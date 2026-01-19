Martin Kupka je maják české politiky!
Petr Fiala vytáhnul ODS z popela jako konzervativně pravicovou stranu, částečně byl úspěšný ve zbavení se zákulisních kmotrů a svoji stranu i vládu postavil na evropském humanismu, který jediný bez iluzí dokáže tak malé země, jako je Česko, zachovat ve státní svrchovanosti.
Navíc se mu podařilo, že klausovští členové pohrdající funkční Evropskou unií, pohrdající Eurem a usilující pokračovat v politickém byznysu a typických ruských ekonomicko-politických korupčních vztazích, které jsme tu měli před Listopadem, převážně opouští loď ODS. Tím se začíná řešit otázka, co to ta konzervativní pravice ve skutečnosti je, aby ten termín nebyl jen plácačkou na nepohodlné mouchy.
Polovina našich politiků velmi úspěšně staví na lži a nenávisti, a na proruských narativech, kterými je v současnosti zaplavována naše veřejnost ruskou hybridní válkou.
Tato politika nás vede k odporu vůči Evropské unii, odporu vůči obrannému společenství Severoatlantické aliance a vede nás přiznaně i nepřiznaně k úctě k ruskému agresivnímu imperialismu a do jeho područí.
Tato vstřícnost k Rusku je pozůstatkem romantické doby devatenáctého století a nostalgií po době, kdy od druhé světové války jsme byli Stalinovou ruskou gubernií pod ideologickou zástěrkou proletářského internacionalismu. Polovina našich politických stran nás vede tímto směrem.
Polovina naší politické veřejnosti odmítá evropský humanismus opírající se o židovskou a křesťanskou tradici, chránící svrchovanost malých států. Přesvědčují nás o moderním „novém světovém řádu“ moci, síly a servilní podřízenosti mocnějšímu, a nevadí jim konec naší státní svrchovanosti v područí jisté světové mocnosti.
Petr Fiala stavěl naši budoucnost na naší státní svrchovanosti opřené o souručenství dalších vzájemně se posilujících malých států v Evropě, staví na židovské a křesťanské tradici, staví na pravdě Ježíše z Nazaretu, Mistra Jana Husa a na výzvě Václava Havla, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.
Mnozí z nás se tomu vysmívají, že jde o naivitu, že je pro nás bezpečnější nechat se spolknout jistou velmocí. To je podle nich jediná cesta k míru. Prostě není! Jejich lhostejnost k naší státní a osobní svobodě je pro naši liberální demokracii velmi nebezpečná.
Martin Kupka je pokračováním úspěšného Petra Fialy, je pokračováním evropského humanismu chránícího naší státní svrchovanost. Staví na pravdě a úctě k druhému člověku, které jsou podmínkou odmítnutí našeho podřizování se světovým mocnostem.
Proto vnímám Martina Kupku jako maják v dnešním moři lži a nenávisti. Jestliže dnes polovina naší společnosti pohrdá solidností politiků a proklamují svoji lhostejnost, zda naše česká kocábka se rozbije o mocenská skaliska, pak je to právě nově zvolený předseda ODS, který svítí do té dnešní husté tmy, abychom úspěšně propluli se svobodou a demokracií.
Já věřím, že naši občané pochopí význam pravdy a význam vzájemné úcty pro naši svobodnou budoucnost. Možná to bude pár let trvat než se naši občané svobodně postaví na své vlastní nohy v duchu Mistra Jana Husa, Jana Ámose Komenského, Tomáše Garrigue Masaryka a Václava Havla.
Na tu cestu je třeba lidem svítit. A takových majáků jako je Martin Kupka je mezi námi hodně!
Martin Kupka chápe nutnost vybudování silné, úspěšné, konzervativně pravicové ODS. Podobně je nutné vybudovat všechny silné strany usilující na naši liberální demokracii s občanskými svobodami. Pokud bude třeba se posílit vzájemným tahem za svobodné a demokratické lano, dosud máme dost času ke spojení.
Bohumír Šimek
Hrozby nastupující vlády – 2
Zákony o střetu zájmů brání tomu, aby jakýkoliv politik nemohl čerpat české a evropské peníze do svých firem. Někteří tomu nechtějí rozumět. Mnohem horší je, když tomu odmítají rozumět členové jejich stran!
Bohumír Šimek
Zkus pochopit současnou světovou politiku
Naše myšlení je odpoutáváno od evropského humanismu vhodného pro malé státy jako je Česko a jsme tlačeni do „nového světového řádu“ síly, moci a servility vhodného pro velmoci, umožňujícího neokolonialismus.
Bohumír Šimek
Moudrý stařík
Touto komoditou ve veřejném prostoru pohrdáme obdobně, jako pohrdáme vzděláním, akademickou diskusí, ale jako pohrdáme i našimi schopnými politiky a vládními představiteli. Neohrožuje to naši společnost?
Bohumír Šimek
Ruský trolling? Co to je? (Upraveno a dozdrojováno)
Popišme si metodu ruských tajných služeb, kterou lze rozložit a ovládnout jakoukoliv společnost. Této metody efektivně využívají také naše autoritativní strany k mobilizaci svých voličů.
Bohumír Šimek
Cenzura
Úsilí o pravověrnost je s člověkem od nepaměti. Kdo prožil komunistickou cenzuru a autocenzuru, kdo poznal ruskou cenzuru s eliminací autorů ze společnosti, dobře ví, o čem píšu, pokud budu psát o dnešní cenzuře.
