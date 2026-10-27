Konec svobody a demokracie?
Vztah naší vlády k ruskému agresivnímu imperialismu není dostatečně čitelný. Ukrajinu podporujeme, ale necháme jí v tom! Ani jeden náboj pro Ukrajinu! Obrana naší země? Proč? S Putinem nikdy válčit nebudeme. My chceme mír!
Putin vzkázal Ukrajincům: „Když budete rozumní (vzdáte se), nic se vám nestane.“ Realitu vidíme! My jsme rozumnější, my se Putinovi vzdáme bez jediného výstřelu? Dokonce jedna naše strana se stala tlampačem ruské propagace a jejím voličům to nevadí!
Putin nazval svůj režim pojmem „řízená demokracie“. Každý myslící člověk vnímá, že jde o režim bez občanských svobod. Proto ten útok proti „liberální demokracii“? Liberální demokracie má ve svém názvu jako podmínku občanské svobody. Řízená demokracie je bez občanských svobod. To je cíl autoritativních stran?
Zatím svobodná občanská společnost na náměstích volá: „Už toho máme dost!“ Lží? Nenávisti? Obavy z omezování občanských svobod? Prvním krokem do řízené demokracie a každé totality je podřízení veřejnoprávních médií vládnoucí straně, jako to měli komunisti před Listopadem.
Zrušení dobře fungujícího financování veřejnoprávních médií skrze zrušení koncesionářských poplatků, které dobře funguje, a neschopnost vládních politiků vysvětlit změnu financování, to vede k různým obavám a spekulacím, které se projevují aktivizací společnosti.
Ve všech státech, kde byli donuceni měnit financování veřejnoprávních médií, protože financování skrze koncesionářské poplatky nefungovalo, několik let veřejně diskutovali, jak změnit financování a zachovat svobodu médií a zachovat všechny funkce, které veřejnoprávní média mají v opravdové liberální demokracii.
U nás žádná veřejná diskuse neproběhla a podle Andreje Babiše ani neproběhne. Není třeba. Bude se přece diskutovat dva měsíce ve sněmovně s převahou vládních politiků bez odborníků.
Nikdo nezkoumal, kolik procent občanů chce ukončit financování veřejnoprávních médií skrze koncesionářské poplatky, a kolik procent si tuto změnu nepřeje. Na této, možná většině, nám nezáleží? Vláda svým voličům nabídla konec koncesionářských poplatků a její loajální voliči jí to volbou autoritativních stran odsouhlasili?
Tím současná vláda nám vysvětluje, proč přistoupila ke zrušení koncesionářských poplatků. Jiný důvod neexistuje. To nám může být divné a vyvolávat různé spekulace. Většina společnosti se obává ovládnutí médií jedinou vládní stranou, jako to měli komunisti. To je konec svobodných, pravdivých informací u nás!
Každý nastupující autoritativní režim začíná znásilněním veřejnoprávních médií a končí násilím policie, armády a tajné policie. A nátlakové, autoritativní postupy vládních stran nám tuto možnost spíše potvrzují!
Občanská společnost se proti tomu brání a jde do ulic k protivládním demonstracím. Žádá demisi vlády. Žádá svobodu pro veřejnoprávní média. Žádá zachovat naši liberální demokracii s občanskými svobodami, které jsme získali v listopadu 1989.
Chceme totéž? Přidáme se k nim?
Bohumír Šimek
Cesta do totality?
V roce 1948 ruské tajné služby provedly antidemokratický puč pomocí komunistů. Nepodobá se stav dnešní naší společnosti naší poválečné společnosti? Popišme si cestu do totality a zvažme, zda se té cestě dokážeme vyhnout!
Bohumír Šimek
Proč Babiš prohrál volby
STAN:ANO=10:0 Katastrofa! Pojďme panu premiérovi hledat příčinu selhání, než najde nepřítele, který ho zastavil na cestě k řízené demokracii. Zatím je to jen lenost jeho stoupenců, kteří nešli volit do druhého kola senátních voleb
Bohumír Šimek
Vítězové a poražení
Tyto volby byly znamením, jak moc jsme pokročili na cestě od liberální demokracie s občanskými svobodami k „řízené demokracii“ (Putinův terminus technicus) bez občanských svobod. Dnes víme, že nejsme tak hloupí, jak to vypadalo.
Bohumír Šimek
Chudák volič
Doba je těžká, nepřehledná, přehršel nekontrolovatelných informací, pravda je smíchána se lží, pravdu logicky nenajdeš, volené politiky neznáš, všichni jsou nejlepší, všichni mluví pravdu a vždycky jen ti druzí lžou.
Bohumír Šimek
Rusko, pro tebe všecko!
Záhy po rozpadu Sovětského svazu na konci studené války a marném pokusu o liberální demokracii, ruské tajné služby s Putinem v čele připravily ovládnutí světa a obnovu ruské říše, Veliké Rusi sahající od Lisabonu po Vladivostok
|Další články autora
Všimli jste si zelených trubek poházených v lese? Mají účel, který většinu lidí nenapadne
Při procházkách po lesích lze narazit na velké množství rozházených zelených rour. Třeba v oblasti...
Naděje pro lidi s artrózou. Vědci ze Stanfordu našli způsob, jak obnovit poškozenou chrupavku
Bolavé klouby a omezený pohyb trápí miliony lidí po celém světě. Artróza se s věkem objevuje stále...
Na Proseku otevřeli novou bobovou dráhu. Futuristické terasy nabízejí výhled až na Hradčany
Známá bobová dráha na pražském Proseku se po 22 letech proměnila k nepoznání. Přibyla druhá trať...
České tenisky dobývají svět. Tyhle limitky od Botasu i Prestige rozhodně stojí za pozornost
Teniskový svět už dávno není jen hřištěm velkých globálních značek. I české firmy si našly vlastní...
Smíchovské nádraží otevírá nová nástupiště. Vlaštovky čeká demolice, pravěk zůstane
Jedno z největších nádraží v Praze a také Česku má za sebou první část velké rekonstrukce. Dnes...
Deště z minulého týdne dosytily povrchovou vrstvu půdy, níže sucho zůstává
Deště z minulého týdne dokázaly na většině území Česka dosytit povrchovou vrstvu půdy do 40...
Úzkokolejka při obnovené premiéře cestující lákala. Měsíčně jich svezla 30 tisíc
Jindřichohradecká úzkokolejka končí první sezonu po obnově provozu. Její majitel Albert Fikáček ji...
Projděte se nechtěným zámkem v Českém středohoří. Kraj už popáté nenašel kupce
Pátý pokus o prodej a znovu neúspěšný. Zámek Milešov v Českém Středohoří zůstává i po další dražbě...
Policie ve Znojmě šetří napadení dívky se sexuálním podtextem, zadržela dva mladíky
Znojemští kriminalisté se zabývají případem napadení se sexuálním podtextem, aktéři jsou mladší...
- Počet článků 786
- Celková karma 14,05
- Průměrná čtenost 985x