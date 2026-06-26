Macinkův puč
Přesto politici autoritativních stran absurdně vyhrožují pučem našich demokratů. To mne znepokojuje. Demokratičtí politici o puči vůbec neuvažují, ale politici autoritativních stran o puči opakovaně mluví.
A co víc! Štěpí exekutivní politiku na dvě antagonistické části s nebývalou chutí! Proč? Naše Ústava počítá s domluvou svobodných demokratických politiků, ale oni spravedlivou domluvu odmítají. Vláda se odmítá scházet na pravidelných schůzkách nejvyšších politických postů v zemi, jak bylo do loňska zvykem! Proč? Svoje aktivity před prezidentem dokonce tají! Není to absurdní?
O tom, že náš pan prezident generál Petr Pavel je moudrý demokrat a je na tolik asertivní, že na hrubosti vládních politiků nereaguje, je důvodem, proč si ho myslící demokraté tolik váží. Ale proč je toto příčinou zběsilé nenávisti politiků autoritativních stran, to absolutně nechápu.
Mnozí politici autoritativních stran se dle vzoru ruské hybridní války aktivně staví proti Evropské unii, proti obrannému společenství Severoatlantické aliance, proti zápasu Ukrajinců válčících s agresivním ruským imperialismem a často se staví ambivalentně vůči velmocenskému agresorovi. Proč? Vždyť Ukrajinci svým obranným úsilím dokonce chrání Evropu před krvelačným ruským agresorem.
A po vzoru ruské hybridní války politici autoritativních stran lžou, nesrozumitelně trollí, takže simplexní lidé jim absolutně věří. Metodika ruské hybridní války, vystavěná na nejnovějších odborných poznatcích, likividuje racionalitu člověka a pouze ho nevratně emocionálně váže na „spasitele“. Této irracionalitě podléhá stále více lidí, dokonce i vysokoškoláci, jejichž IQ120 považujeme za minimum.
Někteří politici autoritativních stran napadají naši Ústavu, že je špatně napsaná, dělají si svůj výklad odporující výkladu jejích autorů a mstí se každému, kdo má jiný náhled než oni. Jen oni mají pravdu! Ústavní soud by se měl zrušit, požaduje Filip Turek! Nepotřebujeme ho, protože špatně vykládá Ústavu. Absurdní pýcha!
Potřebujeme vůbec poslaneckou sněmovnu? Vždyť je to žvanírna. Potřebujeme moc soudní, když se snaží zachovat si svoji demokratickou svobodu proti moci výkonné? A konečně oligarchové mají svoje právníky, kteří umí do moci soudní ingerovat!
Cesta lží, přepisování dějin, nenávisti, pomstychtivosti, hrubosti, nadávek a nactiutrhání je cesta blízká nacistům, fašistům, teroristům a ruskému agresivnímu imperialismu!
Putin říká, že liberální demokracie je příliš složitá. Jeho „řízená demokracie“ bez občanských svobod je akčnější! Některým našim politikům se to také tak líbí. Babiš říká, že jsme si zvolili změnu.
Liberální demokracie s občanskými svobodami a právním státem má skončit? Nejprve je nutné ovládnout veřejnoprávní média, aby byl klid na vládnutí! A v chaosu odstranit pevné demokraty, jako je náš pan prezident. Na tu špinavou práci tu máme Klausovy agresivní nevzdělané puberťáky!
To bude ten Macinkův puč, o kterém stále mluví politici autoritativních stran?
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Možná bude stačit totální ovládnutí Česka a vyřazení našeho pana prezidenta generála Petra Pavla z politiky! Moudrý demokrat překáží!
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Macinkovo pohrdání Ústavou:
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-kysela-v-civilizovane-zemi-by-macinka-za-slova-o-ustavnim-puci-uz-ministrem-nebyl-40585070#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_vert_ab=&dop_vert_id=&source=hp&seq_no=1&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku
https://blog.idnes.cz/petrstrompf/rozkaz-znel-jasne-dve-davky-nestaci-macinko-pal-ostosest.Bg26061068
Bohumír Šimek
Petr Macinka: Soudruh se pokusil o ústavní puč
Normální ministr zahraničí NESMÍ tvrdit, že požadavek vyjádřený Ústavním soudem v jeho předběžném opatření v zájmu zachování ústavních zvyklostí je ústavním pučem, protože tím projevuje svoji politickou neschopnost!
Bohumír Šimek
Babišova černá díra zdravotnictví
Psal jsem do Zdravotnických novin, jak zabránit vzniku „černé díry“, z pozice klíče ke zdravotní péči, z pozice praktického lékaře, který vidí pod prsty většině aktérů ve zdravotnickém systému. Psal jsem, ale nejsem novinář.
Bohumír Šimek
Od demokracie k totalitě
To jde rychle. Stačí vyvolat chaos a oligarcha může vše. Naši rodičové nedokázali pochopit, jak mohli komunisté zvítězit. Nepostřehli, že jsou vedeni ruskými tajnými službami. Tak jsme se dobrovolně vzdali liberální demokracie.
Bohumír Šimek
Ohrožení české demokracie a občanských svobod?
Andrej Babiš: Chtěli jste změnu! Budete ji mít! Tomio Okamura: My můžeme všechno! My už v České republice máme nacistickou nebo teroristickou totalitu? Zatím jsem si toho nevšimnul!
Bohumír Šimek
Rusifikace české politiky
Překvapilo mne to a překvapuje stále víc, jak naše politika se stále více podobá vztahům v ruské společnosti politických a ekonomických elit. Podobně mne překvapují i naše falešné vztahy a lhostejnost mezi lidmi vůči budoucnosti.
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