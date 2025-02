Kapitulace Ukrajiny je cíl Putina i Trumpa

Velmoci opouští řád světa opírající se o Ježíšovo milosrdenství, opouští komunistický řád postavený na Marxově učení a přijímají nový světový řád práva silnějšího.

Záhy po rozpadu Sovětského svazu se ruské tajné služby pod vedením Vladimíra Vladimíroviče Putina rozhodly obnovit velikost ruského impéria a rozjely třetí světovou válku svými hybridními formami. Psychická forma hybridní války je postavena na nejnovějších psychologických, neurofysiologických a behavioristických poznatcích. Rusové otevřeli instituty, ve kterých měli dobře placení zaměstnanci provádět trolling, převracení pravdy v lež a převracení lži v pravdu ve všech diskusích ve státech ruského zájmu.

Které jsou to státy ruského zájmu? Státy, které se osamostatnily při rozpadu Sovětského svazu a státy bývalé Varšavské smlouvy, které se pokusily přeměnit ve státy demokratické a vstoupily do Evropské unie a do obranné Severoatlantické aliance, Amerika a další státy ve světě.

Podle Alvarové se tento zmatek, vytvořený ztrátou pojmových jistot, projeví Sellyho stresovou reakcí, což způsobuje útlum racionality a přijímání informací pouze přes emoce. Pokud v této fázi pokračujete göbelsovským vtloukáním jakéhokoliv nesmyslu, pak jej člověk přijímá s důvěrou k desinformátorovi.

Proměnou významu slov se také zabývá Ján Markoš v Respektu ve svém článku „Nastal čas bránit význam slov“ (Respekt 8/2025:10), který si všímá nebezpečné záměny obsahu jednotlivých slov, a popisuje didakticky, jak k tomu dochází.

Zcestnou záměnu obsahů jednotlivých slov pozorujeme též u nás. To je důsledek ruské hybridní války vytvářející alternativní myšlení, ale i díky způsobům členů opozičních autoritativních stran. Babiš dokonce ve veřejném projevu nazývá demokracii totalitou! To je vědomá a nebezpečná lež potenciálně připravující puč, zdánlivě demokratický puč, jako nám ho tu předvedli komunisti v roce 1948 pod ochranou ruských tajných služeb.

Zkuste se v hospodě zeptat, co je to demokracie. Dostanete nejrůznější odpovědi, ve kterých občané směšují pojmy demokracie, oligarchie a autokracie. Základy demokracie se ve školách většinou nevyučují, od rodičů odchovaných za ruské totality se to nedozví a dnes jsou navíc vystaveni ruské hybridní válce a informacím našich proruských aktivistů. Jak potom mají rozumět tomu, co se děje na Ukrajině?

Putin pod tlakem vražd a zavírání v gulazích donutil Rusy k alternativnímu myšlení a spustil svoji psychologickou frakci hybridní války. Využil právní a mentální kontinuitu států osvobozených z ruské totalitní moci a využil jejich proruských aktivistů vychovaných v komunistické éře, kteří pak u nás dělali ekonomickou a politickou transformaci.

Hybridní válka připravila státy ruského zájmu k převzetí moci pod patronací ruských tajných služeb GRU. První na řadě byla Ukrajina. Putin byl zjevně špatně informován, že Ukrajina je již dostatečně rozleptána hybridní válkou a ruskými vztahy korupce, protekce a morální destrukce. Proto Putin počítal s parádní ruskou armádní přehlídkou v Kyjevě po třech dnech po vpádu na Ukrajinu. Přepočítal se. Ukrajinci se začali bránit a komediant zvolený za prezidenta odmítl přijmout azyl USA a opustit svůj národ.

Putin začal barbarsky vyvražďovat Ukrajince, civilní občany, ženy, děti. Evropské státy po Putinově anexi Krymu mlčely stejně jako při předávání československých Sudet Adolfu Hitlerovi. Pokud by reagovaly adekvátně, nedostali bychom se do dnešní neřešitelné situace.

Evropské státy pociťují nutnost pomoci Ukrajině, ale k žádné úspěšné reakci se neodváží. Jednak jsou demoralizovány a rozloženy ruskou hybridní válkou a Putin stále hrozí použitím atomových zbraní.

Kromě Ruska všichni rozumní lidé chtějí mír. Ale nestačí jen křičet „Chci mít!“ Je nutné pro mír také něco udělat! Jen ten, kdo se připravuje na válku, usiluje doopravdy o mír! Rusko neuznává mezinárodní právo, ani mezinárodní smlouvy. Rusko rozumí jen převaze síly. Ale evropské státy mají holé ruce, nejsou vyzbrojeny a trestuhodně se spoléhaly na Ameriku jako na nejsilnější stát NATO. Navíc jsou politicky a ekonomicky rozloženy ruskou hybridní válkou.

To je realita. Donald Trump odmítl křesťanské milosrdenství a chce jen silnou Ameriku. „America first!“ Jen Amerika! Ostatní nás nezajímá! Potřebujeme mít volné ruce na zápas s Čínou. Napadená Ukrajina nás zajímá jen tak mimochodem. Evropa ať si dělá, co umí, když se nepřipravila na očekávanou ruskou agresi. Donald Trump otevírá Putinovi dveře k jeho snu, že Veliká Rus bude sahat od Lisabonu k Vladivostoku.

Překvapuje mne, jak mnoho komentátorů a politiků vidí Trumpův negativismus k Ukrajině, jeho negativismus k demokracii, ale přesto na něho spoléhají! Kdo stále velebí Donalda Trumpa? Babišovo ANO, Okamurovo SPD, destruktivní malé opoziční straničky, Motoristé s Turkem, Saša Vondra s Janem Zahradilem, Václav Klaus, Miloš Zeman a paradoxně komunisti s celým Stačilo! Horují pro Trumpa a odmítají účinnou pomoc Ukrajině. Pomáhají Putinovi, aby se Ukrajina vzdala.

Všichni lidé chtějí mír! Současná Evropa je v patové situaci. Co nás čeká? Jak dosáhneme míru v Evropě?

Jediná cesta spravedlivého míru na Ukrajině je, že se ruská armáda stáhne za ruské hranice a zaplatí válečné reparace. To Putin neudělá! Naopak mír podmiňuje odevzdání území Ukrajiny dobytých i nedobytých ruskou armádou, slib nevstoupení Ukrajiny do NATO a oslabení ukrajinské armády. Spravedlivý mír touto cestou není možný.

Potenciální cestou je vítězství Ukrajiny nad ruským agresorem pomocí válečné pomoci evropských států a NATO. Putin i Trump jsou přesvědčeni, že toto po dobře provedené ruské hybridní válce není možné.

Pak zbývá jen jedno řešení. Ukrajina bude kapitulovat a otevře tak Rusku cestu ke splnění Putinova snu o Veliké Rusi sahající od Lisabonu po Vladivostok. Pomocí ruské hybridní války štěpící sílu Evropské unie a NATO, některé země jsou již k anexi připravené a v ostatních státech je na anexi k Rusku připravena polovina politické reprezentace.

Trochu neradostná perspektiva života v autoritativním režimu! O tom také budeme rozhodovat v našich podzimních volbách!