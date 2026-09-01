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Není premiér jako premiér

Jeden premiér z vnitřní potřeby mluví jen pravdu s úctou k druhému člověku a lidi ho mají rádi a volí ho. Druhý premiér nenávistně lže bez úcty k druhému člověku, lidé ho také bezhlavě milují a volí. Volba záleží na kvalitě voliče

Křesťanský narativ po střetu s exaktními odborníky se přetavil v evropský humanismus vstřícný k pomoci slabším a stal se základem liberální demokracie s občanskými svobodami. Proto se demokracie týká států poznamenaných křesťanstvím a demokratičtí premiéři a státníci skrze tyto hodnoty jsou garanty našich svobod.

Jsou ale i premiéři a politici, kteří se opírají o „nový světový řád“, ideologii síly, moci a pohrdání pomoci malým a slabším. Ti vychovávají občany k podřizování se velmocím, jejichž vládcové si neváží submisivních lidí.

Často slyšíme plané vlastenecké řeči od politiků, kterým o naši vlast vůbec nejde, a naopak jsou ochotni celou naši zem podřídit ruskému agresivnímu imperialismu. Poznáme to podle toho, že ochotně opakují ruskou propagandu, a odmítají pomoc napadené Ukrajině. Ani jeden náboj!Požadují, aby se Ukrajina Rusku vzdala, a jsou připraveni podřídit se také ruské velmoci.

Pro mne je poněkud nepochopitelné, že pěstují freundschaft se stranami adorujícími Adolfa Hitlera a cílí na obnovu nacismu. Ostatně, když posloucháme jejich projevy, svou formou mi připomínají Fürera.

Jsou premiéři ochotní sloužit svým občanům v liberální demokracii s občanskými svobodami, ale jsou také premiéři, kteří nás vedou do autoritativního režimu, do „řízené demokracie“ (Putinův terminus technicus), která je bez liberálního vztahu k občanům, bez občanských svobod.

A jsou premiéři, kteří říkají něco jiného na facebooku pro lid, něco jiného na koaličních radách, něco jiného pro velvyslance, něco jiného pro prezidenta a něco jiného na evropských setkáních. Tito lháři jsou pro mne nevolitelní.

Až půjdeme k volbám, měli bychom si být vědomi toho, že volíme mezi osvobozující pravdou a zotročující lží, mezi vzájemnou úctou a zrůdnou nenávistí, mezi demokracií a autoritativním režimem, volíme mezi občanskými svobodami a totalitami bez občanských svobod.

Vážený voliči! Ať volíš do Senátu, do parlamentu, do zastupitelstva obcí nebo prezidenta, volíš naši budoucnost!

Autor: Bohumír Šimek | úterý 1.9.2026 13:05 | karma článku: 0 | přečteno: 17x

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Bohumír Šimek

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  • Celková karma 14,48
  • Průměrná čtenost 993x
Netoužím po Tvojí pochvale, ani po karmě. Toužím jen po zachování naší liberální demokracie s občanskými svobodami a zachování naší státní svrchovanosti zabezpečené, nikoliv Ruskou federací, ale zabezpečené Evropskou unií a obrannou Severoatlantickou aliancí.

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