Jsi lenoch nebo pracant?

Jaký je tvůj vztah ke střídání zimního a letního vztahu? Každý rok se o tom mluví, shání se doporučení všech možných i nemožných odborníků, dokonce i jeden z nás se chtěl stát prezidentem, aby to změnil.

Každým rokem se shání nejrůznější doporučení, proč čas zachovat jednotný a proč čas zimní střídat s časem letním. Jeden tvrdí, že je to nutné z ekonomických důvodů, druhý, že je to ekonomický nesmysl. Někteří to zdůvodňují biologickými a medicínskými důvody a málokdo se zamyslí na realitou.

Mně střídání zimního a letního času vyhovuje. Nejsem nadšen nutností hýbání se všemi hodina v bytě dvakrát ročně, nejsem nadšen ani tím, že na jaře začínám vstávat už ve chvíli, kdy vstává sluníčko a náhle musí opět vstávat za tmy.

Ale posun času o hodinu dopředu mi umožňuje každý den mít jednu hodinu práce navíc pro svoje potřeby. Vrátím se z práce a mám hodinu navíc. To je pro mne osobně úžasné a rád toho využívám.

Každoročně se vrací otázka, že střídání zimního a letního času není zdravé a přináší člověku zdravotní problémy. Jako praktický lékař ve výslužbě všem garantuji, že tato námitka je falešná a můžete ji zaštiťovat sebelepšími tituly, aniž byste ji obhájili!

Každý z nás se s touto změnou srovná během několika hodin. To je moje osobní zkušenost a zkušenost mých pacientů. Stačí jen zvážit nutnost posunu času o podstatně více hodin, dokonce i o dvanáct hodin, která se týká všech sportovců, politiků a manažerů. Všichni si musí po takové změně času během několika hodin srovnat denní rytmus, pokud si chtějí zachovat maximální výkonnost. A všichni si ten rytmus srovnají.

Jsem si samozřejmě vědom toho, že člověk je hodně zajímavé zvíře, a že je schopen podléhat nejrůznějším vlivům, zejména depresi endogenní i exogenní. Ale to nezdůvodňuje přínos letního času brát všem ostatním lidem! Aktivní lidé jsou rádi za možnost jedné hodiny práce navíc denně!

Jsi pracovitý nebo líný? I to může zdůvodňovat odpor ke změně času!

Autor: Bohumír Šimek | neděle 26.10.2025 16:43 | karma článku: 0 | přečteno: 16x

Bohumír Šimek

Vážení přátelé! Tak znovu…

S pobavením jsem sledoval, jak naši zákonodárci se hádají o svoje zákony a někteří z nich dávají přednost virtuální realitě před zákonnou realitou. Proto jsem o tom psal Pravda o státním rozpočtu a dostalo se mi cenzury „pravdou“.

22.10.2025 v 20:42

Bohumír Šimek

Pravda o státním rozpočtu

Proč si občané navzájem a politici navzájem nerozumí, tkví ve dvojím fungujícím antagonistickém narativu. Jedni z nás mluví v realistickém narativu a druhá část mluví ve virtuální realitě připomínající předlistopadové ptydepe.

20.10.2025 v 16:57

Bohumír Šimek

Občanská odpovědnost

Demokratický volič musí vybírat politiky se znalostí voleného politika a demokratický politik nesmí lhát o svých politických plánech, pokud si chtějí zachovat liberální demokracii. Jinak směřujeme do ruského imperialismu.

18.10.2025 v 9:47

Bohumír Šimek

Poděkování Petru Fialovi

Vážený pane profesore! Chci Vám vyjádřit svůj dík za Vaši snahu udržet naši republiku v liberální demokracii s občanskými svobodami a za Vaše úsilí o zachování naší státní svrchovanosti proti ruskému agresivnímu imperialismu.

12.10.2025 v 16:20

Bohumír Šimek

Teď, když máme, co jsme chtěli…

Vyhráli Rusové? Nevím. Demokratickým, protiruským stranám jsme dali 92 mandátů. Populistické, autoritativní a extremistické strany dostaly 108 mandátů. O politiky hlásící se k ruskému imperialismu zájem poklesl. Co bude dál?

8.10.2025 v 9:10
Bohumír Šimek

  • Počet článků 728
  • Celková karma 15,71
  • Průměrná čtenost 1034x
Celý život jsem studoval medicínu a pracoval jako klíč ke zdravotní péči, jako venkovský praktický lékař. Po Listopadu jsem se zabýval organizací zdravotní péče a diskutoval v různých odborných časopisech. Po Listopadu jsem se účastnil politiky zakládáním Občanského fóra a Občanské demokratické strany v jedné pohraniční obci. Pak jsem postrádal u ODS nejprve konservativismus, ale posléze i pravicovost. Tak jsem vystoupil. Celý život od dětství jsem se snažil řešit vztah mezi determinismem a svobodnou vůlí. Zajímavé jsou konsekvence v teologii a justici. Celý život jsem řešil problémy věřících Bohu a atheistů. Klíčovým je, že Bůh není součástí tohoto světa. Sleduji polistopadový vývoj politiky a obávám se o naši liberální demokracii, naše občanské svobody a o právní stát, protože na můj vkus zde příliš mnoho občanů podléhá alternativnímu myšlení, jehož zdrojem je již desetiletí trvající ruská hybridní válka v Evropě, v Americe i v Africe. Pokud si chceme uchovat demokratické hodnoty, musíme se navrátit k Václavu Havlovi, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Bez těchto hodnot nefunguje demokracie, občanské svobody ani právní stát!

