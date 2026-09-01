Není premiér jako premiér
Křesťanský narativ po střetu s exaktními odborníky se přetavil v evropský humanismus vstřícný k pomoci slabším a stal se základem liberální demokracie s občanskými svobodami. Proto se demokracie týká států poznamenaných křesťanstvím a demokratičtí premiéři a státníci skrze tyto hodnoty jsou garanty našich svobod.
Jsou ale i premiéři a politici, kteří se opírají o „nový světový řád“, ideologii síly, moci a pohrdání pomoci malým a slabším. Ti vychovávají občany k podřizování se velmocím, jejichž vládcové si neváží submisivních lidí.
Často slyšíme plané vlastenecké řeči od politiků, kterým o naši vlast vůbec nejde, a naopak jsou ochotni celou naši zem podřídit ruskému agresivnímu imperialismu. Poznáme to podle toho, že ochotně opakují ruskou propagandu, a odmítají pomoc napadené Ukrajině. Ani jeden náboj!Požadují, aby se Ukrajina Rusku vzdala, a jsou připraveni podřídit se také ruské velmoci.
Pro mne je poněkud nepochopitelné, že pěstují freundschaft se stranami adorujícími Adolfa Hitlera a cílí na obnovu nacismu. Ostatně, když posloucháme jejich projevy, svou formou mi připomínají Fürera.
Jsou premiéři ochotní sloužit svým občanům v liberální demokracii s občanskými svobodami, ale jsou také premiéři, kteří nás vedou do autoritativního režimu, do „řízené demokracie“ (Putinův terminus technicus), která je bez liberálního vztahu k občanům, bez občanských svobod.
A jsou premiéři, kteří říkají něco jiného na facebooku pro lid, něco jiného na koaličních radách, něco jiného pro velvyslance, něco jiného pro prezidenta a něco jiného na evropských setkáních. Tito lháři jsou pro mne nevolitelní.
Až půjdeme k volbám, měli bychom si být vědomi toho, že volíme mezi osvobozující pravdou a zotročující lží, mezi vzájemnou úctou a zrůdnou nenávistí, mezi demokracií a autoritativním režimem, volíme mezi občanskými svobodami a totalitami bez občanských svobod.
Vážený voliči! Ať volíš do Senátu, do parlamentu, do zastupitelstva obcí nebo prezidenta, volíš naši budoucnost!
Bohumír Šimek
Ruský trolling a jeho důsledky
Popišme si metodu ruských tajných služeb, kterou lze rozložit a ovládnout jakoukoliv společnost. U nás funguje už od devadesátých let. Této metody efektivně využívají také naše autoritativní strany k mobilizaci svých voličů.
Bohumír Šimek
Prodáš svoji svobodu za koblížek?
Sebelepší demokratická Ústava nezabrání puči, pokud země nemá dostatek demokratů. Naše Ústava je jedna z nejlepších, ale povědomí Čechů o demokracii je velmi malé. To umožňuje nakročení od liberální demokracie k řízené demokracii.
Bohumír Šimek
Co jsme to zvolili?
Již v páté lekci latiny jsme četli Sententiae ponderantur, non numeratur, stesk, že myšlenky jen sčítáme a nezvažujeme jejich obsah. Václav Klaus toto vnesl do politiky jako normu preferování počtu před obsahem. To trvá dosud!
Bohumír Šimek
Nadlidi
Všichni jsou si před zákonem rovní v liberální demokracii s občanskými svobodami a úsilím o právní stát. V autoritativních režimech to tak není, tam pro určité lidi zákony neplatí, zákonům se vysmívají a odmítají spravedlivé soudy
Bohumír Šimek
Konflikt Babiše s Pavlem
Sledujme nepochopitelnou válku mezi naším prezidentem a premiérem o naši liberální demokracii s občanskými svobodami a o autoritativní režim autoritativních stran pro totální ovládnutí a podrobení našich občanů?
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