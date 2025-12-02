Martin Kuba opouští ODS. Proč?
Václav Klaus byl členem komunistického Prognostického ústavu pracujícího pod dohledem ruských tajných služeb KGB. Tito zaměstnanci u nás po Listopadu organizovali politickou a ekonomickou transformaci. Obsadili klíčové role v nově vznikajících stranách a nově vznikajících státních organizacích a úřadech.
Václav Klaus se vloudil mezi zakladatele Občanského fóra, dostal politické funkce ve státě a založil ODS jako liberálně pravicovou stranu. Konzervativně pravicové desatero určující směr strany při jejím vzniku, které dnes již žádný člen ODS nezná, neprošlo.
Václav Klaus do své strany přijímal předlistopadové komunisty, kteří poznamenali stranu otočením kormidla doleva, včetně kopírování ruských ekonomicko-politických vztahů v podobě stranického byznysu a korupčního prostředí, kterému se komunisti naučili po svém únorovém puči podle ruského vzoru. Při polistopadové transformaci se zhaslo a každý dělal, co uměl. Pokud byl přichycen, soudní řízení se táhlo přes desítku let, které bylo ukončeno Klausovou amnestií.
Proti korupčnímu stranickému byznysu se spravedliví lidé začali bouřit a vznikaly různé antikorupční strany, které svedly spoustu občanů na scestí, aniž by umožnily obnovu přirozených, solidních vztahů. Klausova ODS také klesala v politickém byznysu, ztrácela své voliče a masová strana se potápěla do nicoty.
Propad ODS zastavil profesor politologie Petr Fiala, který byl zvolen předsedou a začal navracet morální hodnoty do strany v duchu křesťanských hodnot a tradic. A voliči se začali vracet.
Po první vládě autoritativní strany ANO se svým majitelem Andrejem Babišem se Petru Fialovi podařilo zmobilizovat voliče demokratických stran a vytvořit s nimi vládu, která usilovala o obnovu liberální demokracie s občanskými svobodami a úsilím po právním státu.
Členové strany ANO, která si programově říká hnutí, prorokovali Fialově vládě konec do pár měsíců s přesvědčením, že pětikoalice nemůže u nás dlouho existovat. Zmýlili se!
Petr Fiala v zájmu naší svobody a státní svrchovanosti dal přednost liberální demokracii před stranickým, mocenským a ideologickým posilování ODS. Petr Fiala spojil demokratické strany tak, aby se jejich voliči nepropadali do neexistence. Neměl to jednoduché udržet pět zcela rozdílných stran pohromadě. Jejich hlavním pojítkem byla naše demokracie, které jsme víceméně bezpracně dosáhli 17. listopadu 1989.
Všichni politici autoritativních stran se svými majiteli a jejich klakami prorokovali Fialově vládě krátké trvání. Klasickým petrohradským trollingem, který k nám přinesli ruské tajné služby ve své desinformační hybridní válce, proměňujícím pravdu v lež a lež v pravdu, začali systematicky každodenně útočit na Fialovu vládu a proměňovali její úspěchy ve virtuální neúspěchy. Vládu neporazili, ale úspěšně jí vzali její voliče.
Fialova frakce ODS stavějící na konzervativním pravicovém myšlení měla znemožněno provádět svoji politiku pro opoziční trolling a pro odbory usilujícími o sociální neklid, který ohrozil náš stát. Z této potupné uličky se Fialově vládě nepodařilo uniknout. Touto souhrou opozice s odbory se konzervativní pravicové voliče podařilo umlčet a současnost už známe. V tomto duchu lze hodnotit i chování Martina Kuby.
ODS se skládá ze dvou frakcí: Původní Klausova ODS prezentující se jako liberální pravice, která je především pragmatická, nevadí jí politický byznys a převážně se staví proti evropské unii. Korupční vztahy považuje za normu doprovázející všechny státy. Nemá cenu s nimi zápasit. Klausovská ODS je schopna spolupracovat i s autoritativními stranami.
Fialova frakce se opírá o evropský humanismus, o odkaz Václava Havla, o naši státní suverenitu, kterou garantuje skrze Evropskou unií a obranné společenství Severoatlantické aliance proti ruským hrozbám. Důvěrně zná ruské politiky, nezavírá před nimi své oči, a proto nevěří ruskému agresivnímu imperialismu. Uvědomuje si, že Ukrajina napadená Ruskem bojuje i za naší svobodu. Fialova ODS odmítá spolupráci s autoritativními stranami, se stranami povrchně populistickými, se stranami, kterým fašistické chování nevadí, a se stranami proruskými.
Miroslav Kalousek, který byl původně lidovec, a který pak založil Karlu Schwarzenbergovi TOP09, nyní vyčítá demokratickým stranám, že odmítli spolupracovat s Babišovým ANO, aby vyšachovali fašistické a proruské politiky z nastupující vlády.
Klausovská frakce ODS to vidí stejně. A k této frakci patří i Martin Kuba. Proto již v posledních volbách nepomáhal v kampani Fialově ODS, která byla pro větší jednotu demokratů v koalici SPOLU.
Kladu si otázku, zda politici klausovské frakce ODS si uvědomují, že štěpením této strany ohrožují naši liberální demokracii. Martin Kuba je ve svém štěpení ODS velmi úspěšný a rád bych věřil tomu, že příčina jeho jednání tkví pouze v úsilí o změnu stranické ideologie a politiky.
Pak ale nechápu, proč v zájmu naší liberální demokracie nepředložil svoje ideologické požadavky na blízkém sjezdu ODS, kde mohl usilovat o změnu ideologie i o post předsedy ODS. Takto to vypadá, že ODS se štěpí na svých morálních předpokladech a na směřování našeho státu.
………………..
Ad Respekt 49/2025:9 Kuba už ODS nespasí
Pozoruhodné informace:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/audio-podcast-ptam-se-ja-jak-okamura-serizne-zahranicni-cesty-293025#dop_ab_variant=1581211&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
Bohumír Šimek
Papež ocenil Petra Fialu
Jednou milou a pracovitou duší jsem byl upozorněn na zcela nepatrný článeček v Katolickém týdeníku 48:2025 s informací, kterou jsem dosud v žádném médiu nikde nezaznamenal. Jde o zcela mimořádné ocenění.
Bohumír Šimek
Advent
Jde o zrcadlo doby. Pokorné očekávání zrození Boží Pravdy a Lásky v nejtemnější části roku jsme nahradili bombasticky se třpytícími pozlátky a vzájemnou lásku jsme proměnili ve vzájemné okrádání.
Bohumír Šimek
Hrozby nastupující vlády - 1
Zastavme se dnes jen u tří věcí: 1) snižování zdanění osob samostatně výdělečně činných, 2) zablokování platů politiků a 3) vztah vnikající vlády k Evropské unii a k ruskému agresivnímu imperialismu.
Bohumír Šimek
Zdravotní péče pod drobnohledem
Ad: Doktor Pafko řekl jen to, o čem se v medicíně dlouho ví (Respekt 50/2022:str.9) Není pravda, že zdravotní péče je podfinancována pro feminizaci zdravotnictví! Pokud chceš znát pravdu, čti dál.
Bohumír Šimek
Chtěli jsme změnu? Máme změnu!
Tvoří se vláda ANO Andreje Babiše, SPD Tomio Okamury a Motoristů Petra Macinky a Filipa Turka v symbioze s Václavem Klausem a Milošem Zemanem. Jakou změnu očekáváš?
|Další články autora
Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku
Seriál Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny...
Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují
Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně...
Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let
Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné...
Hřib se snažil Babišovi dát QR kód, aby vrátil miliardy. Šéf ANO ho odhodil
Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se pokusil ve Sněmovně dát předsedovi ANO a zřejmě budoucímu premiérovi...
Babiš se rozplakal, když mluvil o synovi. Jak chce řešit střet zájmů, neřekl
S knihou o Agrofertu, který označil za své dítě budované třicet let, přišel ve čtvrtek k řečnickému...
„Síň hanby a levicové šílenství.“ Bílý dům spustil lavinu útoků na kritizující média
Bílý dům spustil webovou stránku kritizující média a novináře, jejichž zpravodajství o krocích...
Bradáčová podala dovolání v kauze exnáměstka ÚZSI. Soud ho dříve osvobodil
Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala dovolání v případu bývalého náměstka Úřadu pro...
Největší skvrna na Slunci za desetiletí je vidět pouhým okem, vyvolá polární záři
Magnetické pole Slunce způsobilo na jeho povrchu obrovskou skvrnu, kterou lze v následujících dnech...
Česko je třetí od konce. V genderové rovnosti se mu v rámci EU moc nedaří
Česká republika je na cestě k rovnosti mezi ženami a muži zhruba na půli cesty. Ve srovnání se...
Prodej zemědělské usedlosti v Oslnovicích
Oslnovice, okres Znojmo
4 780 000 Kč
- Počet článků 735
- Celková karma 15,39
- Průměrná čtenost 1027x