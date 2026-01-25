Kdo lže? Pan prezident nebo vláda?
Co je pravda?
Ukrajina je sužovaná bombardováním ruskými střelami a drony na obytné domy a na infrastrukturu, způsobující v třeskutých dvacetistupňových mrazech výpadky elektrického proudu ke svícení, topení a zásobování vodou. Ukrajina nutně potřebuje pomoc. Pozemní obrana nestačí. Na včasné sestřelování stovek bomb potřebuje pomoc sestřelování letadélky L-159. My je máme, ale nedáme! Z principu. Když se nebude moci Ukrajina bránit, bude se muset Putinovi vzdát!
Náš pan prezident generál Petr Pavel věděl, že se již půl roku jedná o možnosti darování či odprodání čtyř letadel L-159, která by mohla pomoci v obraně proti ruské agresi, a že se naše armáda opakovaně vyjádřila, že je může postrádat.
Taková transakce je dle naší legislativy vysoce složitá. Armáda musí potvrdit, že tato transakce nás nepoškodí, ale samotnou akci musí provést vláda. Trvá to již půl roku, armáda opakovaně potvrdila, nejpozději v prosinci 2025, že prodej letadélek L-159 naši bezpečnost neohrozí. Proto náš pan prezident o této možnosti informoval Volodymyra Zelenského. Ale narazil u vlády.
Všichni jsme v přímém přenosu byli svědky toho, jak ministr obrany za SPD Jaromír Zůna slíbil svoji cestu na Ukrajinu a slíbil pomoc formou pokračování muniční iniciativy. To byl donucen veřejně odvolat místopředsedou SPD Radimem Fialou.
Zjevně pod nátlakem SPD byl ministr obrany Jaromír Zůna donucen tvrdit, že z rozhodnutí armády a Nejvyššího kontrolního úřadu čtyři letadélka z dvaceti čtyř letadélek prodat ani zapůjčit nemůžeme.
Ale náčelník generálního štábu armády České republiky armádní generál Karel Řehka potvrdil, že prodej pro Ukrajinu nezbytných letadélek prodat můžeme bez ohrožení naší republiky, a Nejvyšší kontrolní úřad potvrdil, že o tomto problému vůbec nejednali.
Není to divné? Ministr obrany Jaromír Zůna za SPD nám lhal? Proč nám lhal? Kdo ho k tomu donutil?
Putinův ruský agresivní imperialismus bezprecedentně napadl Ukrajinu a část Ukrajiny ve své dumě prohlásil zákonem za svoje území, i když ho zatím nedobyl. A toto území s Ukrajinci vybudovanou obranou, jako jsme my měli v Sudetech, je nepřekonatelným bodem pro ukončení ruské války s vražděním tisíců lidí. Členové SPD volají po ukončení války znemožněním Ukrajině bránit se proti ruské agresi. To prosazují v naší vládě!
Na rozdíl od Fialovy vlády, která Ukrajině záhy po napadení přispěchala pomoci solidární evropskou muniční iniciativou, strany současné vlády se v různé výši stavěly proti pomoci Ukrajině a dodnes je s nimi o tom rozhovor jako s Hotentotem, který neumí česky. Ani jeden náboj Ukrajině! Chceme jen mír! To ale jednoznačně znamená, že Ukrajina se musí Putinovi vzdát!
Čtenáři, chápeš, jak je to pro státy v Evropě nebezpečné? Vzpomínáš, jak se ruští vládní představitelé o evropských státech vyjádřili koncem devadesátých let? Pamatuješ, jak se vyjádřili o osvobozených státech bývalého Sovětského svazu a o státech bývalé Varšavské smlouvy?
Ruská hybridní válka v Evropě zapracovala a polovina našich občanů a politiků uvěřila ruskému ptydepe a myslí si snad, že naše liberální demokracie s občanskými svobodami je u nás na věčné časy bez jakéhokoliv našeho úsilí. Nebo snad demokracii s občanskými svobodami nepotřebují?!? Nespolupracují někteří naši občané a politici s ruskými tajnými službami GRU, jako po druhé světové válce spolupracovali komunisti?
Naše současná vláda je složena z autoritativních stran, jejíž členové se musí názorově podřizovat svému majiteli, který se nechává populisticky řídit lidmi ze zákulisí, kteří nám nejsou známí. Odkud jsou?
Pirátka Olga Richterová opakovaně říká, že jde o vládu Čapího a Orlího hnízda. Možná je přiléhavější, že jde o koalici proti vydání k trestnímu stíhání našich nadlidí. Po dobu vlády Petra Fialy žili jen antifialismem a veškeré úspěchy systematicky proměňovali v narativ neúspěchu. Můžeme jim dnes věřit?
Přesvědčili nás, že odmítáme jakoukoliv efektivní pomoc Ukrajině. Slova, slova, slova, ale ani jeden náboj! Ani jednu korunu! Ani jedno letadélko L-159! I když ho nepotřebujeme! Ať žije Putin? Ať žije návrat pod křídla Kremlu?
Václav Havel nám nechal odkaz, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Vysmíváme se tomu! Jak ještě dlouho? Cesta lži a nenávisti je nejbezpečnější cesta do područí Kremlu nebo Washingtonu! Náš pan prezident generál Petr Pavel tuto cestu odmítá. A naše vláda?
Vše, co jsem napsal, najdete mezi všeobecně dostupnými informacemi. Žádné tajné informace nemám. Proto doufám, že administrátoři bdící nad pravdou tento text uhájí proti nositelům ruského ptydepe. Díky!
Tento článek byl napsán dne 23/1-2026. Těšil jsem se na vaší diskusi, protože některé zprávy nebyly v televizi opakovány, tak jste je nemuseli slyšet. Dnes už je to zbytečné. Celé tři dny tyto informace naplňují naše média. Diskuse mezi virtuální realitou a prostou realitou již není nutná.
Bohumír Šimek
Bohumír Šimek
Martin Kupka je maják české politiky!
Slyším kolem sebe, že tím ODS končí, že nový předseda je málo útočný, do dnešní doby se nehodí, současné dominující křiklouny nepřekřičí, současné převládající lháře nedokáže přelhat, je pokračování proradného Petra Fialy.
Bohumír Šimek
Hrozby nastupující vlády – 2
Zákony o střetu zájmů brání tomu, aby jakýkoliv politik nemohl čerpat české a evropské peníze do svých firem. Někteří tomu nechtějí rozumět. Mnohem horší je, když tomu odmítají rozumět členové jejich stran!
Bohumír Šimek
Zkus pochopit současnou světovou politiku
Naše myšlení je odpoutáváno od evropského humanismu vhodného pro malé státy jako je Česko a jsme tlačeni do „nového světového řádu“ síly, moci a servility vhodného pro velmoci, umožňujícího neokolonialismus.
Bohumír Šimek
Moudrý stařík
Touto komoditou ve veřejném prostoru pohrdáme obdobně, jako pohrdáme vzděláním, akademickou diskusí, ale jako pohrdáme i našimi schopnými politiky a vládními představiteli. Neohrožuje to naši společnost?
