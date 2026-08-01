Nadlidi
Takoví nadlidi jsou také u nás. A mají svoje kamarádíčky, kteří je před spravedlivým soudním řízením ochrání. Stačí jen rozšířit poslaneckou imunitu nad její původní smysl.
Smyslem poslanecké imunity je ochrana svobody slova v poslanecké sněmovně, aby poslanci z moci zákonodárné nemohli být stíháni ze strany moci exekutivní za svoje výroky v poslanecké sněmovně, když budou kritizovat vládu.
Rozšíření poslanecké imunity na všechny poslancovy skutky, které porušují naše zákony, vytváří z těchto politiků nadlidi. Pokud se poslanec dopustí zločinu, je nejprve posuzován imunitním výborem poslanecké sněmovny, který rozhodne, zda poslanec bude vydán spravedlnosti. Quod licet Iovi, non licet bovi? Co je povoleno bohovi, není povoleno volovi! Opravdu jsme si všichni před zákonem rovní?
Jde tedy o ochranu moci zákonodárné, jde o obranu svobody slova proti potenciální zvůli moci exekutivní. (Navíc tady jde o ingerenci do moci soudní!) Ve skutečnosti má jít o ochranu demokratických poslanců od nedemokratické zvůle moci výkonné.
Podle naší Ústavy povstává moc zákonodárná a výkonná z jedněch voleb, takže obrana moci zákonodárné před mocí výkonnou není tolik potřebná. Přesto de facto poslanec Andrej Babiš z moci zákonodárné se skrze poslaneckou imunitu jistí proti potenciálnímu útoku premiéra Andreje Babiše z moci exekutivní, proti potenciálnímu ohrožení svobody slova. Nechce být vydán spravedlnosti. Absurdní!
Jenže stav naší společnosti je mnohem horší! Část politiků napadá náš demokratický systém v jeho základech! Pochybují o funkci demokratického dělení moci ve státě a znevažují demokratické instituce. Pochybují nejen o fungování moci soudní, ale pochybují i o dalších pilířích liberální demokracie, jako jsou veřejnoprávní média.
Napadání demokratické dělby mocí a napadání dohledu nad vládními politiky považuji za jednoznačné nakročení od liberální demokracie s občanskými svobodami k autoritativnímu a totalitnímu režimu! V současné probíhající ruské agresi toto vše považuju za velmi nebezpečné a podle mne může jít o nakročení naší státní svrchovanosti do náruče velmoci.
Zvláště nebezpečné je to v situaci, kdy polovina politické reprezentace jedná ve virtuální realitě, aby si udržela zájem svých podřízených voličů. Pokud opustíme prosté pravdy, poddáváme se ve své submisivitě agresivní velmocenské politice v duchu ruské hybridní války.
Současnou vládní koalici nazvala Olga Richterová „koalicí Čapího a Orlího hnízda“. Při jednání poslanecké sněmovny dne 5/3-2026 bych spíše souhlasil, že jde o koalici nevydávání spravedlnosti.
Nadlidi jsou nezlomně přesvědčeni o své pravdě. Kdo nejde s nimi, je proti nim. Proto všechny ostatní nálepkují „pražská kavárna“, „lepšoidi“ a našeho přísně nadstranického prezidenta nálepkují „leader opozice“, aby nemohl být podruhé zvolen na tento post, a aby byl zvolen někdo z řad nadlidí!
To mne nepřekvapuje, protože náš pan prezident je liberální demokrat a opoziční demokratické strany také preferují liberální demokracii. Nadlidi však v duchu ruské hybridní války preferují Putinovu řízenou demokracii.
Odkaz Václava Havla, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí, je základní cesta pro udržení si naší liberální demokracie s občanskými svobodami!
Žádní nadlidi nás nespasí!
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Co mne zneklidňuje?
1) Nedemokratické kastovnictví nám občanům přestává vadit. 2) Šíří se fašistické chování. 3) Komunisti měli svoje sovětské ptydepe. Nová kasta má také svoje ptydepe, které brání osobní odpovědnosti v prosté pravdě!
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Pro vážné onemocnění publikuji opožděně, přesto na aktuálnosti neubývá.
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https://medium.seznam.cz/clanek/tomas-frantisek-pribyl-vlada-chce-po-ustavnim-soudu-nastoleni-neliberalniho-typu-demokracie-302239#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=blogy.sznhp.box&dop_vert_ab=&dop_vert_id=&source=hp&seq_no=5&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=abtest317_posun_midroll_varA
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-macinka-zverejnil-sms-od-prezidenta-40590224#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_vert_ab=&dop_vert_id=&source=hp&seq_no=2&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=abtest317_posun_midroll_varA
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/226411010110305/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/226411058060305/
Bohumír Šimek
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Sledujme nepochopitelnou válku mezi naším prezidentem a premiérem o naši liberální demokracii s občanskými svobodami a o autoritativní režim autoritativních stran pro totální ovládnutí a podrobení našich občanů?
Bohumír Šimek
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Bohumír Šimek
Chudák volič!
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Bohumír Šimek
Chceš být ovcí vedenou na porážku?
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Bohumír Šimek
Státníci, politici a šašci
Státníků je mezi námi jako šafránu, ale všichni zasluhují naši úctu. Vděčíme jim za naší liberální demokracii s občanskými svobodami a za právní stát. Politici mají hodně daleko ke státníkům. A nebezpečných šašků je plná zem.
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