Nejzrádnější volby

Mnozí se divíme, že ke krajským volbám voliči nechodí. Proč by měli chodit volit, když kandidáty neznají a většinou je nemohou poznat předem.

Začněme zajímavým dialogem:

„Volím hejtmana Kubu, protože vím, co pro kraj za své funkční období udělal.“

„To je odeesák, toho volit nebudu.“

„Koho tedy budeš voli? „

„Babiše!“

„Vždyť ten tady nekandiduje. A v televizi vidíš jen svatou trojici!“

„Aťsi! Kuba udělal hodně práce, ale volím Babiše!“

„Proč?“

„Přesvědčili mne!“

Občané volí kandidátku podle státní politiky, i když s celostátní politikou tyto volby mnoho společného nemají. Když si prohlédneš všechny kandidátky, zjistíš, že na nich prakticky nikoho neznáš. Proto většina volí podle jednotlivých stran.

Programy jednotlivých stran nemá smysl číst. Všechny jsou stejné! Krajské politiky většinou v televizi nevidíš, kdo je lepší, nevíš! Má smysl jít k volbám?

V místních volbách, alespoň v menších obcích, máš možnost kandidáty poznat. Ve městech je to horší, ale není to nemožné. Člověk by čekal, že v těchto volbách jde o službu spoluobčanům. Ale už i v těchto volbách někdy jde převážně o moc.

V celostátních volbách by měli volit především ti, kteří aspoň něco ví o politice, protože volíme podle jednotlivých stran. Proto bychom měli znát programy jednotlivých stran a jejich zacílení do budoucnosti. Bohužel, zejména programy populistických stran neodpovídají politické situaci, ale bývají odezvou výzkumů veřejného mínění.

Našim populistickým stranám se povedl majstrštyk. K volbám přitáhli právě ty občany, které normálně politika nezajímá a k volbám nechodí. Systematickým pomlouváním vládnoucích stran, totální negací jejich práce a vynikajícím zvládnutím metodiky ruské hybridní války si zavázaly tyto politické negramoty tak, že nejsou schopni volit nikoho jiného, než právě jen tyto populistické strany.

Volby do krajských zastupitelstev jsou zrádné právě tou nemožností poznat volené občany a jejich spojitost s celostátní politikou je navíc nejistá. Soudím podle toho, že těsně po Listopadu se mně jeden odeesák zeptal „Pane doktore, proč vám na tom záleží, jestli je ODS pravicová nebo levicová?“

Volíme do krajských zastupitelstev a do senátu. V krajských zastupitelstvech očekávám vítězství populistických stran a v senátních volbách, díky druhému kolu, může převládnout racionalita nad populismem.