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Koho určitě volit nebudu

Bohumír Šimek
Chci svrchovaný stát v rámci funkční Evropské unie, chci liberální demokracii s občanskými svobodami, chci právní stát, chci geopolitickou nezávislost na velmocích, chci zdravou a moudrou společnost a tomu přizpůsobím svoji volbu.

Nebudu volit strany, které jsou součástí Evropských patriotů, protože vnímám, že jejich cílem není lepší fungování Evropské unie, ale naopak její likvidace a oslabení v zájmu ruského agresivního imperialismu.

Nebudu volit strany, které jsou vstřícné Putinově politice, a které odmítají pomáhat bránit Ruskem napadenou Ukrajinu a nutí ji vzdát se Rusku, které na ní provádělo a provádí genocidu. Před druhou světovou válkou Rusové nechali vymřít hlady 5 milionů Ukrajinců. Neuvěřitelné!

Nebudu volit strany, které usilují o snížení naší obranyschopnosti vůči agresivnímu Rusku, omezováním peněz na naši obranu nebo vyjednáváním s Putinem ve prospěch jeho vítězství.

Nebudu volit strany, které koketují s velmocemi skrze Putina, Si Ťin-Pchinga nebo Trumpa proti zájmům Evropské unie a Ukrajiny, tedy i proti zájmům Česka.

Nebudu volit strany, které koketují s vystoupením z Evropské unie nebo z obranného společenství Severoatlantické aliance a semení do naší společnosti ruskou propagandu.

Nebudu volit strany odmítající přijetí Eura, které bylo odsouhlasené referendem na přelomu tisíciletí. Nejde o ekonomický problém, ale jde především o politický protievropský problém.

Nebudu volit strany, které nestaví na evropském humanismu, a které nás poučují o „novém světovém řádu“, řádu moci, síly a pohrdání slabším, čímž nás připravují na podřízení se velmocím.

Nebudu volit strany, které navrhují snižování peněz do školství s ponižováním platů našich učitelů. Nebudu volit strany, které odmítají transformaci zdravotnictví.

Nebudu volit strany snižující rozpočet našich tajných služeb v současné geopolitické situaci, kdy Rusové rozvíjí svoji válku v Evropě sabotážním způsobem, ani strany snižující financování našich tajných služeb.

Nebudu volit strany, které mají svérázný výklad naší ústavy, nectí demokratickou dělbu moci, dehonestují naše demokratické instituce a podráží pilíře naší demokracie, jako jsou veřejnoprávní média.

Bez těchto zásad riskujeme ztrátu naší liberální demokracie, ztrátu našich občanských svobod a umožňujeme obnovení diktatury v podřízenosti velmocím.

…………………

Alexander Mitrofanov:

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Autor: Bohumír Šimek | středa 23.9.2026 13:07 | karma článku: 0 | přečteno: 29x
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Netoužím po Tvojí pochvale, ani po karmě. Toužím jen po zachování naší liberální demokracie s občanskými svobodami a zachování naší státní svrchovanosti zabezpečené, nikoliv Ruskou federací, ale zabezpečené Evropskou unií a obrannou Severoatlantickou aliancí.

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