Koho budu volit?
Na současném politickém poli plném nejrůznějších ideologických útržků a falešných narativů zčásti utvářených na iluzích postfaktické doby a zčásti daných systematickou ruskou antidemokratickou propagandou v zájmu ruského agresivního imperialismu, je pro mnohé naše občany obtížné se zorientovat.
Proto tolik občanů žijících ve svých bublinách se opírá o nejrůznější ideologické narativy, někdy i na hraně vlastizrady. Věří tomu, v čem bylo uhněteno jejich myšlení, v čem byla fixována jejich víra. Čím snáze opustili náboženskou víru, tím rychleji věří našim současným vírám. Někteří věří v „nový světový řád“ a v sílu Ruska, od kterého dle jednoho proroctví z minulého století má přijít spása Evropy.
Žijeme mezi dvěma narativy, mezi skutečnou pravdou a pravdou stvořenou virtuální realitou, zčásti imputovanou ruskou propagandou. Mne už nepřekvapí, že věřící virtuální realitě a její aktivisté, tolik křičí o lži, podvodech a rozkrádání v antagonistickém politickém táboře. Pokud stále nesledujeme politiku, těžko se můžeme vyznat v tom, který ten tábor je poctivý, pravdivý a neprojídá našim dětem budoucnost.
Proto v této době pouze sleduji všechny politiky, jak se chovají, zda lžou, zda hrubě urážejí (hrubost může nahrazovat nedostatek pravdy), zda
mluví pravdu. V tom dám pouze na svoji zkušenost, na svoje osobní poznání. Sledoval jsem celý čas, komu z politologů a politiků mohu věřit, kterého jsem nepřistihl ve lži.
Snažím se rozlišovat politiky, kteří jsou vnitřně svobodní, kteří posilují stranickou demokracii, kteří jsou schopni vnímat svoji práci jako službu občanům, a kteří neberou svoji práci jako službu kmotrům či agentům v pozadí. Proto s odpovědí na otázku „Koho volíš?“ nespěchám.
Na volbě konkrétního politika či konkrétní politické strany zatím mám čas. Jde mi jen o to, abychom nepřišli o naši liberální demokracii s občanskými svobodami, abychom nenastoupili cestu k autoritativnímu režimu, totalitě či diktatuře. Proto zatím jen politické strany sleduji, zda nejsou autoritativní, zda nepodléhají falešné ideologii nebo dokonce narativu ruské propagandy.
Až přijde termín voleb, pak poučen svým osobním poznáním snadno zvolím nejlepší politiky z nejlepší strany či koalice. A pokud budu dbát odkazu Václava Havla, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí, pak určitě zvolím dobře!
Bohumír Šimek
Zděšení před volbami
Nenávist, lži, pomluvy a nadávky se zařezávají do naší společnosti jako kremelský nůž. Po otevřen diskuse pod svými články se nestačím divit, jak falešné a hloupé nadávky se sypou na moji hlavu. Vrátíme se k orwellskému ptydepe?
Bohumír Šimek
Koho volíš?
Budeme volit českou gubernii ruského carismu Vladimíra Vladimíroviče Putina, kterou jsme víceméně byli přes čtyřicet let, nebo budeme volit Česko jako svobodně svrchovaný stát opřený o souručenství EU a NATO?
Bohumír Šimek
Ruská válka
Na počátku druhé světové války si Hitler se Stalinem rozdělili Polsko a v Katyni vystříleli polskou inteligenci. Po válce si Amerika s Ruskem rozdělili svět na část svobodnou, demokratickou a část autoritářskou, totalitní.
Bohumír Šimek
Čeká nás občanská válka?
Já pevně věřím, že ne, ale také vnímám, že naše společnost je tvrdě antagonisticky štěpena ruskou hybridní válkou a naší populistickou, autoritativní, antisystémovou a proruskou opozicí.
Bohumír Šimek
Není koalice jako koalice!
Předvolební koalice máme dvojího typu: Přiznané a nepřiznané. Přiznané musí dosáhnout na 8% nebo 11% a nepřiznané koalici stačí 5% voličských hlasů, což vytváří jistou politickou nespravedlnost. Co s tím?
|Další články autora
Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“
Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na...
OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas
Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké...
Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou
Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a...
Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena
Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech...
Stačil jeden záběr na záchody a Rusové vyzradili ústředí elitní dronové jednotky
Ruský propagandista Vladimir Solovjov se bude možná muset zapsat do seznamu „nepřátel Ruska“. V...
Vláda se nedomluvila s odbory na růstu platů. Středula je ale optimista
Aktualizujeme Zástupci vlády a odborů se opět nedohodli na růstu platů ve veřejném sektoru. „Dohoda ještě není, u...
Rembrandt se v Noční hlídce inspiroval jiným malířem, psa ztvárnil podobně
Rembrandt ve svém slavném díle Noční hlídka z roku 1642 vyobrazil psa podle dřívější kresby jiného...
Další den Dozimetru. Soud přijal vinu Redlova spolupracovníka
Další den pokračovalo hlavní líčení v kauze Dozimetr. Soudce přijal vinu Pavla Kosa,...
Výhled růstu světové ekonomiky je nadějný. Důsledky cel se teprve projeví
Globální růst světové ekonomiky se v první polovině roku ukázal odolnější, než se očekávalo....
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....
- Počet článků 719
- Celková karma 15,09
- Průměrná čtenost 1040x