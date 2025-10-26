Jsi lenoch nebo pracant?
Každým rokem se shání nejrůznější doporučení, proč čas zachovat jednotný a proč čas zimní střídat s časem letním. Jeden tvrdí, že je to nutné z ekonomických důvodů, druhý, že je to ekonomický nesmysl. Někteří to zdůvodňují biologickými a medicínskými důvody a málokdo se zamyslí na realitou.
Mně střídání zimního a letního času vyhovuje. Nejsem nadšen nutností hýbání se všemi hodina v bytě dvakrát ročně, nejsem nadšen ani tím, že na jaře začínám vstávat už ve chvíli, kdy vstává sluníčko a náhle musí opět vstávat za tmy.
Ale posun času o hodinu dopředu mi umožňuje každý den mít jednu hodinu práce navíc pro svoje potřeby. Vrátím se z práce a mám hodinu navíc. To je pro mne osobně úžasné a rád toho využívám.
Každoročně se vrací otázka, že střídání zimního a letního času není zdravé a přináší člověku zdravotní problémy. Jako praktický lékař ve výslužbě všem garantuji, že tato námitka je falešná a můžete ji zaštiťovat sebelepšími tituly, aniž byste ji obhájili!
Každý z nás se s touto změnou srovná během několika hodin. To je moje osobní zkušenost a zkušenost mých pacientů. Stačí jen zvážit nutnost posunu času o podstatně více hodin, dokonce i o dvanáct hodin, která se týká všech sportovců, politiků a manažerů. Všichni si musí po takové změně času během několika hodin srovnat denní rytmus, pokud si chtějí zachovat maximální výkonnost. A všichni si ten rytmus srovnají.
Jsem si samozřejmě vědom toho, že člověk je hodně zajímavé zvíře, a že je schopen podléhat nejrůznějším vlivům, zejména depresi endogenní i exogenní. Ale to nezdůvodňuje přínos letního času brát všem ostatním lidem! Aktivní lidé jsou rádi za možnost jedné hodiny práce navíc denně!
Jsi pracovitý nebo líný? I to může zdůvodňovat odpor ke změně času!
Bohumír Šimek
Vážení přátelé! Tak znovu…
S pobavením jsem sledoval, jak naši zákonodárci se hádají o svoje zákony a někteří z nich dávají přednost virtuální realitě před zákonnou realitou. Proto jsem o tom psal Pravda o státním rozpočtu a dostalo se mi cenzury „pravdou“.
Bohumír Šimek
Pravda o státním rozpočtu
Proč si občané navzájem a politici navzájem nerozumí, tkví ve dvojím fungujícím antagonistickém narativu. Jedni z nás mluví v realistickém narativu a druhá část mluví ve virtuální realitě připomínající předlistopadové ptydepe.
Bohumír Šimek
Občanská odpovědnost
Demokratický volič musí vybírat politiky se znalostí voleného politika a demokratický politik nesmí lhát o svých politických plánech, pokud si chtějí zachovat liberální demokracii. Jinak směřujeme do ruského imperialismu.
Bohumír Šimek
Poděkování Petru Fialovi
Vážený pane profesore! Chci Vám vyjádřit svůj dík za Vaši snahu udržet naši republiku v liberální demokracii s občanskými svobodami a za Vaše úsilí o zachování naší státní svrchovanosti proti ruskému agresivnímu imperialismu.
Bohumír Šimek
Teď, když máme, co jsme chtěli…
Vyhráli Rusové? Nevím. Demokratickým, protiruským stranám jsme dali 92 mandátů. Populistické, autoritativní a extremistické strany dostaly 108 mandátů. O politiky hlásící se k ruskému imperialismu zájem poklesl. Co bude dál?
