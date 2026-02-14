Má Babišova vláda skončit?
1) Z rozhodnutí Ústavního soudu pod vedením jeho předsedy Josefa Baxy, které stále vnímám jako nepochopitelné rozhodnutí proti duchu Ústavy, se Babišova vláda skládá ze tří stran: ANO, SPD a Motoristů. Ve skutečnosti jde o šestikoalici, protože se v ní skrývají tři další strany, které podkračují zákonné kvórum 5% pro vstup do poslanecké sněmovny. Jde o Jindřicha Rajchla PRO, Klausovu Trikoloru s předsedkyní Zuzanou Majerovou a Svobodné s předsedou Liborem Vondráčkem.
Stále nedovedu pochopit, jak mohl Josef Baxa připustit, že čtyřkoalice je z hlediska fungování stran jen stranou jedinou. Vtírá se mi otázka, zda nebyl někým ohrožován jako dnes je vydírán náš pan prezident generál Petr Pavel.
2) Občanskou společnost postavilo na nohy a začala se organizovat proti vládě, když došlo ke hrubému a neomalenému chování vlády vůči našemu panu prezidentovi, který se chová velmi moudře dle naší Ústavy a v zájmu našich občanů a v zájmu udržení si naší liberální demokracie s občanskými svobodami.
3) Babišova vláda vyvolala střet s naším panem prezidentem ohledně jmenování jednoho člena Motoristů do vlády, jehož chování je v rozporu s chováním řádného občana. Jejich samolibý výklad Ústavy staví nad potenciální výklad Ústavy Ústavním soudem. Vláda odmítá výklad znalců, protože vláda tomu rozumí správně jako jediná.
4) Babišova vláda ohrožuje naši liberální demokracii pro pohrdání demokratickými principy a pohrdáním přísným demokratickým oddělováním moci zákonodárné, exekutivní a soudní. Navíc vyvolává u občanů nedůvěru k demokratickým institucím v zemi.
5) Babišova vláda ohrožuje naši zemi snižováním bezpečnosti naší země svým neurčitým zapojením do Evropské unie a obranného společenství Severoatlantické aliance.
6) Babišova vláda odmítá efektivní pomoc Ukrajině napadené Ruskou federací. K muniční iniciativě Fialovy vlády, na které jsme si vybudovali mezinárodní renomé, se chová jako „chytrá horákyně“. Má, ale nedá. Slíbí a nedodá. Naši občané svojí vládu zahanbují svou spontánní efektivní pomocí Ukrajině!
7) Vládní politici se nedokážou postavit čelem k soustavnému nactiutrhání a spílání jednoho svého člena Ukrajině a nechávají ho pronášet nehorázné pomluvy nejen Ukrajiny, ale i Evropské unie, garanta naší státní svrchovanosti. Ostatně SPD od počátku usiluje o vystoupení z EU a z NATO, což je Kremlu obzvláště sympatické.
8) Babišova vláda odmítá řešit konflikt zájmů svého premiéra a svých dalších členů, čímž se dostává do konfliktu s legislativou. Její členové se navíc vysmívají občanům upozorňujícím, že porušují zákony.
9) Babišova vláda je vládou rádoby „nadlidí“, kteří nemusí být vydávaní k soudu za svoje provinění jako ostatní občané. Zneužívají nadměrně široký výklad poslanecké imunity. Odmítají vydávat své členy za svá provinění soudní spravedlnosti.
10) Kromě toho, že jde o nepřípustnou ingerenci do spravedlnosti, systematicky znevažují úctu k demokratickým institucím svojí opakovanou deklarací o jejich podjatosti. Touto cestou přímo ohrožují fungování naší liberální demokracie.
11) Jednou z prvních plnění svého programového prohlášení chtějí ukončit fungování veřejnoprávních médií financovaných z koncesionářských poplatků a jejich přímé podřízení rozmarům vládnoucí strany, jako tomu bylo za vlády komunistů.
Ostatně již se podařilo z vládního zákulisí odstranit nejlepšího ředitele ČT Petra Dvořáka a nadále je usilováno o rozbití fungujících programů. Místo odborníků na danou problematiku jsou zváni „odborníci“, jejichž články mi systematicky posílal jeden proruský aktivista několik let.
Podřízení veřejnoprávních médií vládnoucí straně mají nestydatě ve svém programu jako jeden z prvotních cílů.
12) Členové Babišovy vlády usilují o odklon od evropského humanismu, který je vhodný pro menší a slabší státy, jako je Česko, a ve kterém platí solidnost, pravda, úcta k druhému člověku, platnost zákonů a platnost smluv.
A naopak se přiklání k „novému světovému řádu“ moci, síly, licoměrného patolízalství, lži, pohrdání druhým člověkem, pohrdání menším státem, otrockému podřizování se světovým velmocem. Prvně jsem se s tím setkal v rozhovoru Richarda Brabce (ANO) s ministrem Martinem Dvořákem (STAN). Kam se ztratila naše hrdost?
13) Nejednoznačné začlenění na ose Východ-Západ a jednoznačná vstřícnost části vlády vůči Ruské federaci, znepokojuje řadu občanů u nás zejména pro bagatelizaci ruské války na Ukrajině.
14) Aniž by Andrej Babiš vyřešil svůj střet zájmů, byl jmenován premiérem, sestavil vládu a jeho vláda byla jmenována, kromě Filipa Turka, u kterého byl zjištěn podivný vztah k zákonům země a podivný pocit nadřazenosti nad ostatními občany.
Babišova vláda rukou předsedy Motoristů, rukou ministra zahraničních věcí, skrze noční SMS provedla neomalený útok na hlavu našeho státu, že prezident musí jmenovat Filipa Turka ministrem, jinak se dožije věcí, které ještě v politice nikdy nebyly. Toto vyhrožování připomíná mafiánské nebo fašistické chování!
Místo zasypávání vykopaných příkopů mezi vládou a Hradem, Petr Macinka bezostyšně užívá mafiánské způsoby a vyzývá k izolování a ignorování našeho pana prezidenta v jeho prezidentském úřadu.
Nedivím se, že někomu tato hrubá agrese vůči nejvyšší hlavě státu připomíná útok Klementa Gottwalda na prezidenta Edvarda Beneše, nebo útok Adolfa Hitlera na prezidenta Hindenburga.
A když si k tomu připomeneme snímky hajlujícího Filipa Turka, jeho zálibu ve sbírání artefaktů z doby nacistického Německa a jeho rozporuplný vztah k menšinám v naší společnosti, pak se neubráním otázce, zda Václav Klaus skrze svoje Motoristy nechce vyvolat dojem, že u nás vládne fašistická vláda.
Mohlo by se to stát příčinou pomoci Vladimíra Putina při osvobozování Česka od fašismu, jako jeho předchůdce Leonid Brežněv v roce 1968 pomáhal osvobodit Československo od kontrarevoluce, která zde nebyla!
………...
Hříchů Babišovy vlády je mnohem více. Nestačím je všechny vypsat, jak je vnímám. Ale nepřekvapuje mne, že naše občanská společnost se proti tomu brání.
A reakce politiků vládních stran? Sto osm je sto osm! Žádná solidnost, žádná čest, žádná spravedlnost. Dali jste nám moc a teď mlčte! My vládneme!
Opoziční politici marně vyzývají vládní politiky k odpovědnosti za naši liberální demokracii, za naše občanské svobody. Marně! Politici ztratili úctu sami k sobě, opouštějí Ústavu, že mají povinnost se svobodně rozhodovat podle svého nejlepšího svědomí při svém hlasování v zájmu občanů a nikoliv v zájmu svého vůdce a jeho strany.
Hlasování o nedůvěře vládě je prý zbytečné a nesmyslné. Žádný vládnoucí politik není svobodný? Na to nelze spoléhat. Proto hlasování o nedůvěře vládě není zbytečné. Je nutné! O těchto současných problémech je nutné veřejně mluvit! Mohli bychom se znovu ocitnout všichni nesvobodní v náruči světové velmoci, třebas opět v náruči Ruské federace!
Kamarád Andreje Babiše Robert Fico svojí ohavnou vulgaritou a nestydatými pomluvami vyhnal vynikající demokratku slovenskou prezidentku Zuzanu Čaputovou z jejího úřadu.
Naše občanská společnost spravedlivě zdvihá hlavu, aby ubránila našeho pana prezidenta generála Petra Pavla před fašistickou, smradlavou žumpou. On to nepotřebuje, protože na rozdíl od Petra Macinky, je chlap!
Važme si svojí liberální demokracie, svých občanských svobod! Jen při věrnosti pravdě a vzájemné úctě o tyto hodnoty nepřijdeme!
…………………………..
Napsáno dne 1/2-2026 a s pokorou zde publikováno 14/2-2026
…………………………..
https://medium.seznam.cz/clanek/matej-kacaba-babis-a-spol-lez-a-nenavist-musi-zvitezit-nad-pravdou-a-sounalezitosti-236573?utm_campaign=abtest299_slideable_tt_varBB&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz#dop_ab_variant=1633010&dop_source_zone_name=blogy.sznhp.box&dop_vert_ab=&dop_vert_id=&source=hp&seq_no=1
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/226411030500201/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/226411030510201/
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-neudelame-stejnou-chybu-jako-na-slovensku-rekl-minar-na-zaplnenem-staromaku-40560481#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
Bohumír Šimek
Zničíme občanskou společnost jako komunisti?
Posláním „Milionu chvilek pro demokracii“ je střežení naší liberální demokracie s občanskými svobodami proti nedemokratickým tlakům. Zařaďme si občanskou společnost do demokratického systému.
Bohumír Šimek
O co jde? Jde o destrukci státu?
Od politika očekáváme cílenou péči o fungování státu, obranu státu, vnitřní bezpečnost, péči o fungující občanskou společnost, péči o občany přinášející do společnosti bohatství a péči o občany, kteří se neumí o sebe postarat sami
Bohumír Šimek
Kdo lže? Pan prezident nebo vláda?
Pan prezident Petr Pavel řekl Volodymyru Zelenskému, že bychom mohli zvážit prodej 4 letadélek Ukrajině. Vládní politici na to řekli, že prezident nemluví pravdu, protože ta letadélka nelze prodat, naše armáda je potřebuje.
Bohumír Šimek
Kdo lže? Pan prezident nebo vláda?
Pan prezident Petr Pavel řekl Volodymyru Zelenskému, že bychom mohli zvážit prodej 4 letadélek Ukrajině. Vládní politici na to řekli, že prezident nemluví pravdu, protože ta letadélka nelze prodat, naše armáda je potřebuje.
Bohumír Šimek
Martin Kupka je maják české politiky!
Slyším kolem sebe, že tím ODS končí, že nový předseda je málo útočný, do dnešní doby se nehodí, současné dominující křiklouny nepřekřičí, současné převládající lháře nedokáže přelhat, je pokračování proradného Petra Fialy.
|Další články autora
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...
Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
Největší české úspěchy na zimních olympijských hrách. Znáte je všechny?
Jsou tu XXV. zimní olympijské hry! Hostí je italská města Milán a Cortina d’Ampezzo. Pro...
Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě
Zimní olympijské hry 2026 jsou tu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme...
GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize
Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody,...
Trend krátkých vertikálních videí typických pro TikTok či YouTube dráždí filmové fanoušky
Šestnáct ku devíti. V tomhle formátu máte nejspíš, pokud jste fandové, koukání na filmy nejvíc...
Tunely na Pražském okruhu zrychlí. Řešení sice není levné, ale žádoucí
I na Pražském okruhu se pojede svižněji, slibuje Ředitelství silnic a dálnic. Stovkou místo...
Jablonec nad Nisou podpoří sousedské akce, v programu je 400.000 korun
Sousedské slavnosti a pikniky, drakiády, pohádkové cesty lesem, veřejná čtení, workshopy a tvůrčí...
Albánie je vzorem tolerance, říká český pár, který se usadil na Balkáně
Ivan Vacke z Uherského Hradiště a Martina Lovecká z Uherského Ostrohu žijí už pět let v Albánii a...
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...
- Počet článků 749
- Celková karma 14,66
- Průměrná čtenost 1016x