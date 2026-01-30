O co jde? Jde o destrukci státu?
Toto myšlení očekávám u každého občana, který chce volit naše politiky a naši budoucnost! Nepotřebujeme politiky, kteří bezohledně hrabou jen pod sebe, ukrajují si z našich společných peněz bez zákona a proti zákonu!
Povinností všech občanů je volit slušné, čestné, pravdomluvné a spravedlivé politiky. Povinností nás všech je volit morální majáky ukazující nám směr, jako byli Ježíš z Nazaretu, Mistr Jan Hus, Jan Ámos Komenský, Václav Havel a další! Vždyť takových morálních majáků je plná naše země!
Nesmíme volit politiky pro líbivé řečičky, ale pro jejich morální autoritu! Není podstatné, jak jsme přišli k tomu, že naši občané a politici se dělí na dvě antagonistické skupiny: Jedni ctí prostou pravdu a jiní slouží falešné virtuální realitě!
Nepátrejme po příčině, zda jde o důsledek ruské hybridní, destruktivní války nebo jde o důsledek naší ztráty víry v Boha. To nechme odborníkům! Tajným službám a kritickým, exaktním teologům! Obojí je pro nás příliš složité, zejména v dnešní ukřičené době zahlcené neověřenými a destruktivními názory.
My všichni jsme zodpovědní za svoji volbu, za zvolené politiky! V každé společnosti jsou lidé dobří a lidé zlí. Na to poukazuje již báje o Ábelu a Kainovi na počátku Tóry, na počátku Bible. Dobří i zlí jsou všichni lidé, tedy i naši politici!
Jen na nás záleží, zda si budeme do svého čela volit morální majáky nebo destruktory státu myslící jen na svůj prospěch a prospěch svých kamarádů. A musíme počítat s tím, že někteří politici budou skrývat svůj zhoubný střet zájmů, že budou skrývat svoji minulost, že budou skrývat, že spolupracovali s tajnou policií s bezohledným poškozováním svých spoluobčanů.
Již máme tu zkušenost, že když je necháme u moci, budou tvořit zákony destruktivní pro nás občany a konstruktivní jen pro sebe a své kámoše. Ostatně jsme toho tady svědky již od Listopadu. Dřív jsem to nesledoval.
Takový destruktivní politik pěstuje politický byznys po ruském způsobu, mafiánsky propojující ekonomiku s politikou a vytvářející falešnou elitu postavenou nad ostatní občany a nad zákony. Takových politiků vyhýbajících se službě občanům a usilujícím jen ovládnout společnost je mezi námi také dost.
Pustili jsme k moci autoritativní strany, které mají svého majitele, kteří naslouchají jen populistickým našeptávačům, které neznáme a nevíme, kde mají svůj původ. Pro autoritativní strany je typické, že všichni členové smí ctít jen narativ svého majitele, který není demokraticky měněn podle potřeb rozvoje státu.
Od autoritativních stran neočekávám podporu naší liberální demokracie s občanskými svobodami, což každý z nás vnímá u autoritativní strany SMER Roberta Fica a u strany FIDES Viktora Orbána. Oba zahájili své vládnutí omezením svobody slova a totálním ovládnutím veřejnoprávních médií.
Pro státní svrchovanost je nebezpečné opouštění idejí evropského humanismu postaveného na morálních principech židovských a křesťanských, a preferování „nového světového řádu“ moci, síly a bezmocného patolízalství. Tato změna je výhodná pro světové mocnosti, ale krajně nevýhodná pro malé státy, jako je Česká republika.
Ve volbách jsme si zvolili do svého čela autoritativní strany ANO, čtyřkoalici SPD a Motoristy, již třetí dítko Václava Klause. Všichni proklamovali a prohlašují dále, že jejich společným cílem bylo ukončení vlády Petra Fialy. Všechny úspěchy vlády svým narativem systematicky proměňovali v neúspěchy. Úsilí o občanské svobody a demokracii proměňovali v jejich odpor proti Putinovi. Matení pojmů a významů slov se stalo normou!
Nejhorší pro liberální demokracii je, když politici vládní a opoziční přestanou spolupracovat na společné tvorbě zákonů a propadnou lítému boji o moc, začnou spolu válčit a skutečné problémy občanů jdou stranou. Nebezpečné je, pokud politici opustí prostou pravdu, vyjadřují se ve virtuální realitě, lžou, mění obsah slov a jsou plni nenávisti a msty.
Naše země je navíc antagonisticky rozdělená mezi stoupence virtuální reality a stoupence prosté pravdy. V takové situaci má země nakročeno ke ztrátě státní suverenity a přechodu země do dobrovolného područí světové velmoci v Kremlu nebo ve Washingtonu.
Současná vláda se skládá ze tří vládních subjektů: ANO, SPD a Motoristů. ANO předsedá Andrej Babiš. Jeho historii má možnost každý znát. Pracoval v zahraničním obchodě, kde byl automaticky součástí tajných služeb, byl komunista a úspěšně čerpal z výdobytků vládnoucí garnitury. O rozšiřování jeho majetku po Listopadu byla natočena i hodinová monografie.
Čapí hnízdo nebylo legislativně čisté. To ví každý. Stíhání Babiše bylo problematické. Všichni jsme byli svědky nedemokratické ingerence moci výkonné do moci soudní již od prezidentování Václava Klause (Na př. tlak na Ivu Brožovou).
Ohledně Čapího hnízda se mluvilo o malé odvaze policie ve vyšetřování a malé odvaze státního zástupce. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman byl donucen Marii Benešovou (ANO) k „dobrovolnému“ odstoupení ze své pozice nejvyššího státního zástupce.
Státní zástupce Jaroslav Šaroch tuto kauzu dozoroval, přesto k uzavření za vlády Andreje Babiše nedošlo. Bývá často uváděno, že kauza Čapí hnízdo trvá přes deset let. Ale díky poslanecké imunitě naše soudy na tuto kauzu ve skutečnosti měly asi jen tři roky.
Konečně má být tato kauza uzavřena. Pokud však Andrej Babiš nebude vydán soudu, Čapí hnízdo nadále nebude moci být řešeno. Trvá všeobecné přesvědčení, že Babišovi jde především o to, aby soudu vydán nebyl. To je základní příčina velikého politického oslabení našeho pana premiéra.
SPD s předsedou Tomiem Okamurou. V roce 2013 založil stranu Úsvit přímé demokracie, mluvilo se o významné ztrátě financí a pak založil SPD, ve které se soustřeďují politici s významně kladným vztahem k ruskému agresivnímu imperialismu. Tomio Okamura má být obviněn ohledně nevhodných plakátů a má také zájem se soudnímu řízení vyhnout.
Na kandidátku své strany Tomio Okamura přijal i politiky dalších tří stran. Jde o Václavem Klausem založenou Trikoloru s předsedkyní Zuzanou Majerovou, o Svobodné s předsedou Liborem Vondráčkem a PRO s předsedou Jindřichem Rajchlem.
Šlo o nepřiznanou koalici. Ústavní soud za předsednictví Josefa Baxy rozhodl, že nejde o koalici, čímž se postavil proti duchu Ústavy, protože tím se dostaly do poslanecké sněmovny strany, které zdaleka nesahají ke hranici kvóra pro vstup stran do poslanecké sněmovny. Tyto strany mají pouze kolem jednoho procenta! A to je právě proti duchu Úsavy.
Třetím politickým vládním uskupením jsou Motoristé s předsedou Petrem Macinkou a čestným prezidentem Filipem Turkem, jehož aféry zakrývají všechny problémy vládních politiků.
Kvůli aféře Čapího hnízda a neobvyklé vstřícnosti Filipa Turka hitlerovskému nacismu, nazvala tuto vládu Pirátka Olga Richterová koalicí Čapího a Orlího hnízda. Kvůli snahám uniknout soudnímu stíhání nevydáním spravedlnosti poslaneckou sněmovnou u Babiše a Okamury, někteří z nás mluví o koalici poslanecké imunity.
Každopádně současná vláda je velmi nesourodá. ANO valíruje mezi Západem a Východem, ctí „nový světový řád“ moci, síly a servility slabších a vztah k válce na Ukrajině a k Ruské federaci není zcela jasný.
Naopak SPD jednoznačně usilovalo o vystoupení z EU a z NATO, bránilo a dosud brání muniční pomoci Ukrajině s přáním, aby se Ukrajina vzdala Putinovi. Slovy Tomio Okamury mluví o Zelenského chuntě a tvrdí nám, že EU usiluje o třetí světovou válku!
Motoristé, parta pokračovatelů Václava Klause na mne dělá dojem nevyzrálých puberťáků, kteří neví, co chtějí. Chtějí být vidět, chtějí být slyšet, ale zda zničí tuto zemi jim nejspíš na srdci vůbec neleží. Tak to vypadá! A tak to vnímám já.
Skrze Filipa Turka prý uctívají fašisty, ale pro mnohé si na ně spíš jen hrají. Vyjadřují nenávist k Romům. Staví se nad zákony a považují se za nejlepší vykladače Ústavy. Jen oni Ústavě rozumí. Vyhrožují, že prezident se musí podřídit jejich přáním a názorům, jinak uvidí! Co uvidí?
Petr Macinka hodil na Hrad granát, aby zastrašil našeho pana prezidenta generála Petra Pavla. Vyhrožuje mu, uráží ho, opakovaně ho dehonestuje a ohrožuje ho svým opakovaným vydíráním. Chová se jako mafián, dle slov Zdenka Hřiba. Odpověď je jediná možná: V takové situaci se člověk může bránit jen zveřejněním a oznámením policii!
Někteří z nás při těchto zprávách vzpomínají na nátlak Klementa Gottwalda na prezidenta Beneše. Já si vzpomněl na Adolfa Hitlera útočícího na prezidenta Hindenburga. Tím zcela jasně Motoristé ukazují, jakým rizikem jsou pro naši liberální demokracii s občanskými svobodami!
Do vlády tito hoši, vyvyšující se nad ostatní občany, nepatří. Jenže Andrej Babiš si s nimi neporadí. Potřebuje Motoristy, aby nebyl vydán soudu. Chudák Babiš! Nezávidím mu! Ale jeho program je otřesný. Asi bude chtít následovat své kamarády na Slovensku a v Maďarsku. Lze očekávat, že první útok bude také na svobodu slova a svobodu veřejnoprávních médií?!?
Vážení! Nesvádějme to na ruskou hybridní válku! Ani na předchozí Fialovu vládu! Ani na špatně spočítané hlasy jako v Blansku, kde 20 hlasů pro Piráty přičetli ANO. Sami jsme si je zvolili!
Musíme to s nimi vydržet a doufat, že za čtyři roky nepohřbí naši liberální demokracii s občanskými svobodami jako komunisti vedení ruskými tajnými službami ve svém puči v roce 1948!
…………………………
Čtenářům se omlouvám, že naši politiku probírám jen v rovině naší společnosti rozdělené prostou pravdou a virtuální realitou. Základy našich změn ve společnosti jsou hlubší a celosvětové.
Dochází k nové parcelaci světa oligarchy, kteří nerespektují žádné zákony, žádné zvyklosti a žádné normy. Prostá pravda objektivní reality nikoho nezajímá. Ale ani virtuální realita, kterou je ovládána společnost. My obyčejní lidé se stáváme jen jejich majetkem s iluzí vlády lidu.
To je konec liberální demokracie, konec občanských svobod na dlouhá staletí. Futurologické poznání je tak otřesné, že je nutné o něm pomlčet! Utěšují mne slova Erika Taberyho, že každá totalita skončí, jen touha po svobodě je věčná.
……………………
Chceš pochopit, o čem píšu? Pak si to důkladně poslechni!
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11054978064-fokus-vaclava-moravce/226411030530001/
https://medium.seznam.cz/clanek/richard-pokorny-petr-macinka-jako-symbol-vseho-cim-nechceme-byt-233669#utm_source=subscription_notification&utm_medium=email&utm_campaign=subscribe
https://www.ceskatelevize.cz/porady/17377754051-nova-vlada-andreje-babise/226411033120113/
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-demonstrace-milionu-chvilek-bude-v-nedeli-40559915#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
Bohumír Šimek
Kdo lže? Pan prezident nebo vláda?
Pan prezident Petr Pavel řekl Volodymyru Zelenskému, že bychom mohli zvážit prodej 4 letadélek Ukrajině. Vládní politici na to řekli, že prezident nemluví pravdu, protože ta letadélka nelze prodat, naše armáda je potřebuje.
Bohumír Šimek
Kdo lže? Pan prezident nebo vláda?
Pan prezident Petr Pavel řekl Volodymyru Zelenskému, že bychom mohli zvážit prodej 4 letadélek Ukrajině. Vládní politici na to řekli, že prezident nemluví pravdu, protože ta letadélka nelze prodat, naše armáda je potřebuje.
Bohumír Šimek
Martin Kupka je maják české politiky!
Slyším kolem sebe, že tím ODS končí, že nový předseda je málo útočný, do dnešní doby se nehodí, současné dominující křiklouny nepřekřičí, současné převládající lháře nedokáže přelhat, je pokračování proradného Petra Fialy.
Bohumír Šimek
Hrozby nastupující vlády – 2
Zákony o střetu zájmů brání tomu, aby jakýkoliv politik nemohl čerpat české a evropské peníze do svých firem. Někteří tomu nechtějí rozumět. Mnohem horší je, když tomu odmítají rozumět členové jejich stran!
Bohumír Šimek
Zkus pochopit současnou světovou politiku
Naše myšlení je odpoutáváno od evropského humanismu vhodného pro malé státy jako je Česko a jsme tlačeni do „nového světového řádu“ síly, moci a servility vhodného pro velmoci, umožňujícího neokolonialismus.
|Další články autora
Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...
Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety
První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...
Jste znalci seriálu Bridgertonovi?
Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi...
Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě
Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...
Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze
Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...
Otevírají se nominace na Cenu Josefa Vavrouška. Jubilejní 30. ročník ocení osobnosti životního prostředí
Nadace Partnerství otevírá nominace do dalšího ročníku Cen Josefa Vavrouška, prestižních ocenění...
Počasí o víkendu nepotěší nikoho, příští týden přijde výrazný teplotní skok
Kdo doufal, že si o víkendu užije příjemnější zimní počasí, bude zklamaný. Českou republiku čekají...
Kauza řidičáků v Černošicích. Soud uvalil vazbu na všech 16 obviněných
Obvodní soud pro Prahu 2 poslal v pátek do vazby všech 16 obviněných v kauze údajně nezákonného...
Pronájem podkrovního bytu 2+kk, Jířetín pod Jedlovou, Lesné 17
Jiřetín pod Jedlovou - Lesné, okres Děčín
9 000 Kč/měsíc
- Počet článků 746
- Celková karma 15,12
- Průměrná čtenost 1019x