Hyeny mezi námi
Mezi námi jsou politici, kteří se tváří, jakože nerozumí naší současné geopolitické situaci. Dalo nám hodně práce, aby přestali tvrdit, že Ukrajina napadla Ruskou federaci, že jsou na Ukrajině nacisti ohrožující Evropu. Dnes sice připustí Rusko jako agresora, ale ruská nenávist k Ukrajincům u nich trvá.
My chceme mír! Ani jeden náboj na Ukrajinu! Válka musí skončit! Naše opozice chce válku! Nechceme válečné uprchlíky! A snaží se to předat do myšlení svých politických kolegů.
Opakují nám narativ ruské hybridní války, v ruském duchu štěpí naši společnost, využívají moderní metodiku ruské hybridní války na emocionální zavázání svých voličů bez ohledu na to, co je pravda, a co je lež. Obojí se hodí!
Když si složíme jejich názory, je jisté, že mají zájem, aby se Ukrajinci Putinovi vzdali. Putin svůj třídenní blitzkrieg 24/2-2022 nezvládl, a když chce Ukrajinu, tak mu ji dejme! O naši zemi zájem nemá! K nám se na návštěvu ve svých hranatých maringotkách nevydá!
Naše armáda má stamiliardový deficit, 70% svých závazků vůči obrannému společenství Severoatlantické aliance neplní. Nejmodernější a drahé vybavení armády nepotřebujeme! My kremelskou věrchušku nedráždíme, proto na nás Putin nezaútočí.
Je to škoda peněz, vyzbrojovat naši armádu nebo připravovat naši společnost na válku, nebo vychovávat občany k odvaze a spravedlnosti! Naše společnost je zchoulostivělá, není ochotná bojovat za svoji svobodu a státní svrchovanost. Je spíše připravena vzdát se Putinovi bez jediného výstřelu. V srpnu 1968 jsme si to už vyzkoušeli.
Už nezpíváme: Bývali Čechové statní junáci… Bývali!
Jsou u nás politici odmítající faktickou pomoc Rusy napadené Ukrajině. Oni si počkají. Až Rusové promění Ukrajinu na zcela pustou krajinu, pak se přihlásí k její obnově a nechají si ji řádně zaplatit!
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P.S. Byla zvýšena intenzita ruské hybridní války. Jsou rozesílány přeposílací maily mezi seniory s cílem dehonestace kvalitních politiků, pravicových politiků a dehonestací Evropské unie s využitím AI. Souvisí to s výroky kremelské věrchušky, že do konce roku se rozpadne EU a NATO?
Bohumír Šimek
Babiš lže? ANO!
Zvolili jste nás a teď držte hubu a krok! Odevzdali jste se naší moci a my můžeme všechno! My můžeme skončit s liberální demokracií s občanskými svobodami a vést naše Česko do řízené demokracie bez občanských svobod!
Bohumír Šimek
Strach jde z vlády
Podívejme se na to, co vytváří tlak na naši společnost od naší vlády, a co vyvolává naše obavy o naši společnost a naši liberální demokracii s občanskými svobodami. Proč vládní politici vhání naše občany do ulic?
Bohumír Šimek
Konec svobody a demokracie?
Příznivci vládnoucích autoritativních stran se v duchu ruské hybridní války vysmívají pojmu “liberální demokracie“, že neexistuje. (liberální=svobodný) Demokracie buď je nebo není. Proč vláda vzbuzuje reakci naší společnosti?
Bohumír Šimek
Cesta do totality?
V roce 1948 ruské tajné služby provedly antidemokratický puč pomocí komunistů. Nepodobá se stav dnešní naší společnosti naší poválečné společnosti? Popišme si cestu do totality a zvažme, zda se té cestě dokážeme vyhnout!
Bohumír Šimek
Proč Babiš prohrál volby
STAN:ANO=10:0 Katastrofa! Pojďme panu premiérovi hledat příčinu selhání, než najde nepřítele, který ho zastavil na cestě k řízené demokracii. Zatím je to jen lenost jeho stoupenců, kteří nešli volit do druhého kola senátních voleb
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