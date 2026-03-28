Konec naší liberální demokracie, konec občanských svobod?
Nejsme právě tou pomalu vařenou žábou? Když ji dáš do hrnce s vodou a zapálíš pod hrncem plyn? V hrnci má vodu, má svoji jistotu. Proč by skákala ven do nejistoty? Ta voda začíná tak příjemně hřát! Žába necítí, jak jí měknou svaly. Najednou ta voda začíná pálit! A už nejde vyskočit. Snaží se, ale svaly neposlouchají. Už nevyskočí!
Varovným znamením by pro nás mělo být, že nám nevládnou strany s vnitřní demokracií usilující o liberální demokracii, občanské svobody a právní stát, které se mohou střídat podle občanských preferencí jejich programů.
Vládnou nám autoritativní strany usilující o autoritativní režim, strany se svým vůdcem, se svým majitelem, který jediný má ve straně pravdu, a který se řídí našeptávači, které neznáme! Jsou to našeptávači místní, naši oligarchové, nebo našeptávači z cizí mocnosti?
Vládne nám šestice autoritativních stran: ANO Andreje Babiše, SPD Tomio Okamury (což je ve skutečnosti čtyřkoalice, klausovští SVOBODNÍ Libora Vondráčka, TRIKOLORA založená Václavem Klausem s předsedkyní Zuzanou Majerovou, PRO pornoherce Jindřicha Rajchla) a MOTORISTÉ SOBĚ s předsedou Petrem Macinkou z Institutu Václava Klause a s jejich prezidentem Filipem Turkem.
Jsou tyto autoritativní strany zodpovědné za náš stát? Politici těchto stran nám tvrdí, že jsme chtěli změnu. Jakou změnu? Proč nám tuto změnu tají?
Po rozpadu Sovětského svazu ruské tajné služby KGB s Vladimírem Vladimírovičem Putinem v čele zahájily speciální operaci k návratu ruské hegemonie. K tomu jim slouží nejrůznější hybridní formy války a speciální vojenská operace na Ukrajině, která je ve skutečnosti vyhlazovací. Holokaust! Když budeme moudří a k Rusku vstřícní, nic se nám nestane. To také sliboval Putin Ukrajincům.
Jednou z forem hybridní války je rozdělení společnosti na protichůdné, antagonistické tábory. To se Rusům daří v Evropě, ale i ve světě. Také u nás! Rusové přišli se svými narativy, kterým uvěřila velká část našeho národa. Zjišťuji, že jejich ujařmovací metodiku přijaly autoritativní strany, vychovaly si svoje voliče a staly se podle ruského vzoru neporazitelné. Jak jim v tom pomáhají ruské tajné služby GRU zatím nedokážu prokázat.
Jakou změnu pro nás přichystaly tyto autoritativní strany? To se nám tají! Pokud přehlédneme jejich floskule o prioritách našemu lidu, ve skutečnosti jejich program neznáme. Je zcela vágní, ale je jistě podobně krásný, jako ho měli po druhé světové válce komunisti. A velká část národa za těmito přísliby jde jako náměsíčník za měsícem po okenní římse.
Autoritativní strany chtějí řídit náš stát jako svůj podnik (Andrej Babiš), ze kterého lze ulít pro sebe, co se jim zlíbí. Takový ruský styl, že? Prý je to normální. Není! Politik má sloužit svým občanům!
Autoritativní strany slouží svým oligarchům. A prohlédneme-li skrze jejich fráze, obyčejným lidem rozhodně neslouží! Bezostyšně zadlužují naši republiku v zájmu opanovaní našeho teritoria. Bezostyšně využívají v naší postfaktické době naší lhostejnosti k pravdě. Mají svůj narativ, kterému se dobře vyučili od skutečných mistrů ovládání společnosti. Mají své ptydepe!
A jaký je vztah autoritativních stran k ruskému agresivnímu imperialismu? Poznáme to na jejich vztahu k Ukrajině. Přidávají se na stranu Ukrajinců nebo Rusů? Na stranu Volodymyra Zelenského nebo Vladimíra Putina?
Andrej Babiš má na Slovensku kamaráda Roberta Fica se stranou SMER, který z rozhodnutí strany prohlásil, že Babiš nemá nic společného se slovenským agentem tajné policie Burešem, a v Maďarsku má svého kamaráda Viktora Orbána, který se svojí stranou FIDEZ vládne již 16 let.
Vydáme se jejich cestou vstřícnosti vůči Putinovi a pokoření se jeho ruské agresivitě? Andrej Babiš tvrdí, že v žádném případě. Ale všichni jsme mohli opakovaně slyšet na vlastní uši, proč Radek Vondráček po volbách v roce 2021 nebyl zvolen do vedení poslanecké sněmovny. Nebylo to pro jeho zákulisní jednání s Rusy? Není současná neochota politiků autoritativních stran zvolit do vedení sněmovny politiky demokratických stran pouhou mstou?
Nejsou to právě Rusové, kteří drží ochrannou ruku nad našimi autoritativními stranami? Záleží autoritativním stranám na naší liberální demokracii, když systematicky semení do společnosti nedůvěru k našim demokratickým institucím a k demokratické dělbě moci?
Nevedou nás autoritativní strany do autoritativních režimů, jako mají na Slovensku, v Maďarsku a v Rusku? Nepřekročili jsme v podzimních volbách pověstný rubikon, ze kterého není návratu?
Václav Havel nás před tím varoval svým odkazem, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Jsme ještě schopni se navrátit na tuto cestu Ježíše z Nazaretu, Mistra Jana Husa, Jana Ámose Komenského, Tomáše Garrigue Masaryka, Jana Palacha, Václava Havla a mnoha dalších u nás i ve světě?
Náš pan prezident generál Petr Pavel tuto cestu pravdy a úcty k druhému člověku nastoupil. Dokážeme to také?
.…………………………………….
Profesor Ústavního práva JUDr. Jan Kysela Ph.D.,DSc u Marie Bastlové:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/audio-podcast-ptam-se-ja-kroky-babisovy-vlady-ktery-ohrozuje-demokracii-302412#source=hp&seq_no=1&dop_ab_variant=1653411&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&utm_campaign=abtest308_feed_filter_varA&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
Ohrožení veřejnoprávních médií od 1:20:10 a zejména 8 minut od konce:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11412378947-90-ct24/226411058130326/
Věra Jourová v druhé půlce::
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/226411000370326/
Nedělní debata!
https://www.ceskatelevize.cz/porady/17560641670-nedelni-debata/226411033200322/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/17560641670-nedelni-debata/226411033190322/
Jsi odolný vůči sektě?
https://blog.idnes.cz/vodvarka/jste-odolni-vuci-sekte.Bg26030722
Karneval pokračuje:
https://blog.idnes.cz/vodvarka/karneval-pokracuje-xvi.Bg26030687
Vladimír Mlynář a jeho otec Zdeněk Mlynář:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Mlyn%C3%A1%C5%99
Manipulace s voliči
Věřte, nevěřte! Jsem senior. Ti buď průzračně vidí různá moudra, nebo pouze prázdně konfabulují. Nabízím svůj stařecký pohled a nikoho nenutím, aby mi věřil. Předkládám jen myšlenky chytřejších, kterým věřím.
Nadlidi
Všichni jsou si před zákonem rovní. V liberální demokracii s občanskými svobodami a v právním státu. V autoritativních režimech to tak není, tam pro určité lidi zákony neplatí, zákonům se vysmívají a odmítají spravedlivé soudy.
Mikuláš Minář
Mladý muž, hluboce lidský, s vysoce nadprůměrnou inteligencí je ochotný obětovat svůj život ve prospěch našeho národa, ve prospěch Pravdy a úcty ke každému člověku, ve prospěch naší liberální demokracie a našich občanských svobod.
Má Babišova vláda skončit?
Opozice vyvolává jednání o nedůvěře vládě, občanská společnost se bouří proti postupům a neurvalému chování vlády a vláda se jen bohorovně vysmívá, že dostala důvěru a teď si může dělat, co chce. Je to pravda?
Zničíme občanskou společnost jako komunisti?
Posláním „Milionu chvilek pro demokracii“ je střežení naší liberální demokracie s občanskými svobodami proti nedemokratickým tlakům. Zařaďme si občanskou společnost do demokratického systému.
- Počet článků 753
- Celková karma 13,85
- Průměrná čtenost 1012x