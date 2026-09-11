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Nikdy jsem nevolil stranicky

Bohumír Šimek
Proč? Protože u nás po 50 letech nacistické a komunistické totality strany ztratily svoji ideologickou ukotvenost a populisticky mění svoje směřování. Naši polistopadovou revitalizaci stran prováděli členové Prognostického ústavu.

Členové Prognostického ústavu pracující pod dozorem ruských tajných služeb KGB (Respekt) u nás prováděli nejen ekonomickou, ale i politickou transformaci bez legislativního a morálního omezení. Jednotu Občanského fóra rozebírali a utvářeli pluralitu stran.

Všechny vznikající strany stavěly na komunisty unifikované společnosti v duchu marxisticko-komunistické ideologie a ve Stalinově mocenském bloku moci, síly, ponížení, strachu a vykořisťování po druhé světové válce ujařmených států.

Při transformaci naší společnosti členové Prognostického ústavu takto deformovaný lidský potenciál v Listopadu přenesli i se všemi chybami ruské společnosti, včetně oligarchických politicko-ekonomických korupčních vztahů. Naše strany tak vznikaly v tomto prostředí a mnozí z nás si zachovali svoji podřízenost kremelské věrchušce.

Demokracie se v Rusku po 72 letech kruté totality neprosadila a u nás liberální demokracie s občanskými svobodami je ovlivňována ruskou hybridní válkou, která pod fylogenetickým přirozeným tlakem vede k emocionální závislosti na aktérech proruské propagandy nebo závislosti na vedoucích politických stran.

V tomto prostředí není dobré spoléhat se na proměnlivý narativ našich stran. Pravicové strany se neodvažují prosazovat pravicovou politiku. Levicové strany byly rozprášeny mezi extremistické a nesystémové strany.

A jsou zde strany, které se proklamovaly jako pravicové, a když vyluxovaly nevzdělané a nestabilní pravicové voliče, proklamovaly se jako strany levicové a vyluxovaly levicové voliče. Jejich cílem je strana pro všechny, jako to měli komunisti.

Máme tu strany nacionální až nacistické, které se druží se stranami, jejichž předsedkyně se hlásí k Adolfu Hitlerovi, a které se dožadují zrušení Benešových dekretů. (Respekt) Členové těchto stran často ani neví, s kým se druží. Je zde řada stran zachovávající si pozitivní vztah k ruskému agresivnímu imperialismu.

Právě jsme vyposlechli předvolení představení stran. Mnohdy šlo o zcela prázdné, nenaplnitelné řeči, řeči pro jejich nemyslící ovečky. Často šlo o mobilizace pro nenávistí plné občany.

A máme mezi sebou voliče, kteří pro svoji nevzdělanost nebo emocionální ovlivnění metodami ruské hybridní války, jsou nebezpeční pro naši liberální demokracii s občanskými svobodami.

Kdo se v tom má vyznat? Proto jsem rád, že jsem byl vychováván jako křesťan a vážím si evropského humanismu, který vede ke vzájemné pomoci slabšímu. Stojím tak rozkročen na dvou nohách. Množí se mezi námi politici a strany, kteří stavějí na „novém světovém řádu“, řádu sobeckosti, nenávisti, síly, moci a pohrdání slabším, čímž připravují podřízenost naší společnosti velmocím.

Takže jsem nikdy nevolil pouze stranu. Sleduji názory politiků, jejich solidnost a jejich vztah ke konzervativismu a přirozené pravicovosti spoléhající se na aktivní, svobodné občany. Takoví politici jsou znamením naší dobré budoucnosti. Podporuju jen takovou stranu, která má převážně politiky pro budoucnost! Proto dávám přednost kvalitním politikům před ideologií stran.

Autor: Bohumír Šimek | pátek 11.9.2026 12:07 | karma článku: 0 | přečteno: 0x
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Bohumír Šimek

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