Konec liberální demokracie?

Zasloužíme si svobodný, svrchovaný stát? Zasloužíme si demokratický stát? Zasloužíme si občanské svobody? Proč pak jednáme proti svým společným zájmům?

Nestačí to svádět na ruskou hybridní válku štěpící naší společnost na dva antagonistické tábory. Přes veškerou investigativní práci redaktorů Respektu, kteří osobně byli u prvního petrohradského institutu na trolling, je mezi námi řada občanů, kteří popírají ruskou hybridní válku, a kteří se vysmívají lidem reportujícím tato fakta.

A přitom všichni denně potkáváme popírače této reality shromážděné v nejrůznějších autoritativních stranách bez vnitřní demokracie, kteří falešný narativ ruské hybridní války považují za jedinou, takřka posvátnou pravdu, a vysmívají se všem, kteří se opírají o reálně dostupná fakta.

Dokonce přichází s ideologií, že nastal „nový světový řád“, nahrazující dosavadní evropský humanismus, a hlásají nový řád síly a moci pohrdající slabším jedincem a slabším státem. Dosavadní etické a morální zásady odvrhují a nahrazují je propagací systému „Pán a otrok“, „Velmoc a porobený stát“. Možná neuvědoměle, ale možná i potenciálně vědomě!

Tento „nový světový řád“ nám představují jako jedinou možnou cestu do naší budoucnosti. Jde tedy o cestu porobení se mocnější, agresivnější ruské mocnosti. Nepřipomíná vám ten výraz také Marxův pohled na svět? Není to krok zpět? Není to cesta ze svobody člověka do nového otroctví?

Uvědomme si, že pokud odstoupíme od úsilí po etických a morálních hodnotách, přímým důsledkem je ztráta občanské svobody! A dáváme-li též přednost formálním právním vztahům před hledáním skutečných příčin našeho přirozeného chování ve vztazích, budeme omezováni novými a novými zákony omezujícími naši svobodu.

Dám konkrétní současný příklad. Ve Francii uzákoňují zákaz kouření na plážích a v parcích, protože lidé nejsou navzájem ohleduplní. Chybí nám úcta k druhému člověku? Tak omezíme svobodu člověka! To se dnes stává normou! I u nás! Tady jde celkem o maličkost, ale děláme to i v mnohem závažnějších vztazích. Odmítáš morálku? Přijdeš o svoji svobodu!

Nejproduktivnější ve ztrátě občanských svobod je vysmívání se odkazu Václava Havla, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Není to přímý nástup na cestu autoritativních režimů a podřízení se silnějšímu? To je cesta připravující nás na návrat do náruče ruského agresivního imperialismu!

Ruská hybridní válka nás nepozorovaně přivádí k porobení cizí mocností. Její metodiku ovládání člověka podle nejnovějších neurofysiologických poznatků z konce minulého století přijaly i naše autoritativní strany a snaží se touto cestou ovládnout naši společnost.

Jsi pro zachování liberální demokracie s občanskými svobodami a úsilím po právním státu? Co pro to děláš? Čekáš v koutečku, až o ty občanské svobody přijdeš?

Podle mého vnímání společnosti již téměř polovina z nás ochotně přijímá ruské narativy s jejich důsledky, jako je tomu na Slovensku. Před patnácti léty podle mých osobních zkušeností šlo jen o jednu třetinu občanů! V tu dobu elfové tvrdili, že jde jen o 15% občanů. Ale pozor! Vloni na jaře podle jednoho zveřejněného průzkumu již 40% lidí z nás potvrdilo, že by jim nevadil autoritativní režim bez občanských svobod! A to je vážné!

Bitcoinová causa je ránou do vazu našich svobod. Nevěřím, že Pavel Blažek je hloupý člověk! Těžko prokážeme, že ho uchvátil démon mamonu. Ostatně to se vyšetří. Dnes nelze vyloučit, že dal přednost osobnímu prospěchu před naší demokratickou společností.

Ale také si uvědomuji určité souvislosti, které jsou potenciálně reálné. Pavel Blažek vstoupil do rozjetého Klausova politického byznysu, kde uvázla naše transformace společnosti v duchu typicky ruských ekonomicko-politických vztahů. Dále všichni víme o vztahu Pavla Blažka k rusofilovi Miloši Zemanovi a všichni víme o jeho pětihodinovém rozhovoru v restauraci s podnikatelem ve specifickém ruském prostředí. Ano, to nic nedokazuje. To jsou jen jisté indicie.

Bitcoinová causa vážně ohrožuje naši demokracii a naše občanské svobody. A já si kladu otázku, zda dojde k poškození jen osoby Pavla Blažka nebo bude s tím poškozena naše liberální demokracie. Vážná rána do týla je to pro SPOLU těsně před volbami. Proč těsně před volbami, když se to připravovalo několik let?

Naši liberální demokracii neohrožuje jen ruská hybridní válka se svým destruktivním narativem, ale ohrožujeme ji my sami svým nemorálním chováním, loupeživým chováním ve vztahu k veřejným financím a nadměrným úsilím o oligarchickou privatizaci státu, typickou pro ruskou společnost.

Podobně velikým rizikem je naše nejen etická (ale i politická) nevzdělanost a nedomýšlení dopadu našeho hraničního vnímání našich pojmů. Často zneužívaným je naše úsilí o absolutní svobodu slova. Sem však nepatří svoboda lhát! Pro mnohého z nás je obtížné rozlišovat pravdu od lži!

Sem patří i nehorázné lži našich politiků v duchu ruského trollingu, převracejícího pravdu v lež a lež v pravdu. To deformuje politickou soutěž politických stran, čímž je ohroženo základní občanské právo volby našich demokratických zástupců do parlamentu. Toto právo volby se týká všech občanů, nejen těch, kteří dokážou rozeznat pravdu od lži!

Jsme na nejlepší cestě ke ztrátě liberální demokracie s občanskými svobodami a k podřízení se ruské mocnosti. Proto je nutné zopakovat, že liberální demokracii možno očekávat jen od demokratických politiků. Autoritativní strany nám mohou dát jen autoritativní režim, podobný jako mají na Slovensku.

Co osobně uděláš na ochranu našich svobod?