Nadlidi
Takoví nadlidi jsou také u nás. A mají svoje kamarádíčky, kteří je před spravedlivým soudním řízením ochrání. Stačí jen rozšířit poslaneckou imunitu nad její původní smysl.
Smyslem poslanecké imunity je ochrana svobody slova v poslanecké sněmovně, aby poslanci z moci zákonodárné nemohli být stíháni ze strany moci exekutivní za svoje výroky v poslanecké sněmovně, když ji budou kritizovat.
Rozšíření poslanecké imunity na všechny poslancovy skutky, které porušují naše zákony, vytváří z těchto politiků nadlidi. Pokud se poslanec dopustí vraždy, je nejprve souzen imunitním výborem, který rozhodne, zda poslanec bude vydán spravedlnosti. Quod licet Iovi, non licet bovi? Co je povoleno bohovi, není povoleno volovi! Opravdu jsme si všichni demokraticky před zákonem rovní?
Jde tedy o ochranu moci zákonodárné, jde o obranu svobody slova, proti zvůli moci zákonodárné navíc ingerující do moci soudní. Ve skutečnosti má jít o ochranu demokratických poslanců od nedemokratické zvůle moci výkonné.
Podle naší Ústavy vzniká moc zákonodárná a výkonná při jedněch volbách, takže obrana moci zákonodárné před mocí výkonnou není potřebná. Přesto de facto poslanec Andrej Babiš z moci zákonodárné se skrze poslaneckou imunitu jistí proti potenciálnímu útoku premiéra Andreje Babiše z moci exekutivní, proti potenciálnímu ohrožení svobody slova. Absurdní!
Jenže stav naší společnosti je mnohem horší! Část politiků napadá náš demokratický systém v jeho základech! Pochybují o funkci demokratického dělení moci ve státě! Pochybují nejen o fungování moci soudní, ale pochybují i o dalších pilířích liberální demokracie, jako jsou veřejnoprávní média.
Napadání demokratické dělby mocí a napadání dohledu nad vládními politiky považuji za jednoznačné nakročení od liberální demokracie s občanskými svobodami k autoritativnímu a totalitnímu režimu! V současné probíhající třetí světové válce toto vše považuju za velmi nebezpečné a podle mne jde o nakročení naší státní svrchovanosti do náruče velmoci.
Zvláště nebezpečné je to v situaci, kdy polovina politické reprezentace jedná ve virtuální realitě, aby si udržela zájem svých podřízených voličů. Pokud opustíme prosté pravdy, vydáváme se ve své submisivitě agresivní velmocenské politice.
Současnou vládní koalici nazvala Olga Richterová „koalicí Čapího a Orlího hnízda“. Při dnešním jednání poslanecké sněmovny (5/3-2026) bych spíše souhlasil, že jde o koalici nevydávání spravedlnosti.
Odkaz Václava Havla, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí, je základní cesta pro udržení si naší liberální demokracie s občanskými svobodami!
Žádní nadlidi nás nespasí!
………………
Co mne zneklidňuje?
1) Nedemokratické kastovnictví nám přestává vadit. 2) Šíří se fašistické chování. 3) Komunisti měli svoje sovětské ptydepe. Nová kasta má také svoje ptydepe, které brání osobní odpovědnosti v prosté pravdě!
……………….
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/226411010110305/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/226411058060305/
Bohumír Šimek
Mikuláš Minář
Mladý muž, hluboce lidský, s vysoce nadprůměrnou inteligencí je ochotný obětovat svůj život ve prospěch našeho národa, ve prospěch Pravdy a úcty ke každému člověku, ve prospěch naší liberální demokracie a našich občanských svobod.
Bohumír Šimek
Má Babišova vláda skončit?
Opozice vyvolává jednání o nedůvěře vládě, občanská společnost se bouří proti postupům a neurvalému chování vlády a vláda se jen bohorovně vysmívá, že dostala důvěru a teď si může dělat, co chce. Je to pravda?
Bohumír Šimek
Zničíme občanskou společnost jako komunisti?
Posláním „Milionu chvilek pro demokracii“ je střežení naší liberální demokracie s občanskými svobodami proti nedemokratickým tlakům. Zařaďme si občanskou společnost do demokratického systému.
Bohumír Šimek
O co jde? Jde o destrukci státu?
Od politika očekáváme cílenou péči o fungování státu, obranu státu, vnitřní bezpečnost, péči o fungující občanskou společnost, péči o občany přinášející do společnosti bohatství a péči o občany, kteří se neumí o sebe postarat sami
Bohumír Šimek
Kdo lže? Pan prezident nebo vláda?
Pan prezident Petr Pavel řekl Volodymyru Zelenskému, že bychom mohli zvážit prodej 4 letadélek Ukrajině. Vládní politici na to řekli, že prezident nemluví pravdu, protože ta letadélka nelze prodat, naše armáda je potřebuje.
