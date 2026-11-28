Konec EU a konec NATO?
Nejen po celé Evropě, ale i u nás, jsou politici, kteří přímo hltavě čerpají ruské desinformace jako jedinou pravdu, stávají se hlásnou troubou Kremlu, umetají Putinovi cestu svými hesly „Ani náboj pro Ukrajinu!“, „Chceme jen mír!“, „Chceme, aby se Ukrajina nemohla bránit!“
Horší je, že někteří politici se od počátku odvrací od jednotné Evropské unie a od obranného společenství Severoatlantické aliance, která nás chrání před agresivitou ruského imperialismu. Stále chtějí vystoupit z EU i z NATO! Někteří politici vytváří v Evropském parlamentu frakci „Patrioti pro Evropu“, kteří jakoby rozbíjeli jednotu Evropské unie pod zástěrkou „vylepšování“. A někteří z nich dle veřejných zdrojů (Respekt) byli placení z Kremlu přes ruskou banku Sberbank.
Ruská hybridní válka také posiluje destruktivní strany v Evropě, kterým jen záleží na moci a liberální demokracie je jim lhostejná. Příkladem může být „Alternativa pro Německo“ (AfD), kterou podporoval Václav Klaus svými přednáškami.
Ruská hybridní válka systematicky od přelomu tisíciletí rozděluje občany proruskou výchovou na sympatizanty ruského imperialismu a na občany, kteří se nenechají ovlivnit.
Dle veřejně dostupných zdrojů začali primitivním trollingem v petrohradském institutu, který ještě navštívil jeden redaktor Respektu, a ve kterém měli zaměstnanci jediný úkol, v zemích ruského zájmu nabourávat nejrůznější diskuse svojí negací. Když někdo psal, že je to bílé, přesvědčovali diskutéry, že je to černé.
Jen v Česku vytvořili téměř padesát serverů typu Aeronet, ze kterých se šířila a šíří ruská propaganda. Nejprve rozesílali absurdní, lživé, štvavé články na cokoliv a současně štvali proti našim veřejnoprávním médiím, že lžou, že svobodné články najdete jen na serverech typu Aeronetu.
Někteří naši politici tento ruský narativ drží dosud a rozhodli se po vzoru Ruska zničit naše veřejnoprávní média. Začali útokem na jejich financování.
Rusové opakovaně hlásili, že mají zájem navrátit pod moc Kremlu bývalé státy Sovětského svazu a státy bývalé Varšavské smlouvy. Současná hybridní válka rozjetá po celé Evropě téměř dává za pravdu ruskému snu, že Veliká Rus bude sahat od Lisabonu po Vladivostok.
Mnozí lidé namítají, že tolik ruských agentů nemají. Nezapomeňme, že ve státech, které podléhali kremelské věrchušce, zůstalo hodně proruských aktivistů, kteří nás opět směřují pod křídla ruského agresivního imperialismu.
Evropská unie od svých zakladatelů dostala do vínku absolutně jednotné hlasování. Je to vrcholný projev liberální demokracie, který předpokládá, že vládcové sjednocených států budou opravdoví demokraté se smyslem pro celek, a že nebudou nacionální sobci, kteří mohou být příčinou destrukce Evropské unie. Takovým destruktorem jednoty Evropské unie byl do nedávna Victor Orbán. Nyní ho v tom zastupují jeho dva kamarádi.
Nyní se tvoří evropský rozpočet. Absolutní kompromis a souhlas je velmi obtížný pro malý smysl pro celek u některých vládců. Ruská destruktivní hybridní válka má nyní šanci pomocí autoritativních politiků a autoritativních stran rozštěpit Evropskou unii, oslabit ji a připravit si jednotlivé státy k ovládnutí.
Vadilo by to našim vůdcům autoritativních stran? Budeme opět pod nadvládou Kremlu?
……………….
https://podcasty.seznam.cz/podcast/osobnost-plus/lubomir-kopecek-politolog-autor-knihy-barbarizace-ceske-politiky-a-vzestup-politickych-podnikatelu-863648
https://podcasty.seznam.cz/podcast/osobnost-plus/jan-svejnar-ekonom-profesor-na-kolumbijske-univerzite-v-new-yorku-zakladatel-institutu-cerge-ei-864759
https://www.stream.cz/cauky-lidi/babis-zakazuje-humor-urazil-ho-kozub-65614740#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=videoportal.sznhp.box&dop_vert_ab=&dop_vert_id=&source=hp&seq_no=2&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=abtest323_redesign_sluzby_mobil_varB
Nečti, pokud ti vadí vulgarity!
https://www.stream.cz/udalosti-ludka-stanka/jak-se-nackove-derou-z-vesnickych-dvorku-az-do-snemovny-a-co-s-tim-maji-spolecneho-aktivni-seniori-65617164#source=hp&seq_no=1&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=videoportal.sznhp.box&dop_vert_ab=&dop_vert_id=&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=abtest323_redesign_sluzby_mobil_varB
Černý humor
https://www.stream.cz/udalosti-ludka-stanka/vime-co-predvadi-vesele-holky-poslanci-doksanskemu-za-jeho-penize-a-co-za-nase-penize-dela-on-65616378#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=videoportal.sznhp.box&dop_vert_ab=&dop_vert_id=&source=hp&seq_no=3&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=abtest323_redesign_sluzby_mobil_varB
Bohumír Šimek
Babiš a liberální demokracie
Nebe a dudy! Náhled našich vládnoucích autoritativních stran na demokracii upírá našim občanům svobodný vztah ke kritice vládnoucích postupů ve společnosti, když odporují základním demokratickým principům.
Bohumír Šimek
Hyeny mezi námi
Hyena je přirozený sanátor savany. Živí se převážně nemocnými a slabými kusy zvěře. Tím geneticky léčí zvířecí populace. Člověk je jiný. Nejde o sanaci společnosti. Napadá slabší pro snadný zisk. Prubířský kámen je Ukrajina.
Bohumír Šimek
Babiš lže? ANO!
Zvolili jste nás a teď držte hubu a krok! Odevzdali jste se naší moci a my můžeme všechno! My můžeme skončit s liberální demokracií s občanskými svobodami a vést naše Česko do řízené demokracie bez občanských svobod!
Bohumír Šimek
Strach jde z vlády
Podívejme se na to, co vytváří tlak na naši společnost od naší vlády, a co vyvolává naše obavy o naši společnost a naši liberální demokracii s občanskými svobodami. Proč vládní politici vhání naše občany do ulic?
Bohumír Šimek
Konec svobody a demokracie?
Příznivci vládnoucích autoritativních stran se v duchu ruské hybridní války vysmívají pojmu “liberální demokracie“, že neexistuje. (liberální=svobodný) Demokracie buď je nebo není. Proč vláda vzbuzuje reakci naší společnosti?
|Další články autora
Fenomén kyblíků v pražském metru pokračuje. Hvězdou je ten od jogurtu
Zná to každý, kdo se po Praze pohybuje MHD. V některých stanicích metra se lze při troše...
The Prodigy ruší koncert v pražské O2 areně, náhradní termín nebude
Na instagramovém profilu britské elektronické kapely The Prodigy se objevila zpráva, že kvůli...
Největší Lego stavebnice, které si můžete koupit. Rekordman má přes 12 tisíc dílků
Postavit si doma Eiffelovku, obří vesmírnou stanici nebo dokonce slavné Pokémony? Lego v...
Stát se zámeckým pánem? Za byt v Praze můžete zaplatit i více než za zámek
Za byt v centru Prahy můžete zaplatit více než za celé barokní šlechtické sídlo s rozlehlým...
Pražský Semmering se loučí s legendou. Motoráky s desítkami přezdívek nahradí modernější vlaky
Orchestrion, Šukafon, Skleník nebo třeba Kostitřas. Motorové vozy řady 810 mají desítky přezdívek a...
Praha se rozsvítila do vánočních barev. Na náměstích odstartovaly trhy
V sobotu začaly v Praze předvánoční trhy na Staroměstském a Václavském náměstí. Rychle se zaplnily...
V Čáslavi vybuchl rodinný dům. Na místě zemřela žena, další člověk je zraněný
V Čáslavi na Kutnohorsku v sobotu odpoledne zemřela žena při výbuchu rodinného domu. Další člověk...
Areál Potůčky na Karlovarsku zahájil jako první na západě Čech lyžařskou sezonu
Lyžařský areál SKIPOT v Potůčkách na Karlovarsku zahájil dnes v 17:00 večerním lyžováním zimní...
Prahou projel průvod vánočních tramvají. V provozu budou až do Tří králů
Pražský dopravní podnik (DPP) v sobotu představil na dvoře střešovické vozovny, v areálu Muzea MHD,...
Druhý domov v regionu Schladming - Dachstein
Aigen im Ennstal, Štýrsko, Rakousko
5 324 387 Kč
- Počet článků 791
- Celková karma 14,16
- Průměrná čtenost 980x