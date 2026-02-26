Mikuláš Minář
Mikuláš Minář a Benjamin Roll v roce 2019 zorganizovali „Milion chvilek pro demokracii“ a statisícové demonstrace na Letné, když hrozilo zametení pod koberec kauzy „Čapí hnízdo“. Leč moci výkonné se stále daří, aby pro nadměrně rozšířenou poslaneckou imunitu kauza nebyla dořešena.
Těmto dvěma studentům a statisícům demokratů vadilo, že moc výkonná bezostyšně usiluje o ingerenci do moci soudní, což je těžký antidemokratický prohřešek. To je časté v autoritativních režimech, ale v liberální demokracii si to absolutně nesmí dovolit! Díky těmto demonstracím se moc soudní pochlapila a tlakům moci výkonné nepodlehla. To bylo za vlády Andreje Babiše.
Naše veřejnost pak vyhecovala Mikuláše Mináře, aby založil novou stranu. Pro její založení si dal podmínku, sehnat 500.000 podpisů. Sebráno bylo pouze 39.000 podpisů. Proto se projekt nové strany nerealizoval.
Přesto se v roce 2021 podařilo složit vládu z demokratických stran ODS, TOP09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů, což nebylo toliko zásluhou „Milionu chvilek pro demokracii“, ale díky roztříštěnosti autoritativních stran.
Za vlády Petra Fialy docházelo také k řadě nebezpečných kauz, na které „Milion chvilek pro demokracii“ poukazoval, ale společnost pro mega protesty nebyla akceschopná. Chyběla dostatečná rozbuška.
Do letošního roku se však různé rozbušky stupňují. Naše demokraty zaskočilo druhé vítězství Donalda Trumpa v USA prezidentem. Volba člověka s rysy psychopatie není riziková jen pro americkou demokracii, ale i pro celý svět.
Negativních důsledků je už tolik, že bychom o nich mohli napsat celý nový článek. Vyvolává to dojem, že došlo k novému velmocenskému rozdělení světa mezi Donaldem Trumpem a Vladimírem Putinem. „Tvoje je Evropa.“ „A tvoje je Amerika.“ Je to možné. A nejhorší je, že u nás jsou politici, kteří s tím potenciálně souhlasí!
Každopádně dochází k narušení euroatlantické liberální demokracie a hrozí proměna evropského humanismu postaveného na židovské a křesťanské tradici v „nový světový řád“ velmocenské síly, moci a porobení slabšího.
Dochází ke štěpení společnosti na stoupence prosté pravdy a stoupence virtuální reality. Po výchově voličů ve virtuální realitě a ztrátě jejich vztahu k prosté pravdě a racionalitě, lze snáze získat vládu v zemi.
Navíc se přidala naše zkušenost s uchopením moci Viktorem Orbánem v Maďarsku a Robertem Ficem na Slovensku. Prvním jejich krokem bylo omezení svobody slova a podřízení médií vládnoucí straně. Vzájemně se podporují s naším Andrejem Babišem.
Všichni jsme věděli, že volby v říjnu 2025 budou rozhodující pro vývoj a udržení naší liberální demokracie s občanskými svobodami. Očekávali jsme, že „Milion chvilek“ bude aktivizovat společnost pro udržení demokracie. Nezaznamenal jsem to.
Ve volbách zvítězily autoritativní strany a demokratické strany musely ustoupit. Zvítězily pro nepřiznané koalice, kdy SPD ve skutečnosti byla čtyřkoalice, která pro nepřiznání skutečnosti byla počítána za jedinou stranu.
V této věci rozhodoval i Ústavní soud, který rozhodnul, že taková čtyřkoalice se počítá za stranu jedinou, že je to v Česku již zaběhnutou praxí. Toto rozhodnutí Ústavního soudu vnímám jako rozhodnutí proti duchu Ústavy, protože kvórum pro vstup do Parlamentu má svůj ústavní smysl. Po tomto rozhodnutí máme v Parlamentu strany, které zdaleka nemají 5%, ale pohybují se kolem procenta jednoho. Důsledky tohoto rozhodnutí neseme všichni.
A tak nám vládne ve skutečnosti šestikoalice: ANO s předsedou Andrejem Babišem, SPD s předsedou Tomio Okamurou, Svobodní s předsedou Liborem Vondráčkem, Klausem založená Trikolora s předsedkyní Zuzanou Majerovou, PRO pornoherce Jindřicha Rajchla a Klausem preferovaní Motoristé sobě s předsedou Petrem Macinkou a čestným prezidentem Filipem Turkem, který není členem. Ten dělá největší rozruch ve vládní koalici, že to přikrývá mnohem důležitější problémy.
Jde o vládu autoritativních, populistických, proruských a podle chování se zdá i destruktivních fašistických stran. Olga Richterová z Pirátů mluví o koalici Čapího a Orlího hnízda, ale mluví se i o koalici nevydávání politiků soudní spravedlnosti.
Klademe si otázku, do jaké míry jejich úsilí po vládnutí není silnější než zájem o liberální demokracii s občanskými svobodami. Jejich podrážení důvěry v demokratické instituce, důvěry v demokratickou dělbu moci, důvěry v právní stát, a navíc jejich koaliční program vstřícný agresivnímu ruskému imperialismu a úsilí o zrušení koncesionářských poplatků pro veřejnoprávní média bez otevřeného osvětlení řešení jejich financování, nenechává žádného liberálního demokrata v klidu.
Zejména když Robert Fico a Viktor Orbán jako první počin zaútočili na omezení svobody slova. Klidu ani nedodá, že vládní ministři skutečně hledají inspiraci pro realizaci svého programu u slovenských politiků.
Vyvrcholením byl noční útok Petra Macinky na integritu prezidentského úřadu s mafiánským vyhrožování našemu panu prezidentovi generálu Petru Pavlovi, pokud se nepodvolí přání Motoristů. To slušný člověk nemůže omluvit! Nejabsurdnější je, že Petr Macinka je ministrem zahraničí!
A tak tu najednou máme řadu ohrožení naší liberální demokracie s občanskými svobodami, které nenechává demokraty klidným. Proto tak mnoho lidí přišlo na Staroměstské a Václavské náměstí bez ohledu na počasí na výzvu „Milionu chvilek“ zveřejněnou na poslední chvíli. Proto došlo na obranu demokracie po celém Česku ke shromáždění tisíců občanů!
„Milion chvilek pro demokracii“ před volbami zaspal. Ale i Ústavní soud dle mého mínění zaspal, a proto naše občanská společnost zdvihá hlavu na obranu naší demokracie, občanských svobod a právního státu!
Vnímal jsem, že „Milion chvilek pro demokracii“ se odmlčel, protože se profesionalizoval pomocí 15-20 zaměstnanců financovaných z milodarů občanů. Profesionalizace je vždy hrob jakékoliv aktivity.
Proto na scénu opět vystupuje autentický aktivista liberální demokracie Mikuláš Minář a vybízí mladé, aby vstoupili do politiky. Za základní cíle považuje 1) uhájení svobody slova a demokratické nezávislosti veřejnoprávních médií na politicích, 2) uhájení demokratické dělby moci s nezávislostí justice a policie na moci výkonné, 3) uhájení vnitřní i vnější bezpečnosti s uhájením státní svrchovanosti v rámci EU a NATO, a uhájení efektivní pomoci Ukrajině před ruským agresorem 4) ochránění zranitelných společenských skupin před útoky kohokoliv.
Začínáme obranou našeho pana prezidenta generála Petra Pavla před mafiánskými praktikami fašizoidních politiků, kteří usilují o jeho vystřídání svým politikem. Nemohl by to být čestný prezident Motoristů? Nebo Radek Vondráček?
Našeho pana prezidenta Pera Pavla, přísného obránce demokracie, spravedlnosti a právního státu, nesmíme opustit, jako Slováci opustili svoji vynikající paní prezidentku Zuzanu Čaputovou, která zůstala jako nahá v trní, když politici současné vlády Roberta Fica hecovali lůzu, aby křičela „Čaputová je americká ku.va“!
Ani náš pan prezident, ani Mikuláš Minář nejsou mluvčí opozice, jak tvrdí zlí jazykové. Oba se jen staví na obranu naší demokracie, občanských svobod a právního státu. Pokud by měl být Mikuláš Minář umlčen kulí nebo vypadnutím z okna, podobně jako v roce 1948 náš nejlepší ministr zahraničí Jan Masaryk, pak bude zcela zjevné, kdo ve skutečnosti ovládá naší zem.
