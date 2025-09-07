Není koalice jako koalice!
Naše soudy to již posuzují, většinově poukazují na tuto nespravedlnost, ale nemají odvahu to řešit v horké předvolební kampani. Od jednoho politika jsme slyšeli přirovnání tohoto posuzování, jakoby soudy daly do rozsudku, že někdo ukradl 100 milionů korun, čímž porušil zákon, ale protože v Česku je zvykem krást, tak ho nemohou odsoudit. Absurdní rozhodnutí?
Proč bylo zákonem stanoveno kvórum pro vstup stran do sněmovny? Aby ve sněmovně nebylo tolik subjektů, že nebudou schopny se shodnout na vznikajících zákonech. Ostatně nám to předvedla současná opozice, jak lze bránit tvorbě zákonů.
V době Opoziční smlouvy Václava Klause s Milošem Zemanem bylo kvórum koalic stanoveno v tak absurdní výši, aby došlo k americkému systému dvou stran u moci na věčné časy.
Byl to náš pan prezident Václav Havel, který prostřednictvím senátu a Ústavního soudu a posléze poslanců sněmovny snížil kvórum na vstup koalic do parlamentu. Toto snížení stále nebylo funkční, a tak se v roce 2021 podařilo poslancům v parlamentu snížit kvórum na přijatelnou úroveň.
Aby se dvoučlenné předvolební koalici umožnil vstup do parlamentu, musí od voličů dostat minimálně 8% hlasů, a pokud jde o trojkoalici, musí dostat 11% hlasů. To už je funkční.
Jenže postupně jsme si začali zvykat, že pidistrany se provážejí do parlamentu na křídlech velkých stran nepřiznaně. Pokud šlo o jedince, bylo to pro tvorbu zákonů únosné.
Letos se však utvořily koalice nepřiznané v ohromujícím počtu, čímž zcela vyřadily zákonné paragrafy omezující vstup do parlamentu. To hrozí tím, že nová vláda již bude mít zcela znemožněno tvořit racionální zákony.
Tento počin našich politiků je nejen na hraně zákona, ale jednoznačně proti duchu naší Ústavy. Tím ohrožují naši liberální demokracii s občanskými svobodami.
Jde o koalici Stačilo! a koalici SPD, které nám připravily zaplevelení našeho parlamentu rychlokvašnými politiky bez programu a bez srozumitelné ideologie, kteří nám potenciálně budou blokovat tvorbu zákonů. Tyto nepřiznané koalice mají mít kvórum 11% pro vstup do parlamentu a koalice Pirátů má splnit 8% voličů dle našeho volebního zákona. Pirátům se to zřejmě podaří.
Protože nikdo nemá odvahu tento problém řešit do voleb, je takřka jisté, že tento postup našich zákonodárců v duchu proti Ústavě, bude muset pro zjevnou nespravedlnost řešit Ústavní soud po volbách.
Politici Stačilo! a SPD chtěli přechytračit naše zákony, ale já považuji za téměř jisté, že pro vstup do parlamentu musí dosáhnout na 11% voličských hlasů. Nesmíme si z Ústavy dělat trhací kalendář! To by byl konec naší liberální demokracie s občanskými svobodami a nastolili bychom autoritativní či autokratický režim, třebas i sloužící ruskému agresivnímu imperialismu. (Stačilo!) To chceme?
MUDr. Bohumír Šimek, praktický lékař v.v.
