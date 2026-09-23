Koho určitě volit nebudu
Nebudu volit strany, které jsou součástí Evropských patriotů, protože vnímám, že jejich cílem není lepší fungování Evropské unie, ale naopak její likvidace a oslabení v zájmu ruského agresivního imperialismu.
Nebudu volit strany, které jsou vstřícné Putinově politice, a které odmítají pomáhat bránit Ruskem napadenou Ukrajinu a nutí ji vzdát se Rusku, které na ní provádělo a provádí genocidu. Před druhou světovou válkou Rusové nechali vymřít hlady 5 milionů Ukrajinců. Neuvěřitelné!
Nebudu volit strany, které usilují o snížení naší obranyschopnosti vůči agresivnímu Rusku, omezováním peněz na naši obranu nebo vyjednáváním s Putinem ve prospěch jeho vítězství.
Nebudu volit strany, které koketují s velmocemi skrze Putina, Si Ťin-Pchinga nebo Trumpa proti zájmům Evropské unie a Ukrajiny, tedy i proti zájmům Česka.
Nebudu volit strany, které koketují s vystoupením z Evropské unie nebo z obranného společenství Severoatlantické aliance a semení do naší společnosti ruskou propagandu.
Nebudu volit strany odmítající přijetí Eura, které bylo odsouhlasené referendem na přelomu tisíciletí. Nejde o ekonomický problém, ale jde především o politický protievropský problém.
Nebudu volit strany, které nestaví na evropském humanismu, a které nás poučují o „novém světovém řádu“, řádu moci, síly a pohrdání slabším, čímž nás připravují na podřízení se velmocím.
Nebudu volit strany, které navrhují snižování peněz do školství s ponižováním platů našich učitelů. Nebudu volit strany, které odmítají transformaci zdravotnictví.
Nebudu volit strany snižující rozpočet našich tajných služeb v současné geopolitické situaci, kdy Rusové rozvíjí svoji válku v Evropě sabotážním způsobem, ani strany snižující financování našich tajných služeb.
Nebudu volit strany, které mají svérázný výklad naší ústavy, nectí demokratickou dělbu moci, dehonestují naše demokratické instituce a podráží pilíře naší demokracie, jako jsou veřejnoprávní média.
Bez těchto zásad riskujeme ztrátu naší liberální demokracie, ztrátu našich občanských svobod a umožňujeme obnovení diktatury v podřízenosti velmocím.
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Alexander Mitrofanov:
Bohumír Šimek
Proč nevolím politiky vládních stran
Pokusím se vysvětlit svým přátelům a známým, proč někteří politici jsou pro mne volitelní a jiní nevolitelní, proč jedni mají moji důvěru a druzí mojí důvěru nemají, proč jen někteří politici přemýšlí o budoucnosti.
Bohumír Šimek
Nikdy jsem nevolil stranicky
Proč? Protože u nás po 50 letech nacistické a komunistické totality strany ztratily svoji ideologickou ukotvenost a populisticky mění svoje směřování. Naši polistopadovou revitalizaci stran prováděli členové Prognostického ústavu.
Bohumír Šimek
Není premiér jako premiér
Jeden premiér z vnitřní potřeby mluví jen pravdu s úctou k druhému člověku a lidi ho mají rádi a volí ho. Druhý premiér nenávistně lže bez úcty k druhému člověku, lidé ho také bezhlavě milují a volí. Volba záleží na kvalitě voliče
Bohumír Šimek
Ruský trolling a jeho důsledky
Popišme si metodu ruských tajných služeb, kterou lze rozložit a ovládnout jakoukoliv společnost. U nás funguje už od devadesátých let. Této metody efektivně využívají také naše autoritativní strany k mobilizaci svých voličů.
Bohumír Šimek
Prodáš svoji svobodu za koblížek?
Sebelepší demokratická Ústava nezabrání puči, pokud země nemá dostatek demokratů. Naše Ústava je jedna z nejlepších, ale povědomí Čechů o demokracii je velmi malé. To umožňuje nakročení od liberální demokracie k řízené demokracii.
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