ve všech autoritativních politických systémech.
Prý ať si stávkují zaměstnanci veřejnoprávních médií, mají na to právo a hlavně proti vůli voličů, kteří chtěli autoritativní režim, nic nesvedou. Voliči nám dali mandát, že můžeme všechno! To je takový klausovský a zemanovský pohled!
Občanská společnost? Preferoval ji Václav Havel a upřímně ji nenáviděli Václav Klaus a Miloš Zeman. Zneklidňovala je! A hlavně prosazovali pravdu a lásku před lží, nenávistí a mstou, pomocí kterých se lidi tak snadno ovládají!
Pak jsou tu nejrůznější neziskové organizace, které mají být zrušeny. Příliš mnoho prosazují kontrolu politiků, aby se neztrácely naše peníze v rukou našich oligarchů.
Pokud naši autoritativní politici dávají přednost vztahům ruských korupčních oligarchů v politickém-ekonomickém systému, pokud propagují „nový světový řád“ velmocenské síly, moci a ponižování slabšího, nepřekvapí, že usilují o přepisování dějin, lžou, nenávidí pravdu, mstí se vůči neexistujícímu nepříteli.
Mají zájem jen o svoji moc a ovládnutí našich občanů za jakoukoliv cenu! Komunisti nám tu ovládali společnost skrze Stalinovy ruské tajné služby! Dnešní situace je obdobná!
Občanská společnost protestuje? Ať! Mají na to právo. My máme moc! Chtěli jste změnu? Budete ji mít! Dopřejte nám klid na práci a o tu změnu se už my postaráme!
…………………
40583757#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_vert_ab=&dop_vert_id=&source=hp&seq_no=8&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=abtest302_asistent_url_varCC
Bohumír Šimek
Rusifikace české politiky
Překvapilo mne to a překvapuje stále víc, jak naše politika se stále více podobá vztahům v ruské společnosti politických a ekonomických elit. Podobně mne překvapují i naše falešné vztahy a lhostejnost mezi lidmi vůči budoucnosti.
Bohumír Šimek
Proč dobrovolně opouštíme liberální demokracii?
Neznám nikoho, kdo by v Listopadu ochotně nezvonil svými klíči konci ujařmení Sovětským svazem skrze komunisty v touze po svobodě a demokracii. Za pár desetiletí je naše společnost proměněna k nepoznání!
Bohumír Šimek
Spojené státy evropské
Federalizace států v Evropě je jediná cesta, jak si zachovat státní svrchovanost. Snaha po individuální svrchovanosti jednotlivých států je nejjistější cesta do náruče velmoci, v Evropě je to cesta do otroctví Ruska.
Bohumír Šimek
Destrukce státu?
Demokratické strany nás vedou k liberální demokracii s občanskými svobodami a k právnímu státu. Autoritativní strany nás vedou do autoritativních režimů. Prý jsme chtěli změnu. Neznám nikoho, kdo by chtěl autoritativní režim.
Bohumír Šimek
Konec naší liberální demokracie, konec občanských svobod?
„Ještě není čas na demonstrace!“, říká Vladimír Mlynář. Ale mnozí si říkáme s Mikulášem Minářem, zda není už pozdě, zda naše demokracie a občanské svobody již neskončily v podzimních volbách. Bude možný návrat?
|Další články autora
Jiřák po dvou a půl letech otevírá. Podívejte se, co změnila velká rekonstrukce
Náměstí Jiřího z Poděbrad, které je jedním z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších míst v Praze,...
Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi
Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního...
Příroda tu porazila člověka. Projděte se po zaniklé trati v Českém středohoří
Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy...
Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma
Blíží se tropické počasí a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší...
Tour de France v Česku: L’Etape v sobotu uzavře silnice v Praze, přivítá i Petera Sagana
Tisíce amatérských cyklistů si v sobotu znovu vyzkoušejí, jaké je to závodit jako profesionálové....
Starosta pardubického obvodu odmítl obvinění z korupce, čelí výzvě k rezignaci
Starosta Petr Králíček (Pardubice pro lidi) z městského obvodu VI v Pardubicích potvrdil, že...
Spořicí účty se mohou podle 4fin zlepšit, úvěry zdražit
Policisté kvůli rvačce zadrželi nesprávného muže, zákrok prověří vnitřní kontrola
Případ, který bude mít nepříjemnou dohru, nyní vyšetřuje policie v Plzni. Hlídky v noci na dnešek...
Karlovy Vary začnou nabízet zahrádky v nové kolonii na Zlatém kopečku
Město Karlovy Vary začne nabízet zahrádky v nově vybudované zahrádkářské kolonii na Zlatém kopečku....
Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky
Úklid s čistým svědomím a maximálním účinkem? Hledáme 40 testerek, které se svými rodinami vyzkouší šetrné a vysoce funkční čistící prostředky od...
- Počet článků 758
- Celková karma 14,38
- Průměrná čtenost 1010x