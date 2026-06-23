Od demokracie k totalitě
Náš první pan prezident Tomáš Garrigue Masaryk řekl cosi v tom duchu, že demokracii máme, a že zbývá najít ještě dost demokratů. Totalita nacistická a komunistická to neumožnily.
A tak po Listopadu jsme sice odzvonili totalitě, ale liberální demokracie byla srozumitelná jen menší části myslící společnosti. Většina z nás si zachovala vztah ke korupčním politicko-ekonomickým vztahům ruských oligarchů, ve kterých se pohybovali již komunisti před Listopadem. Rozkrádat zemi můžeš, pokud máš dostatečné politické krytí.
A tak členové Prognostického ústavu pod vedením ruských tajných služeb KGB (podle veřejně dostupných informací!) zde prováděli politickou a ekonomickou transformaci společnosti. Proto Václav Klaus na transformaci zhasnul, aby změny společnosti byly morálce a legislativě skryté. Tím umožnil ruské oligarchické politicko-ekonomické korupční vztahy, kterým se komunisti od Rusů dobře vyučili, rozkvést v podobě politického byznysu.
V Listopadu jsme se loučili s totalitou, ale liberální demokracii přijala jen menšina z nás. Ostatní byli lhostejní k vývoji naší společnosti a tak se dařilo rozjet politický byznys na plné obrátky. Novým politikům nešlo o budoucnost země, šlo jen o rozebírání našich peněz. Dařilo se jim to vytvořením iluze, že budou dělat vše pro naše lidi, že bude líp a že budou bojovat proti korupci a klientelismu. Daří se to stále. Efekt podpory ruské hybridní války je myslícím lidem zjevný!
Málokdo postřehnul, že se přestala dodržovat zásada přísné demokratické dělby moci a vyvolával se strach u zaměstnanců justice vyhrožováním a vzbuzováním strachu a nejistoty. Svědčí o tom rozhovor s JUDr Lastoveckou v Respektu 25/2026:56-61. Proto se mnohé soudní spory táhly tak dlouho, protože se státní zástupci báli konat.
Typickým příznakem cesty k totalitě je útok na veřejnoprávní média. Dobře fungující financování urychleně změníme, aniž bychom věděli, čím ho nahradíme. Pokud veřejnoprávní média platí občané svými koncesionářskými poplatky, garantuje to kvalitní službu občanům a lze tyto služby dělat svobodně a kvalitně. Pokud bude financování garantovat vládnoucí politická strana, budou média sloužit vládnoucí straně jako za komunistů. Financována budou podle loajalitě vládnoucí straně!
Autoritativním politikům autoritativních stran zjevně vůbec nejde o lidi, i když se tímto postojem zaštiťují, nejde jim o pravdu a úctu k druhému člověku, rozvrací důvěru ke svobodné politice, rozvrací důvěru k demokratickým institucím a demokratickým politikům. U některých politiků vnímám, že se liberální demokracii vysmívají a pragmaticky směřují k autoritativnímu režimu!
Vrcholem současné politické destrukce je vrážení klínu do demokratické moci výkonné. Prezident a vláda se musí spravedlivě, svobodně domluvit. Nedemokratický, jednostranný diktát nepřichází v úvahu v zájmu našich občanů ani v zájmu udržení naší liberální demokracie s občanskými svobodami!
Chceš sloužit naší liberální demokracii nebo autoritativním režimům?
………….
Náš pan prezident generál Petr Pavel po nemožnosti se domluvit s premiérem vlády nechal vládní diktát posoudit Ústavním soudem. Co nás čeká? Nevím. Ale upozorňuji na to, že nedemokratičtí politici nezodpovědně prohlašovali Ústavní soud za nenáviděnou třetí politickou komoru, když Ústavní soud obhajoval naši liberální demokracii s občanskými svobodami.
Od našich politiků mne už snad nemůže nic překvapit pro jejich pravdou neomezovaný pragmatismus. Proto mne nepřekvapuje ani nedemokratický útok na svobodnou moc soudní.
………….
ČT24 po 11,19:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/226411058060623/
Zprávy ČT:
Bohumír Šimek
Petr Macinka: Soudruh se pokusil o ústavní puč
Normální ministr zahraničí NESMÍ tvrdit, že požadavek vyjádřený Ústavním soudem v jeho předběžném opatření v zájmu zachování ústavních zvyklostí je ústavním pučem, protože tím projevuje svoji politickou neschopnost!
Bohumír Šimek
Babišova černá díra zdravotnictví
Psal jsem do Zdravotnických novin, jak zabránit vzniku „černé díry“, z pozice klíče ke zdravotní péči, z pozice praktického lékaře, který vidí pod prsty většině aktérů ve zdravotnickém systému. Psal jsem, ale nejsem novinář.
Bohumír Šimek
Ohrožení české demokracie a občanských svobod?
Andrej Babiš: Chtěli jste změnu! Budete ji mít! Tomio Okamura: My můžeme všechno! My už v České republice máme nacistickou nebo teroristickou totalitu? Zatím jsem si toho nevšimnul!
Bohumír Šimek
Rusifikace české politiky
Překvapilo mne to a překvapuje stále víc, jak naše politika se stále více podobá vztahům v ruské společnosti politických a ekonomických elit. Podobně mne překvapují i naše falešné vztahy a lhostejnost mezi lidmi vůči budoucnosti.
Bohumír Šimek
Proč dobrovolně opouštíme liberální demokracii?
Neznám nikoho, kdo by v Listopadu ochotně nezvonil svými klíči konci ujařmení Sovětským svazem skrze komunisty v touze po svobodě a demokracii. Za pár desetiletí je naše společnost proměněna k nepoznání!
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