Koho volíš?

U nás máme strany, které se otevřeně nebo méně otevřeně hlásí ke spolupráci s ruským agresivním imperialismem, u kterých máme zveřejněné indicie o finančním zajištění z Kremlu. (Respekt) Příkladem je Stačilo! Pod vedením Daniela Sterzika, alias Vidláka, se zde sdružují politici vstřícní k ruské agresi na Ukrajině.
Součástí jsou komunisté, které vede Kateřina Konečná. Pro mne bylo největším paradoxem, že se komunisté vzdali základního zdánlivě hlavního důvodu své existence, celosvětového vedení proletariátu. Proletáři všech zemí spojte se! Kateřina Konečná je pro mne důkazem toho, že „proletářský internacionalismus“ byl jen obyčejnou zástěrkou vražedného režimu, kterému na člověku vůbec nezáleželo (Nas mnógo!) a šlo jen o moc a vládu nad přidělenou částí Evropy.
Co ale v té společnosti dělá Jana Maláčová?!? Sociální demokraté s Janem Hamáčkem tak mocně toužili po vládnutí, že si nespočítali, že vstupem do Babišovy vlády mohou skončit. Pod slibem „Bude líp“ voliči sociální demokracie přešli k preferenci ANO. Praktiky všichni si uvědomujeme, že se máme mimořádně dobře, nejlépe za dobu existence člověka na Zemi a že se lépe mít už nemůžeme. Přesto některé strany staví na sloganu „Bude líp“ a ruskými metodami podle nejnovějších odborných poznatků si zavazují stále více občanů hecovaných k nespokojenosti.
Sociální demokracie ztratila své voliče, protože se zdánlivě vyprázdnil důvod její existence. Bezpochyby hrálo svoji roli i to, že si nechali vzít svoje dlouholeté logo Jiřím Paroubkem, a samozřejmě i jejich spoluvládnutí s premiérem Babišem, který vyluxoval jejich voliče.
Pak si zvolili do svého čela Janu Maláčovou bez prověření jejího vztahu k programu sociální demokracie. Ta si uvědomila ztrátu voličských preferencí a v zájmu zachování si svého postavení poslance spolu s Lubomírem Zaorálkem se stali součástí neorganického slepence Stačilo! Tím změnili svoji západní orientaci pro EU, NATO a evropský humanismus za vstřícnost ruskému agresivnímu imperialismu. Tento slepenec tří stran je nepřiznanou koalicí.
Podobným slepencem několika stran a nepřiznanou koalicí je SPD Tomio Okamury. Vzhledem k protiukrajinské a proruské orientaci se sem stáhli od ostatních stran všichni politici orientovaní na Východ. Namátkově ze sociálních demokratů k Tomio Okamurovi přešel Jaromír Foldyna (vítač Putinových motorkářů Nočních vlků), Martin Pecina (ministr Zemanovy vlády), ale i Petr Mach (bývalý předseda Svobodných). Samotný Tomio Okamura byl kamarád rusofila Miloše Zemana. Nepřiznaná koalice SPD obsahuje také TRIKOLORU, založenou Václavem Klausem, a PRO, založenou protivládním aktivistou Jindřichem Raichlem.
Někdo může vnímat, že Stačilo! a SPD jsou slepence nesourodých stran v zájmu toho, aby proruské hlasy nepropadly, a vytváří nepřiznané koalice, kolem kterých se rozproudila společenská debata, zda mají právo na politický život. A máme tu již první posouzení soudní, která jsou velmi různorodá. Jde o balancování na hraně zákonnosti, ale vzhledem ke krátkému času do voleb není prý vhodné je řešit.
Obdobně to posuzuje Marek Antoš přednášející Ústavní právo na Karlově universitě, že je to již léty zaběhaný úzus, čímž proti těmto slepencům není možné dnes protestovat.
S tím možná všichni souhlasíme, ale také vnímáme, že je podstatný rozdíl mezi koalicemi přiznanými a nepřiznanými. Pokud mnohý namítne, že tyto slepence nepřiznaných koalic jsou nespravedlivým obcházením české zákonnosti, pak je to pravda, protože nepřiznané koalice fungují proti duchu Ústavy.
Smyslem kvóra pro vstup strany do parlamentu je, aby poslanecká sněmovna nebyla příliš rozbita malými stranami k nefunkčnosti v tvorbě zákonů. Proto bylo stanoveno kvórum pro jednu stranu 5% hlasů, pro dvoučlennou koalici 8% hlasů a pro tříčlennou koalici a vícečlennou je kvórum 11% hlasů.
Z toho jednoznačně plyne, že nepřiznané koalice SPD a Stačilo! podle ducha Ústavy musí získat 11% hlasů, pokud mají vstoupit do parlamentu. Vnímám určitou politizaci naší správní justice, a proto nejspíš bude muset rozhodnout Ústavní soud, zda kvóra platí i pro veřejně nepřiznané koalice nebo tyto ideologicky nesourodé slepence budeme považovat za jedinou stranu.
Další stranou jdoucí do voleb jsou Motoristé. Jde o další a nejúspěšnější dílo Václava Klause staršího, vystupujícího proti Evropské unii od Listopadu do dnešních dnů. Jejich předseda Petr Macinka byl dlouholetý zaměstnanec Institutu Václava Klause. Filip Turek, jejich čestný prezident a úspěšný leader, strhuje na sebe voličské preference nedodržováním českých zákonů. Nechápu, kdo může jejich volbu v demokratickém státě brát vážně, když je jim tak blízká anarchie.
Motoristé původně do voleb do Evropské unie šli společně s Přísahou Roberta Šlachty, kterou donutili k samostatnosti. Sleduji politiky těchto dvou stran, ale jejich názory nesdílím a nelíbí se mi. Jejich vztah k realitě vnímám jako rozporný a často nepřiměřeně agresivní.
Ve volebních preferencích jsou jednoznačnou jedničkou stále a dlouhodobě jen ANO Andreje Babiše. Přijali moderní metodiku ruské propagandy a vytvořili paralelní virtuální realitu, ke které emocionálně zavázali své voliče. Znepokojuje mne, jak svojí virtuální realitou postavenou proti jakékoliv činnosti naší vlády, ovládají svoje nevzdělané a simplexní voliče.
Ad oculos ANO stále ještě směřuje na Západ, ale znepokojuje mne, jak podceňují naši obranu, bez které líp nemůže být, slovy exministra Lubomíra Metnara chtějí šetřit koupí starší vojenské techniky (Gripeny), která nebude kompatibilní v boji s NATO, chtějí snížit peníze na obranu proti Rusku a na obranu Ukrajiny. Po případném pádu Ukrajiny Putin bude, dle svých výroků, pokračovat do Polska a k nám. Tento postoj ANO je pro mne v rozporu s jejich proklamací západní orientace.
A dostáváme se ke stranám s vnitřní demokracií, ve kterých pokud zodpovědný člen něco veřejně slíbí, předseda to nezruší, jak se to děje u autoritativních stran. Jde o strany, proti kterým je po vzoru ruské propagandy vytvářen obraz virtuální reality, že všechno dělají špatně, a že je nutné jejich voliče odradit od toho, aby šli k volbám.
Tyto strany s vnitřní demokracií staví na evropském humanismu, pomoci slabšímu, staví na pravdě, faktech a úctě k druhému člověku. Nestaví na „novém světovém řádu“ moci a síly, podřízení se slabšího silnějšímu. (Richard Brabec z ANO) Vlastenectví stran s vnitřní demokracií je naopak zakotveno v lásce k vlasti a nikoliv na nenávisti k ostatním národům, na což upozorňuje náš pan prezident Petr Pavel.
Pozoruhodný je také vzkaz pana prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka, který byl otevřen tento pátek 19/9-2025, který lze parafrázovat, že demokracie není pro nevzdělané a hloupé lidi, kteří se snadno nechají nachytat na falešné, nepravdivé a desinformační narativy.
Všichni vzdělaní a moudří občané půjdou k volbám a vyberou nám politiky a strany zaměřené do budoucnosti, které budou usilovat o naší státní svrchovanost zakotvenou v Evropě a Severoatlantické alianci a odmítnou se odevzdat sebelíbivější ideologii jakékoliv mocnosti!
Já volím liberální demokracii s občanskými svobodami a úsilím po právním státu. Milý čtenáři, ty jistě také myslíš na své děti!
P.S.
Všechny uvedené informace jsou veřejně dostupné na Novinky.cz, Seznamu, vysílání ČT24 a týdeníku Respekt.
Propustí tento text ruská cenzúra?
Bohumír Šimek
Ruská válka
Na počátku druhé světové války si Hitler se Stalinem rozdělili Polsko a v Katyni vystříleli polskou inteligenci. Po válce si Amerika s Ruskem rozdělili svět na část svobodnou, demokratickou a část autoritářskou, totalitní.
Bohumír Šimek
Čeká nás občanská válka?
Já pevně věřím, že ne, ale také vnímám, že naše společnost je tvrdě antagonisticky štěpena ruskou hybridní válkou a naší populistickou, autoritativní, antisystémovou a proruskou opozicí.
Bohumír Šimek
Není koalice jako koalice!
Předvolební koalice máme dvojího typu: Přiznané a nepřiznané. Přiznané musí dosáhnout na 8% nebo 11% a nepřiznané koalici stačí 5% voličských hlasů, což vytváří jistou politickou nespravedlnost. Co s tím?
Bohumír Šimek
Věřím v Babiše
Člověk je zvláštní zvíře! Víra v Boha, víra v Babiše, víra v Okamuru, víra v Zemana, víra v Putina... Každá víra má stejný mechanismus! A člověk ho zneužívá od nepaměti. Zneužívají ho Rusové i naše autoritativní strany.
Bohumír Šimek
Komunisti nám nikdy nevládli
Abychom si rozuměli, u moci byli, to ano, ale ve skutečnosti nám tu vládli ruské tajné služby. A já nedokážu vyloučit, že nám tu vládnou dosud.
