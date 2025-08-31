Komunisti nám nikdy nevládli
Komunistická strana vznikla v roce 1921 v Praze Břevnově v hospodě „U kaštanu“ sloučením radikálních socialistů a anarchistů. To si pamatujeme všichni ještě ze školy. Ale už málokdo ví, že se jezdili učit do Moskvy, jak „zakroutit demokratům krkem“. Někteří z nich (Zdeněk Fierlinger) v Moskvě podepsali svůj závazek ruským tajným službám.
Nevím, zda naši komunisté asistovali ruským tajným službám, když po druhé světové válce chytali některé naše občany a odváželi je do ruských gulagů. Ale jisté je, že pomocí nich byly u nás okleštěny poválečné volby. Některé politické strany nebyly připuštěny k volbám.
V komunistické režii již bylo poválečné přebudování armády a policie podle ruského vzoru, a byla vybudována i milice jako paramilitantní armáda. Poválečné národní výbory s rudými gardami, neblaze proslulými svým vražděním zejména v pohraničí, se měnily v místní, okresní a krajské národní výbory, jak nemnozí pamatujeme.
To byla „dělostřelecká“ příprava k útoku na naši liberální demokracii, jak jsme ji znali z první republiky založené Tomášem Garriguem Masarykem. Komunistický „demokratický“ puč pod vedením ruských tajných služeb roku 1948 jsme další desetiletí museli nazývat „Vítězným únorem“.
Pod dozorem ruských tajných služeb nás komunisti drželi ve vazalském vztahu k Sovětskému svazu přes čtyřicet let. Když komunisti chtěli v roce 1968 svobodně zdvihnout hlavu, převálcovali nás tanky Sovětského svazu a států Varšavské smlouvy. Svobodné myšlení není ve východním bloku povolené!
Pod tlakem ruských tajných služeb naši komunisti vraždili nejlepší lidi národa skrze nedemokraticky znásilněnou justici, zabírali rozvíjející se fabriky, likvidovali malé živnostníky, vyháněli české občany ze svých domů a statků, z malicherných důvodů je likvidovali na „věžích smrti“.
Naši komunisti pod tlakem ruských tajných služeb ochotně přijímali podivné ruské ekonomicko-politické vztahy plné korupce, protekce a submisivního klientelismu, které jsme si pod dohledem ruských tajných služeb KGB pomocí dozorovaných transformátorů naší společnosti přetáhli přes Listopad jako politický byznys se vztahy, které jsou dodnes stále stopou vztahů v ruské mocnosti.
Po Listopadu prakticky všichni naši občané chtěli liberální demokracii, občanské svobody a právní stát. Chtěli jsme zajištění proti ruskému agresivnímu imperialismu v soustátí Evropské unie a členství v obranném společenství Severoatlantické aliance. To se nám včas povedlo i pomocí ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightové, která byla dcerou československého diplomata.
Ale ani po Listopadu nás ruské tajné služby přejmenované na GRU neopustily. Po rozpadu Sovětského svazu rozjely ruskou hybridní válku u nás a v zemích ruského zájmu. Skupovaly strategické podniky a lokality, snažily se proniknout do našich důležitých orgánů státu, politických stran a politických struktur.
Postupně stále více ovládají naši politiku skrze nedemokratické, autoritativní a destruktivní strany. Proto si kladu otázku, zda opět nepřipravují v naší zemi nový puč letos na podzim. Není u nás dost autoritativních stran, kterým by ve vládnutí nevadil dozor ruských tajných služeb a ztráta naší liberální demokracie s občanskými svobodami?
Ruské tajné služby zahájily i psychologickou hybridní válku podle nejnovějších psychologických, neurofysiologických a behavioristických poznatků.
Zahájily petrohradským trollingem (název dle lokace prvního trollího institutu) narušujícím veřejné diskuse na sociálních sítích v zemích ruského zájmu, na základu převracení pravdy v lež a lži v pravdu. Pak následovalo chrlení absolutně nesmyslných lží a pomluv, které zde rozšiřovali proruští aktivisté formující nové politické strany.
A tak se ruským tajným službám GRU podařilo rozdělit naši společnost na 1) stoupence liberální demokracie hájící občanské svobody a právní stát, usilující o řádné zajištění naší státní svrchovanosti v EU a NATO, a na 2) stoupence autoritativních, destruktivních a veřejně proruských a protievropských stran.
Kdo z nás opakovaně zaregistroval v České televizi, že už i u nás léta máme pravidelně cvičící paramilitantní skupiny? Nepřipomíná vám to právě tu dobu, kdy se připravoval „Velký únor“? I dnes nám zde úspěšně laborují ruské tajné služby!
Přivedou nás ruské tajné služby GRU k novému puči „Velkého října“? Kdo jim nyní pomůže, když komunisti jsou tak slabí a skrývají se za značkou „Stačilo!“?
Bohumír Šimek
Bohumír Šimek
Bohumír Šimek
Bohumír Šimek
Bohumír Šimek
